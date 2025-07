【グランドプリンスホテル新高輪】映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の世界観に浸るコラボレーションメニューやイベントを緑豊かなプールサイドで展開

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

グランドプリンスホテル新高輪(所在地:東京都港区高輪3-13-1 総支配人:高橋禎久)は、まるでオアシスリゾートのように自然豊かな「ダイヤモンドプール」にて、2025年8月8日(金)公開の映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の日本公開を記念し、作品の世界観が広がるコラボレーションメニューや日数限定のスペシャルイベントを2025年7月18日(金)から8月31日(日)までの期間に提供いたします。

品川駅から徒歩5分ほどの都心にありながら、自然豊かな日本庭園を有する当ホテルでは、夏季限定でオープンする緑に囲まれたアウトドアプールにて、映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』とコラボレーションし、作品の世界観を表現するBBQメニューやアラカルト、スペシャルイベントをご用意いたします。

プールサイドのビアガーデンで味わう「陸・海・空ミッションプレート」

本映画のカギとなる“陸・海・空”をテーマとするBBQメニューは、肉感たっぷりのTボーンステーキ、国産牛カルビなどを5種の味付けで飽きることなくお楽しみいただけるほか、ジュラシック・エッグ・サラダをはじめフォトジェニックなお料理をご用意。アラカルトでは、ヨーグルトアイスとレモンソルベ、グレープフルーツの果肉入りの青いゼリーを合わせた“海”を連想させる夏らしいスイーツや、恐竜の巨大な足跡をイメージしたピザなど、こだわりのメニューが恐竜たちの世界へと誘います。

緑あふれるプールサイドにはコラボレーションフォトスポットが登場し、夏の思い出のひとときを演出。また、日数限定の冷たい氷をとびきり楽しむイベント「ICE Park Day」では、ホテルの氷彫刻師が恐竜のオブジェを掘る迫力のパフォーマンスを目の前でお楽しみいただいたのち、恐竜を象った大きな氷をプールへダイブさせ、とびきり涼しいここだけの体験をお届けいたします。

リゾート地のようなプールサイドで恐竜たちが登場する作品の世界観に浸り、高揚感に包まれる夏をご満喫ください。

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』 コラボレーション概要

【期 間】 2025年7月18日(金)~8月31日(日)

【場 所】 グランドプリンスホテル新高輪 ダイヤモンドプール(日本庭園内)

【内 容】 1.プールおよびビアガーデンにおけるコラボレーションメニューの提供

2.イベント「ICE Park Day」の開催 ※7月27日(日)、8月2日(土)、9日(土)限定

【お問合せ】グランドプリンスホテル新高輪 03-3442-1111(代表)

ビアガーデンの詳細はこちら :https://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/forestgarden/ダイヤモンドプールの詳細はこちら :https://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/pool/

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』 コラボレーションメニュー

緑あふれるダイヤモンドプール

<ダイヤモンドプール>

【時 間】 10:30A.M.~4:30P.M.(ラストオーダー 4:00P.M.)

