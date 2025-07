2025年7月18日(金)より「Curious George Kitchen」にて、ジョージがみんなで出かけた海の思い出を詰め込んだメニューを提供する「夏の思い出フェア」を開催

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:横山 武)の運営する、絵本やテレビ放送で大人気の作品「おさるのジョージ」のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)では、2025年7月18日(金)から9月15日(月・祝)までの期間限定で、ジョージがみんなで出かけた海の思い出を詰め込んだメニューを提供する「夏の思い出フェア」を開催いたします。

■「夏の思い出フェア」について

2025年7月18日(金)から9月15日(月・祝)までCurious George Kitchenで開催する「夏の思い出フェア」では、ジョージがみんなと海へ出かけた思い出を詰め込んだ新作メニュー4種と復刻メニュー1種を提供いたします。

酸味の効いた夏野菜ソースがかかったハンバーグとうきわに見立てたパン、ポテトサラダや目玉焼きなど盛りだくさんの「太陽サンサン!こんがり日焼けした、夏の思い出プレート」と魚介類のコクを感じるデザート付きの「サーフボードにペタペタ!砂浜のようなシーフードピラフプレート」は、いずれもボリューム満点のワンプレートメニューです。

シンプルなライチゼリーのなかにコリっとした食感のナタデココが入った「じょうずにできたかな?ぷるん、ぷるるん!ひんやりライチゼリー」は、添えられたもなかのジョージのデザインのように、ゼリーを型から外す体験ができるユニークな一皿。バニラアイスやフルーツを添えて、暑い日にもさっぱりと最後まで飽きることなくお召し上がりいただけるデザートメニューです。

やさしい甘さのココナッツミルクにバナナチップス、バナナフレーク、フレッシュバナナをトッピングした「ふぅ~っとひとやすみ☆やさしい甘さのバナナココナッツミルク」を提供するほか、渋谷の開催時に人気だった「うきわでぷかぷか!カラフルクリームソーダ」が復刻。さらに、お好きなアートが選択可能なアートオレに「夏の思い出フェア」描き起こしデザインが登場します。

ジョージがメニューに詰め込んだ思い出を想像しながら、「夏の思い出フェア」をお楽しみください。

開催期間:2025年7月18日(金)~9月15日(月・祝)

開催店舗:Curious George Kitchen

※Curious George Kitchen 博多での開催はございません。

備 考 :本フェアの開催期間中、「黄色いぼうしのわすれ物☆ぜいたくグルメプレート」と「メッセージプレートつき♪カラフルパレットでお祝いパンケーキ【陶器マスコット付き】」の提供を休止いたします。

■「夏の思い出フェア」コンセプトストーリー

いつもジョージを優しく見守ってくれる黄色い帽子のおじさん。

“ありがとう”の気持ちを伝えたいとジョージが準備した「Curious George Kitchen(「おさるのジョージ」キッチン)」は大成功!

黄色い帽子のおじさんはとっても喜んでくれました。

すっかりお料理をするのが楽しくなったジョージ。

黄色い帽子のおじさんにもっと喜んでもらいたい!とまたまたなにやら準備中です。

今年の夏は何をしよう?

夏といえばみんなで行った海!

海の中でみたきれいなサンゴ礁、お気に入りの貝殻…

そんな思い出をお料理にしてみたら楽しそう!

涼しげなアロハシャツに黄色い帽子のおじさんの好きな色のエプロンを巻いたら、準備はばっちり。

今回も一生懸命なジョージを、ピスゲッティさん、ニョッキ、ハンドリーなどおなじみの仲間たちが助けてくれます。

さて、黄色い帽子のおじさんはジョージの作る料理を喜んでくれるのでしょうか?

おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった

「Curious George Kitchen (「おさるのジョージ」キッチン)」の始まりです!

■「夏の思い出フェア」メニュー詳細

フードメニュー

メニュー名:太陽サンサン!

こんがり日焼けした、夏の思い出プレート

価 格 :1,680円(税込)

たくさんあそんだ後は、おひさまを浴びてごろん♪

疲れたからだにぴったりな、お野菜のソースがかかったハンバーグを、うきわみたいなパンと一緒にめしあがれ!

メニュー名:サーフボードにペタペタ!

砂浜のようなシーフードピラフプレート

価 格 :1,680円(税込)

波打ちぎわで、サーフボードに仕上げ中!

まるで砂浜のようなシーフードピラフと、きれいな海を思い出す、ライチゼリー&ミルクプリンの大満足なプレート。

デザートメニュー

メニュー名:じょうずにできたかな?

ぷるん、ぷるるん!ひんやりライチゼリー

価 格 :1,280円(税込)

ドキドキ…じょうずにできたかな?

