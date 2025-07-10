ワニブックスのWEBメディア『Newsクランチ！』で「ドラマチックレコード・新居歩美の極私的アイドル論」連載中！「新居歩美」のオリジナルブロマイドを、期間限定でセブン‐イレブンのマルチコピー機で販売！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、全国のセブン-イレブン マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」でオリジナルブロマイドを販売しています。
2025年7月10日(木)より、WEBメディア『Newsクランチ！』で連載中の「ドラマチックレコード・新居歩美の極私的アイドル論」を執筆しているアイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さんのオリジナルブロマイドが登場！ 撮り下ろし写真のアザーカットから、全15種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
＜プロフィール＞
新居 歩美(にい・あゆみ)
アイドルグループ・ドラマチックレコードの赤担当。
■レギュラー番組
「新居歩美の番台さんラジオ ~あゆちが好き勝手ぬくぬくするラジオ~」
FM815 (FM高松) 毎週水曜 23:00-23:30
グループ公式X：@DMRC_info(https://x.com/DMRC_info)、本人公式X：@DMRC_ayumi(https://x.com/DMRC_ayumi) 、本人Instagram：@ayuchi_nii(https://www.instagram.com/ayuchi_nii)
新居歩美(あゆち)のSNS | Onelink(https://1link.jp/dmrc_ayumi)
『Newsクランチ！』では、ドラマチックレコードの新居歩美さんによる「ドラマチックレコード・新居歩美の極私的アイドル論」が好評連載中！ こちらも合わせてお読みください！
https://wanibooks-newscrunch.com/category/series-071
〇購入方法
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/nabromide2506.html
全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 15種 / 2L判 15種
〇販売期間
2025年7月10日（木）0:00～2025年9月10日（水）23:59
今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。