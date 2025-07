株式会社100、ISIソフトウェアーのHubSpot Content Hub活用事例を公開

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じて、RevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、ITソリューション企業である株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー(以下、ISIソフトウェアー)のコーポレートサイトリニューアル支援に関する事例を公開しました。

ISIソフトウェアー様の事例を読む :https://www.100inc.co.jp/case-study/isi-software

同社は以前よりHubSpotをCMS・MA両面で活用しており、今回のプロジェクトでは、既存のHubSpot環境を活かしながら、Content Hub(旧CMS Hub)を基盤に情報構造の見直しとテンプレート設計を刷新。企業としての価値が伝わるコンテンツ設計と、非エンジニアでも運用可能な更新体制の両立を実現しました。

ウェブサイトリニューアルの背景

ISIソフトウェアーは、IT製品の導入から運用までを一貫して支援するITソリューション企業です。個別製品の販売ではなく、顧客の業務課題に合わせた最適な組み合わせを提案・実行する「提案型支援」を強みとしています。

しかし、旧Webサイトは製品情報が中心となっており、企業としてのスタンスや強みが伝わりにくい構成となっていました。流入の多くが社名検索に偏っていたほか、HTMLベースで構築されていたことで、マーケティング部門による情報更新が困難で、柔軟な施策展開にも制約がありました。

こうした課題を背景に、企業としての価値を明確に伝えられる構成へと刷新し、運用効率も高められるWebサイトの再設計が求められていました。

実施した取り組み

ISIソフトウェアーでは、企業としてのブランドを正しく伝えながら、社内で運用しやすいWeb体制を整えることを目的に、HubSpot Content Hubを活用したコーポレートサイトの再構成に着手しました。まず、従来の製品中心の構成を見直し、「課題 × サービスカテゴリ × 製品」という3軸で情報を整理。訪問者が自身の課題に応じたソリューションを自然に見つけられる導線へと再設計しました。

あわせて、ページの作成や更新がエンジニアに依存せず行えるよう、再利用可能なカスタムテンプレートとモジュールを整備。これにより、コーポレートマーケティング部門内で完結する運用体制が構築されました。また、全体のトーン&マナーやデザインも見直し、企業として伝えたい価値や姿勢がWeb上でも統一的に表現されるよう調整を行いました。

取り組みの成果

今回のリニューアルにより、営業現場でWebサイトが商談資料として活用されるようになり、会社紹介や事業説明の場面での信頼性向上につながっています。また、これまでほとんど発生していなかったWebサイト経由での相談・問い合わせが見られるようになり、「ISIソフトウェアーに相談したい」という声が届くようになったことは大きな変化といえます。

社内運用面でも、非エンジニアが更新可能な仕組みが整ったことで、コンテンツ発信のスピードと柔軟性が向上。今後のコンテンツ拡充や施策展開においても、社内で完結できる体制が確立されつつあります。さらに、Webサイトの導線・構造設計を見直したことにより、ユーザーの回遊性や滞在時間にもポジティブな変化が現れており、UX全体の改善にも寄与しています。

事例の完全版をPDFで公開

本事例の詳細は、株式会社100のWebサイトにて公開しています。

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー様のHubSpot Content Hub活用事例を読む(https://www.100inc.co.jp/case-study/isi-software)

さらに、Webサイトでご紹介しきれなかった内容も含めた事例の詳細を、PDF版として無料公開しています。

本事例のPDF版をダウンロードする(https://www.100inc.co.jp/download/casestudy-isi-software)

■ 株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 Inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入・活用支援、HubSpotトレーニング、AI活用支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、RevOps体制構築支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本