ゼリー型から外すと、ぷるんとしたさわやかな味わいのライチゼリー♪

なかにはコリっとした食感が楽しめるナタデココも!

ドリンクメニュー

メニュー名:ふぅ~っとひとやすみ☆

やさしい甘さのバナナココナッツミルク

価 格 :880円(税込)

あつい夏にはココナッツで水分補給!

やさしい甘さのバナナと、ココナッツの香りが口の中で広がるドリンク。

ふぅ~っとひとやすみしたい時にぴったりです♪

メニュー名:うきわでぷかぷか!カラフルクリームソーダ

価 格 :1,280円(税込)

うきわに乗ったジョージ(マシュマロ)が気持ちよさそう♪

ストロベリー・ライチ・バナナ・グレープ・メロンの5つの味からお選びください。

フェア限定アートデザインスーベニアマグカップ

メニュー名:アートオレ ICE・HOT

カフェオレ/キャラメルオレ/チョコレートオレ

価 格 :スーベニアマグカップなし カフェオレ/880円(税込)

キャラメルオレ/930円(税込)

チョコレートオレ/930円(税込)

価 格 :スーベニアマグカップあり カフェオレ/1,580円(税込)

キャラメルオレ/1,630円(税込)

チョコレートオレ/1,630円(税込)

「Curious George Kitchen」オリジナルのスーベニアカップがついたドリンクです。お好きなオレに、お気に入りのアートを選んでお召し上がりください。

■7月18日発売の新商品詳細

夏の思い出フェアの描き起こしアートを使用した新作グッズ2種が、フェアの開催に合わせて登場します。

商品名:バンダナ イエロー

価格 :1,430円(税込)

アロハシャツを着たジョージのバンダナが登場!

バンダナとしてはもちろん、お弁当などを包むランチクロスとしてもご使用いただけます。

商品名:サーフボードキーホルダー

価格 :1,320円(税込)

サーフボードにペンキをペタペタ、いたずらしているジョージがかわいいアクリルキーホルダー。

ゆらゆら揺れるジョージがポイントです。

発売日:2025年7月18日(金)

販売店舗:Curious George Kitchen、Curious George Kitchen 博多、NHKキャラクターショップ 東京駅店、NHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店、NHK キャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ(https://nhk-charactershop-tokyo.com/)

■店舗のご利用に関するご案内

混雑時のお席のご利用は80分制とさせていただきます。予約席と当日席がございます。お越しの際は事前のご予約がおすすめです。

●当日席:先着順でご案内いたします。

●予約席:公式サイト内「ご入店についてのご案内ページ」より承ります。

ご予約受付について

予約受付は、毎月第3火曜日の12:00(正午)より、翌月のご予約を承ります。詳しくは以下のページをご確認ください。

https://curiousgeorge-kitchen.jp/about-enter-shop/

※「グッズ購入」「テイクアウトメニュー購入」のみをご希望の方は、カフェのご利用・ご予約なしでもご購入いただけます。混雑状況によって、入場制限を行う場合がございます。

■店舗概要

店舗名:Curious George Kitchen

開催地:東京スカイツリータウン・ソラマチ

イーストヤード1F 8番地

(東京都墨田区押上1-1-2)

営業時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)

席数:36席

公式サイト:https://curiousgeorge-kitchen.jp

公式X :https://x.com/GeorgeKitchenJP

開催中の期間限定店舗

店舗名 :Curious George Kitchen 博多 (「おさるのジョージ」キッチン 博多)

開催地 :JR博多シティ シティダイニングくうてん 10F(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)

営業時間 :11:00~22:00(ラストオーダー21:00)

開催期間 :2025年5月30日(金)~2025年8月24日(日)

※Curious George Kitchen 博多では、「夏の思い出フェア」の開催はございません。

当カフェ、及び販売する商品は、Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、ベネリック株式会社が企画・制作した商品となります。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

■おさるのジョージについて

ジョージは、アメリカの絵本作家レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本「Curious George」に登場するキャラクターとして生み出されました。

日本ではその絵本が「ひとまねこざる」シリーズとして1954年に出版されて以来、身の周りのあらゆることに対し好奇心をもち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、多くの人々に愛されてきました。2008年にはNHK EテレでTVアニメーションシリーズがスタートし、アニメ版のジョージもさらに多くの子どもたちから支持を得るようになります。

2021年には80周年を迎え、キャラクター商品の展開を中心に子供から大人までの幅広いターゲットに対してさらに人気が拡大しています。



おさるのジョージ オフィシャルサイト:https://osarunogeorge.jp/

おさるのジョージ 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/osaru_george_jp/