APEXトマホーク(骨付きリブロース) 2~3人前 \8,000

恐竜の骨付き肉のようなワイルドかつ豪快なメニュー。

オリジナルの恐竜型のプレートでご提供いたします。

APEXトマホーク(骨付きリブロース)ナンの巨大な足跡ピザ

ナンの巨大な足跡ピザ \2,000

巨大な恐竜の足跡をイメージしたナンのピザ。

2種の味わいとモチモチとした食感をお楽しみいただけます。

ジュラシック・エッグ・サラダ \1,000

恐竜のたまごを味わうかのようなユニークなサラダ。

カリッとしたベーコンにシーザードレッシングを和えてお楽しみください。

ジュラシック・エッグ・サラダ漆黒の海 黒カレー ミニサラダ付き

漆黒の海 黒カレー ミニサラダ付き \2,500

海の恐竜と戦う名場面を再現した黒カレー。

エビやイカの海の幸と恐竜チキンナゲット添えた味わい豊かな一品。

ダイナソー・アタック餃子 \1,200

恐竜の襲撃を彷彿とさせる手羽先餃子。

手羽先に詰めた餃子の旨味が口の中でジューシーに広がります。

ダイナソー・アタック餃子夏にぴったりの爽やかなスイーツ

★大空のシェイブアイスマウンテン

ショコラ&ベリー \1,500

チョコレートアイスやベリーソルベ、かき氷にコーヒーシロップを浸し、崖を連想させるデザインに仕上げたアイススイーツ。

★海のシトラスとヨーグルトアイス

ディープブルーゼリー \1,500

夏らしいブルーのゼリーにグレープフルーツの果肉をミックスした海を連想させるひんやりスイーツ。ヨーグルトアイスとレモンソルベのハーモニーをお楽しみください。

★大地のトロピカルフルーツとチョコレートの

断層パフェ【1日20食限定】 \2,000

チョコレートスポンジ、クリーム、トロピカルフルーツゼリーなどを地層に見立てた、ベリーソースの酸味が爽やかなスペシャルパフェ。

ストーンチョコやクランブルが楽しさを演出します。

★印はビアガーデンのアラカルトでも提供いたします。

<ビアガーデン「TAKANAWA Forest Garden」>

陸・海・空ミッションプレート 2 時間フリードリンク付き

1名さま \12,000

プールサイドのビアガーデンにて、恐竜のイメージを散りばめた

スペシャルBBQセットをお楽しみいただけます。

映画の世界観を楽しむBBQセット

【時 間】 6:00P.M.~9:30P.M.(ラストオーダー 9:00P.M.) ※2時間制となります

【内 容】 ジュラシック・エッグ・サラダ/めんたいアヒージョ/Tボーンステーキ、仔羊骨付き、

国産牛カルビ、骨付きフランク

<ポリネシアンソース、バーベキューソース、和風ゴマソース、2種の塩>

肉巻きおにぎり/焼き野菜/冷製チキン&レモン・フォー/2種アイスとベリーソース

チョコとピスタチオのクランブル

とびきり涼しいイベント「ICE Park Day」

世界大会での優勝経験を持つホテルの氷彫刻師が手掛ける氷でできた大きな恐竜をプールへダイブさせ、ひんやり気持ち良い氷とともにプールを泳ぐ特別な体験をお届け。

氷彫刻を仕上げるダイナミックなパフォーマンスを目の前でお楽しみいただけるほか、夏の思い出となる氷で遊べるコンテンツをご用意いたします。

【日 程】 7月27日(日)、8月2日(土)、9日(土)

※雨天の場合は中止いたします。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

2025年8月8日(金)日本公開 映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』から5年。かつて世界中に放たれた恐竜たちは、気候や環境に耐えられず数を減らし、今は赤道直下の限られた地域にだけ生息していた。秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット(スカーレット・ヨハンソン)は、製薬会社からある危険な任務を引き受ける。それは人類を救う新薬を開発するため、陸・海・空の 3 大恐竜のDNAを採取するというものだった。ミッションのために集められたチーム一行は、かつてジュラシック・パークの極秘研究が行われていた“禁断の島”へとたどり着く。そして彼らは世界から長年のあいだ隠されてきた、衝撃的な秘密と直面することになる──2025年8月8日(金)全国ロードショー。

【出演】スカーレット・ヨハンソン、マハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー ほか

【監督】ギャレス・エドワーズ

【製作総指揮】スティーヴン・スピルバーグ、デニス・L・スチュワート

*公式サイト:https://www.jurassicworld.jp/

*ジュラシック・ワールド LINE 公式アカウント:https://lin.ee/uCo3V7F

※料金には消費税・サービス料が含まれております。

※仕入れの状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※当店舗は使用食材の都合上、8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)の対応はいたしかねます。

※当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、使用原材料以外のアレルゲンの微粒混入を完全に防止する事ができません。

※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点(7月10日)の情報です。