KONAMIのサッカーゲーム『eFootball(TM)』・『ウイコレ』・『Ｊクラ』で「eFootball(TM)」シリーズ30周年記念キャンペーンを開催

株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、配信中のサッカーゲーム『eFootball(TM)』、『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』(以下、『ウイコレ』)、 『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)の3タイトルで、「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念したキャンペーンを開催することをお知らせします。

1995年に誕生した『ウイニングイレブン』は、『eFootball(TM)』への進化を経て、7月21日(月)に「eFootball(TM)」シリーズ30周年の節目を迎えます。

『eFootball(TM)』では、期間中ログインするだけで特別デザインのリオネル メッシ選手、ラミネ ヤマル選手をプレゼントするほか、7月21日(月)までは毎日、豪華育成アイテムもプレゼントします。さらに、アチーブメントを達成することで強力なレジェンドが獲得できるキャンペーンを開催中です。また、サッカーの王様と称されるペレがゲーム内に初登場します。強力なスキルを持つレジェンドを手に入れてドリームチームを強化しましょう。

『ウイコレ』でも、本日7月10日より「eFootball(TM)Series 30th Anniversary」キャンペーンを開催中です。「30th記念プレゼント」として、メッシ選手とヤマル選手の計2枚のカードや、300PBがもらえるスペシャルなログインボーナスを開催しています。また、期間限定で「eFootball(TM)シリーズ30th記念 毎週1回無料11連ガチャ」を開催します。豪華キャンペーンが揃っているこの機会に、ぜひ自分のチームを強化し『ウイコレ』をお楽しみください。

さらに『Jクラ』でも、 7月18日から「ウイニングイレブン」シリーズを振り返るようなログインボーナスなど、 「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念したキャンペーンを開催予定です。引き続き、今後の『Jクラ』の情報にご注目ください。

シリーズ30周年を迎え、さらにパワーアップしたKONAMIのサッカーゲーム、『eFootball(TM)』・『ウイコレ』・『Jクラ』をお楽しみください!

『eFootball(TM)』でシリーズ30周年を記念したキャンペーンを開催中

ログインするだけで特別デザインのメッシ、ヤマルが無料でもらえる!

「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念して、『eFootball(TM)』内で様々なキャンペーンを開催中です。

期間中ログインするだけで、特別デザインのリオネル メッシ選手、ラミネ ヤマル選手が無料でもらえるほか、選手獲得や育成に必要な豪華アイテムも獲得できます。

開催期間:2025年7月10日(木) ~ 7月31日(木) 10:59

◇スペシャルログインボーナス

期間中にログインすると、Highlight リオネル メッシ、Highlight ラミネ ヤマルがもらえるほか、7/21日(月) 10:59まで、アイテムセレクターが毎日もらえます。

◇キャンペーンアチーブメント

期間中、キャンペーンアチーブメントを達成すると、好きなレジェンド選手を指名して獲得できる選択契約権や、30周年の特別ユニフォーム、eFootball(TM)コイン、育成アイテムなど、豪華報酬が獲得できます。

◇ツアーイベント

キャンペーン期間中、対AI戦イベント「Long Journey」でポイントを集めると、選手の育成アイテムや経験値、GPなどが獲得できます。

◇チャレンジイベント

対AI戦や対人戦に挑み、それぞれのクリア条件を達成しましょう。

育成アイテムや経験値、GPが獲得できるほか、強力なレジェンド選手が獲得できるチャンスも。

サッカーの王様・ペレが『eFootball(TM)』に初登場!

世界に名だたるスーパースターである、「Epic:ペレ」、「Epic:ヨハン クライフ」、「Epic:フェレンツ プスカシュ」が登場中です!

今回初登場したサッカーの王様「Epic:ペレ」は、特殊スキルである「フェノミナルフィニッシュ」、「フェノミナルパス」を2つ所持している初の選手となります。

期間:2025年7月10日(木) ~ 7月31日(木) 10:59

『ウイコレ』と『Jクラ』でも記念キャンペーンを順次開催

『ウイコレ』では強力な選手が手に入る「毎週1回無料11連ガチャ」を開催!

