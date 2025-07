初音ミクのクラブイベント「Digital Stars 2025」公式CD、9月5日（金）発売に向けて予約受付開始！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aR_sWcwE_FA ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之、以下クリプトン)は、新作CD『HATSUNE MIKU Digital Stars 2025 Compilation』の予約受付を開始いたしました。2025年9月5日(金)に、ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT(カレント)」が制作するオリジナルCDとして発売予定です。年内に開催予定のクラブイベント「HATSUNE MIKU Digital Stars 2025」(以下「Digital Stars 2025」)に先駆けたリリースで、一足先にイベント気分を味わえるアイテムとなっております。

HATSUNE MIKU Digital Stars 2025:https://digitalstars.club/hmds25/index.html

「Digital Stars」とは、ジャンルや地域の垣根を越え、音楽を軸として多方面に展開するカルチャーミックスプロジェクトです。毎年新しいメインビジュアルとテーマソングを制作し、音楽クリエイターやDJに焦点をあてたクラブイベント等を国内外で実施しております。

このたび予約受付を開始いたしました『HATSUNE MIKU Digital Stars 2025 Compilation』には、Jamie Paigeさんによる「Digital Stars 2025」テーマソング『Radiant Revival』を筆頭に、世界中で活躍する様々なクリエイターによる15曲が収録されております。「Digital Stars」ならではの、ジャンルや国籍を問わない最新サウンドです。

また、今回はアクリルボードがセットになっているグッズ付き限定盤も販売いたします。

Art by lack (C) CFM

グッズ付き限定盤(税込8,250円)、通常盤(税込5,500円)ともに、パッケージを開くと『Radiant Revival』のMVの世界が飛び出す特殊仕様となっております。MVの制作を担当されたViolet Schofieldさんによるキュートでポップなレトロゲームの世界観をお楽しみいただけますので、ぜひ手に取ってお確かめください。

CD情報

ポップアップカードのような特殊仕様のパッケージ

▼商品名

HATSUNE MIKU Digital Stars 2025 Compilation

[グッズ付き限定盤]8,250円(税込)

- 「Digital Stars 2025」メインビジュアルを使用した二層アクリルボード

[通常盤]5,500円(税込)

▼リリース日

2025年9月5日(金)

▼トラックリスト

1. Radiant Revival - Jamie Paige feat. 初音ミク

2. 衣替え - 雨漏りP feat. 初音ミク

3. いはないお約束 - D.J.ァネイロ feat. v flower

4. Radiant Revival (とぼけがお Remix) - Jamie Paige feat. 初音ミク

5. M@GICAL☆CURE! LOVE (ハート) SHOT! (JAKAZiD Remix) - SAWTOWNE feat. 初音ミク

6. ハイパーリアリティショウ (Maozon Remix) - 鬱P feat. 初音ミク

7. X頭身 (Maxo Remix) - 読谷あかね feat. 重音テト

8. Radiant Revival (ODDEEO Remix) - Jamie Paige feat. 初音ミク

9. いはないお約束 (hallycore Remix) - D.J.ァネイロ feat. v flower

10. BUTCHER VANITY (ゆよゆっぺ Remix) - FLAVOR FOLEY feat. Yi Xi

11. OSINT (Graz Remix) - 椎乃味醂 feat. 歌愛ユキ・結月ゆかり・重音テト

12. *・゚+。園にて.゚ (Devin S.G. Remix) - ukaihi feat. 初音ミク

13. 衣替え (ゆnovation Remix) - 雨漏りP feat. 初音ミク

14. 凡愚 (雄之助 Remix) - Isonosuke feat. 知声

15. Radiant Revival (YMCK Remix) - Jamie Paige feat. 初音ミク

▼CD特設ページ

https://karent.jp/cd/digitalstars2025

▼取り扱い店舗

Amazon、アニメイト、HMV、楽天ブックス、タワーレコード、セブンネット、あみあみ、ネオウイング/CD JAPAN、TSUTAYA、ゲーマーズ、とらのあな、雪ミク スカイタウン、ほか全国のCDショップ

※数量限定生産のため、無くなり次第販売終了予定となります

<CDジャケット画像利用時のクレジットについて>

本アルバムのCDジャケット画像をご利用の際は、以下クレジットをご挿入ください。

Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

『HATSUNE MIKU Digital Stars 2025 Compilation』ジャケット画像

<「HATSUNE MIKU Digital Stars 2025」公式WEBサイト・アカウント>

公式WEBサイト:https://digitalstars.club/hmds25/index.html

公式X(旧Twitter):https://x.com/cfm_ds

【お問い合わせ】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

「Digital Stars」担当 E-mail:piapro@crypton.co.jp

<参考情報>

▼「Digital Stars」とは https://digitalstars.club

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する、ジャンルや地域の垣根を越え、音楽を軸として多方面に展開するカルチャーミックスプロジェクト。『初音ミク』に限ることなく、インターネット等で展開される創作文化に影響を受けて活躍する世界各地のクリエイターを繋ぎ合い、様々なコラボレーションを実現することを目指している。初音ミクの海外ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」のサブイベントとして2016年に誕生し、不定期にクラブイベントを開催。2020年には初の単独開催として日本を含む全世界向けオンラインライブを実施し、X(旧Twitter)トレンド1位、最大同時視聴者数8000人以上を記録した。2021年に待望の単独でのリアル開催を実現させて以降、国内外で様々なクラブイベントを実施している。2024年は札幌、東京、千葉、大阪、福岡、ロサンゼルス、トロント、ベルリンでクラブイベントを開催。2025年も年内に国内での単独イベントを予定している。

※『初音ミク』たちバーチャルシンガーついて:https://piapro.net/

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

<会社概要>

会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/