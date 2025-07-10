Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」冠協賛のお知らせ

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、2025年7月27日（日）から開催されるSammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」へ協賛することをお知らせいたします。

■Sammy presents「STARDOM 5★STAR GP 2025 × リベパチ・リベスロ」シリーズ概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/96065/table/57_1_ef54f64bf27ecffcc2092fc41c31c850.jpg?v=202507110425 ]

■「e東京リベンジャーズ」、「スマスロ 東京リベンジャーズ」とスターダムの極悪ユニット「H.A.T.E.」のコラボ決定！

各会場に上谷沙弥選手の等身大スタンディーが展示されるなど、さまざまな取り組みを展開してまいりますので今後の発表にもご注目ください。

■出場選手

本リーグ史上最多の出場選手32人が発表されたとともに、各選手から熱い意気込みが語られました。

組み合わせ等の詳細につきましては、スターダム公式サイトをご確認ください。

スターダム公式サイト：https://wwr-stardom.com/

(C)和久井健／講談社 (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy

(C)World Wonder Ring STARDOM