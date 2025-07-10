アラブ妻とドバイ生活｜YouTube夫婦が来日開催！ドバイ往復航空券や豪華特典の不動産セミナー

SAMURAI REALESTATE LLC

UAE・ドバイを拠点とする不動産会社 SAMURAI REAL ESTATE LLC（本社：ドバイ／代表：鈴木駿登）は、2025年7月19日（土）・20日（日）に東京都内でドバイ不動産セミナーを開催いたします。

本イベントの主催は、YouTubeチャンネル**「アラブ妻とドバイ生活【ドバイ不動産】(https://www.youtube.com/@japanese_realtor_dubai)」で注目を集める夫妻――

代表の鈴木駿登と、ラスアルハイマ出身のアラブ妻・ファトマ。

ファトマは、ブルジュ・ハリファが建設されていく様子をリアルタイムで見届けてきたドバイの成長を肌で知る”アラブ女性。

彼女が語る「現地目線でのドバイ不動産と暮らし」は、他では得られない貴重な情報です。

ファトマの幼少期（左から二番目） ドバイの公園で撮った家族写真

【イベントの見どころ】

ファトマ厳選！ドバイ直送・来場者限定プレゼントあり

ドバイ大手デベロッパー登壇＆限定オファー紹介

無料ドバイ往復航空券＋ホテル宿泊付きキャンペーン実施中

YouTubeで人気の「夫婦のリアルな体験談」トークライブ

ゴールデンビザ・移住について解説

【開催概要】

日程：2025年7月19日（土）・20日（日）

時間：午前の部・午後の部（各回定員制）

会場：東京都内（※事前申込者にご案内）

主催：SAMURAI REAL ESTATE LLC（ドバイ）

参加費：無料（完全予約制）

対象：

・不動産投資を検討している方

・海外移住やドバイ生活に関心がある方

・資産運用を探している方

【内容（予定）】

鈴木駿登＆ファトマ夫妻による「ドバイ生活と不動産のリアル」

ドバイ大手デベロッパーによるプロジェクト紹介と特別割引

日本人向けの購入・管理・ビザ取得サポートの全体像

豪華特典付きプレゼント抽選会（ドバイ往復航空券＋ホテル 他）

【申込方法】

定員制のため、下記より早めのご予約をおすすめします

（参加申し込みはこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSEISyPGJJEK32GjBa77Q8YVAWPHghqEY-ThtZqpprPkb15w/viewform?usp=sharing&ouid=115786015326735226743)）

さらに詳しい情報は、YouTubeチャンネル

**「アラブ妻とドバイ生活【ドバイ不動産】(https://www.youtube.com/@japanese_realtor_dubai)」**でも配信中！

【本件に関するお問い合わせ】

SAMURAI REAL ESTATE LLC（ドバイ）

代表：鈴木駿登

📩 info@samurai-re.com

🌐 公式サイト(https://samurai-re.com/)