バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、このたび昨年に引き続き「FTSE Blossom Japan Index」、「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定されましたので、お知らせいたします。

「FTSE Blossom Japan Index」、「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」は、グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russellにより作成された環境、社会、ガバナンス（ESG）の対応に優れた日本企業で構成されるインデックスです。

今回の選定により当社は、昨年に引き続き日本の公的年金を運用するGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が採用する日本株のESG指数「FTSE Blossom Japan Index」、「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」、「S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数」の３つの構成銘柄となります。

バンドーグループは、「調和と誠実の精神をもって、社会のニーズに沿った新たな付加価値とより高い品質を日々創造、提供し、お客様をはじめとする社会の信頼に応える」という経営理念を掲げています。これからも事業を通じた環境課題、社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【関連情報】

・FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexについてはこちら(https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/indices/blossom-japan)

・バンドーグル―プの取り組みについてはこちら(https://www.bandogrp.com/sustainability/index.html)