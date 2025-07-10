【多くの企業が参加！】「みやざき県内企業発見！合同就職説明会」を8月に開催します！
宮崎県
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-172-ca14de85740cab54cef425ac5d78caad.pdf
詳細を見る :
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/koyorodoseisaku/shigoto/rodo/kensyuusyokusetsumeikai-sankasya.html
- 一般求職者（UIJターン就職希望者を含む）
- 令和8年3月大学等卒業予定者
- 高校生及び保護者の方
- 令和9年3月以降大学等卒業予定者
こちらからもダウンロードできます。
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-172-ca14de85740cab54cef425ac5d78caad.pdf
「宮崎で働きたい」と考えている方と宮崎県内企業との出会いの場として宮崎市・都城市・延岡市の宮崎県内3会場で就職説明会を開催いたします。
求職者の方は関心のある参加企業のブースを自由に訪問していただき、直接、企業の担当者と話をすることができます。
詳細を見る :
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/koyorodoseisaku/shigoto/rodo/kensyuusyokusetsumeikai-sankasya.html
開催日時・場所[表: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/172_1_c930a31ae59e1ffbfa443b86abd1a248.jpg?v=202507110226 ]
※いずれも説明会13：30～16：00、受付13：00～
ご来場いただける方
１.求人情報および企業説明の対象者
- 一般求職者（UIJターン就職希望者を含む）
- 令和8年3月大学等卒業予定者
※当日お配りする企業PRシートに掲載している求人情報や採用情報の詳細について話を聞くことができます。今後の選考の流れなど、企業の担当者とお話しください。
２.企業説明のみの対象者
- 高校生及び保護者の方
- 令和9年3月以降大学等卒業予定者
※採用選考が始まっていないため、企業の事業内容や企業の魅力を知る機会として御参加ください。
参加企業の情報について
各会場の出展企業及び冊子掲載企業の情報については、当日会場で配布するほか、特設サイトに掲載しています。
詳しくは、「宮崎県就職説明会」で検索いただくか、上記「詳細を見る」から宮崎県ホームページを御確認ください。