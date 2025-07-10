世界三大デザイン賞「iFデザインアワード」の応募説明会を、8月29日(金)に名古屋・国際デザインセンターで開催

公益財団法人名古屋産業振興公社

ドイツのデザイン振興組織iF（International Forum Design GmbH）が1953年より主催する「iFデザインアワード」。約70カ国から応募される11,000以上の製品やサービスを対象に、130人以上のデザインとサステナビリティの専門家が審査し、「優れたデザイン」を評価する取り組みです。

現在応募を受け付けている「iFデザインアワード2026」の、名古屋での応募説明会を国際デザインセンターで開催します。当日は、iFのCEOであるUwe Cremering氏と日本オフィスの高田昭代氏を迎え、近年のiFデザインアワードの取り組みや、応募方法や受賞の効果などについてお話しいただきます。

登壇者や参加者との交流の時間も設けています。応募をご検討の方、iFデザインアワードに興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。

iFデザインサロン名古屋｜iFデザインアワード2026応募説明会

日時：2025年8月29日（金）13:30-16:00（受付13:00-）

会場：ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

（名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク・デザインセンタービル4F）

定員：25名（要事前申込／先着順）

参加費：無料

申込方法：Peatixよりお申し込みください。

申込締切：2025年8月28日（木）

お申し込みはこちら（Peatix） :https://peatix.com/event/4466268/

プログラム

13:30-14:30／近年のiFデザインアワードの取り組み

14:30-15:30／iFデザインアワード2026について

15:30-16:00／名刺交換会

*逐次通訳あり

ゲストスピーカー

Uwe Cremering（ウーヴェ・クレメリング）

CEO of International Forum Design GmbH

長年にわたり、ドイツの世界的音響機器メーカーであるゼンハイザー社の経営陣として活躍。ニューメディア部門長やグローバル・マーケティング・コミュニケーション・ディレクターから、ゼンハイザーの立体音響技術「AMBEO」のディレクターや子会社Dear Realityのマネージング・ディレクターまで、さまざまな役職を歴任し3Dオーディオ・ビジネスの発展に貢献してきた。2021年にiFのCEOに着任し、現在に至る。

iFデザインアワードとは

工業デザインの振興を目的に1953年に設立されたデザイン賞（主催：iF International Forum Design GmbH／ドイツ・ハノーバー）。毎年、世界中から応募される11,000以上の製品を対象に、トップクラスのデザイナーや企業のデザイン責任者などによる審査で優れたデザインを選定。工業デザイン発祥の地ヨーロッパの威厳ある賞として、最も著名な国際的なデザイン賞の1つです。

https://ifdesign.com/en/

▶︎フライヤーPDF(https://www.idcn.jp/src-idcn-wp2025/wp-content/uploads/2025/06/if_2026.pdf)

【主催】iF International Forum Design GmbH

公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター

【お問い合わせ】国際デザインセンター tel052-265-2105 https://www.idcn.jp