■『ウイコレ』

7月21日(月)に「eFootball(TM)」シリーズ30周年を迎えることを記念し、本日7月10日(木)から、『ウイコレ』でも「eFootball(TM) Series 30th Anniversary」キャンペーンを開催中です。

◇30th記念プレゼント

新たに『ウイコレ』のアイコンを飾る、メッシ選手とヤマル選手のカードをプレゼント!また、ログインするだけでPB×300が手に入ります。この機会にスター選手のカードを獲得しましょう!

期間:2025年7月10日(木)メンテナンス後 ~ 12月31日(水)14:59

◇eFootball(TM)シリーズ30th記念 毎週1回無料11連ガチャ

期間限定で、「毎週1回無料11連ガチャ」を開催します。選手を獲得してこの機会に自分のチームを強化しましょう!

期間:2025年7月10日(木)メンテナンス後 ~ 8月14日(木)14:59

◇30th記念カード

「eFootball(TM)」シリーズの日本版パッケージを飾った名選手が「30周年記念カード」として登場!記念カードを獲得できるこの機会を、ぜひお見逃しなく!

期間:2025年7月10日(木)メンテナンス後 ~ 8月14日(木)14:59

◇ウイコレネーションズカップ

「ウイコレネーションズカップ」に参加して、トーナメント戦を勝ち上がり、優勝賞品をランクアップさせましょう。勝ち進んで豪華報酬をゲットしましょう!

期間:2025年7月10日(木)メンテナンス後 ~ 8月14日(木)02:59

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

チーフ・ウイコレ・オフィサーの有田哲平さん・山崎弘也さんによる新企画がスタート!

有田さん・山崎さんが『ウイコレ』ガチプレーヤーたちと熱い議論を交わす動画をYouTubeで公開中!

『ウイコレ』世界大会ベスト4に輝いた有田さんをはじめ、熱狂的なプレーヤーたちが『ウイコレ』についての意見・要望を語り合う大討論会を開催。

有田さん・山崎さんが思わず唸るようなガチプレーヤーならではの意見も飛び出し・・・?!ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RJW1fy7PKDg ]

■『Jクラ』

『Jクラ』でも、7月18日から「ウイニングイレブン」シリーズを振り返るようなログインボーナスなど、「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念したキャンペーンを開催予定です。

引き続き、今後の『Jクラ』の情報にご注目ください!

7/21(月・祝)に東京・渋谷で開催する初のファンフェスタ

「eFootball(TM) World Festival in Tokyo」まであと少し!

「World Festival」では、さまざまな対戦・参加型のコンテンツを無料で楽しめるほか、イベントのフィナーレに開催する「eFootball(TM)シリーズ30周年記念発表会」では、ゲーム内の新情報や新たなライセンス情報を発表します。

さらに、世界最高峰の公式eスポーツ大会「eFootball(TM) Championship 2025 World Finals」(以下、World Finals)を同時開催。

トッププレーヤーによる世界王者の座をかけた白熱のバトルを間近で観戦することもできます。

「eFootball(TM)シリーズ30周年記念発表会」や、「World Finals」の模様は世界同時生配信予定ですので、現地にお越しいただけない方もぜひ公式YouTubeチャンネルよりご視聴ください。

■「eFootball(TM) World Festival in Tokyo」に関する詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト:https://e-football.konami.net/wf/2025/ja/(https://e-football.konami.net/wf/2025/ja/)

『eFootball(TM)』とは

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。

世界累計ダウンロード数は8億5000万を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、今年で30周年を迎えます。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。 “自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

■eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

■公式Xアカウント: @we_konami

【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】

『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。

世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。

また、「eFootball(TM) 」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP: https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X:@OfficialWecc

【モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』について】

『Jリーグクラブチャンピオンシップ』は、Jリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作しているJリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。

プレーヤーは、2025シーズンのJ1、J2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。

■ 『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP:

https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/

■ 『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式X:@jcc_konami

タイトル:eFootball(TM)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2024年9月12日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

権利表記:

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

タイトル:eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2017年10月30日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(7.0以降)、iOS(12以降)

権利表記:All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

タイトル:Jリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2019年6月25日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(7.0以降)、iOS(13.0以降)、iPadOS(13.0以降)

権利表記:

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment