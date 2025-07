【速報】JFEX AWARDS 2025 受賞商品が決定！食品のプロが選ぶ、次に来るヒット商品とは？

RX Japan 株式会社

7月9日(水) 東京ビッグサイトにて開催された、RX Japan株式会社 主催「JFEX(ジェイフェックス)SUMMER -第6回 [国際] 食品・飲料商談Week -」内にて、「JFEX AWARDS 2025」の受賞商品が決定いたしました。

◆ 「JFEX AWARDS 2025」とは

JFEX の出展企業がエントリーした商品の中から、来場者である食品バイヤーが投票し、「今、一番気になる/仕入れたい商品」として選出されるアワードです。受賞することで各商品が注目されることにより、日本国内外の小売店や飲食店において取り扱いの機会が増えることが期待されます。

◆ 各部門と受賞商品

NEW TO JAPAN 部門:日本初上陸の商品

商品名:SAMONYU SALMON BISCUITS(エントリーNo.17)

・社名:G DAILY SUPPLY SDN. BHD.

・小間番号:2-6

・説明:Roasted with our strictly selected salmon meat and secret recipe. It suitable for all ages.

NEXT FOOD TREND 部門:”次世代”食品のトレンドとなる新たな価値を感じさせる商品

商品名:茶スプレッソ(エントリーNo.15)

・社名:(株)マルイ物産

・小間番号:5-43

・説明:汎用性抜群、非加熱・圧力殺菌で茶葉本来の旨味、甘味、香りを凝縮した濃縮茶エキスです。

WELLNESS 部門:人々のQOL向上につながる商品

商品名:ブラックモ オートミルク ホワイトコーヒー(エントリーNo.7)

・社名:GUAN TONG INDUSTRIES SDN. BHD.

・小間番号:1-6

・説明:未来の珈琲体験を提供するBlackMo。オートミルクとモラセス技術で革新を実現しました。

BEST GIFT 部門:大切な人に贈りたい特別な一品として、ギフトに最適な商品

商品名:天香ブラン醤油(エントリーNo.12)

・社名:THEAN HEONG SAUCE INDUSTRY SDN. BHD.

・小間番号:1-6

・説明:3年間の自然発酵を経て、最高品質の淡口醤油を抽出します。

受賞商品の展示や、エントリー商品の一覧は、会期最終日の7月11日(金)まで「JFEX AWARDS 2025」ブース内(小間番号10-50)にて公開中。各商品の特長や期待される市場展開について、ぜひ会場にてご覧ください。

【JFEX AWARDS 2025 ブース(小間番号10-50)】

期間:2025年7月9日(水)~11日(金)10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト 東4-6ホール内

JFEX SUMMER (第6回 [国際] 食品・飲料商談Week) 内

7月10日(木)12:00より、「受賞撮影会」を開催いたします。受賞商品を取り扱う企業へ直接ご取材が可能です。取材をご希望の方は、ぜひお越しください。

https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp/visit/award.html

