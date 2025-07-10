農林水産省主催「農村プロデューサー養成講座」イノベーション分野のオンライン講義を縄文リミックスで開講します

一般社団法人ＩＮＳＰＩＲＥ



国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE（インスパイア）」を運営する一般社団法人INSPIRE（所在地：東京都渋谷区）創設者の谷中修吾代表理事（BBT大学大学院 経営学研究科 MBA 教授）が、農林水産省主催「農村プロデューサー養成講座」において、2025年7月11日（金）にイノベーション分野のオンライン講義を行います。





日本全国の地方創生まちづくりで活躍するイノベーター１万人のコミュニティに基づいて体系化した「超絶まちづくり(R)」の集合知を解説するとともに、農村イノベーションに向けた実践的なノウハウを共有する予定です。また、ロングセラーとなっている著書『最強の縄文型ビジネス』のエッセンスを取り上げ、経営学と都市工学の学際領域を縄文考古学でリミックスして解説します。入門コースの公開講座として、当該テーマに関心のある方であれば誰でも参加可能です。



▼開催概要

農林水産省主催「農村プロデューサー養成講座」

入門コース：イノベーション分野

【主催】農林水産省

【日程】2025年7月11日（金）19時00分～20時30分

【講師】谷中 修吾（やなか・しゅうご）｜BBT大学大学院 経営学研究科 MBA 教授／一般社団法人INSPIRE 代表理事

【オンラインツール】Zoomウェビナー

【受講対象】地域づくりに関心のある方を幅広く歓迎

【参加費】無料

【オフィシャルページ】https://www.maff.go.jp/j/nousin/course/

【申込フォーム】https://agri.mynavi.jp/agri-nousonpro/beginner-course/





▼講義概要

農山漁村の超絶まちづくり ～縄文型で突き抜ける農村イノベーション～

農村イノベーションには、地域の社会的課題を明らかにしてロジカルに解決策を導き出す「問題解決型」だけではなく、突き抜けたアイデアから出発して農村の社会的課題を紐づける「価値創造型」のアプローチを組み合わせることが重要です。

０から１を生み出すイノベーターは、農村でどのように新しい事業を生み出しているのでしょうか。

国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE（インスパイア）」において、価値創造型で地域活性化に取り組むイノベーターたちの集合知を体系化した「超絶まちづくりのビジネスデザイン技法」を伝授します。

2025年度は、ロングセラーとなっている著書『最強の縄文型ビジネス』のエッセンスも取り上げるため、縄文にご関心のある皆様にもお楽しみいただけます。

＜講義で解説予定の主なアジェンダ＞

・０から１を生み出すイノベーターの超絶まちづくり

・イノベーターが実践している価値創造型のビジネスデザイン --地方創生のヘンタイたちを解剖する

・突き抜けたアイデアを生み出す大喜利イノベーション

・プロデューサーは関係人口に要注意！ --総論賛成・各論曖昧となる関係人口の正体とは？

・農村イノベーションを加速させる縄文型ビジネス --その変態性を解放せよ

▼講師プロフィール

谷中 修吾（やなか・しゅうご）

BBT大学大学院 経営学研究科 MBA 教授／一般社団法人INSPIRE 代表理事



ビジネスプロデューサー。静岡県湖西市出身。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻卒。外資・戦略コンサルティングファーム Booz Allen Hamilton にて、政府機関・民間企業の戦略立案・実行支援を経て現職。国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE」を立ち上げ、超絶まちづくりの集合知を社会にシェアする取組を展開。内閣府「地方創生カレッジ」講師として受講満足度No.1を獲得。地方創生分野において、中央省庁や地方自治体の有識者を務める。農林水産省「新しい農村政策の在り方検討会」委員、OECD（経済協力開発機構）農村イノベーション専門家会議エキスパート委員など歴任。 世界30ヶ国を遍歴し、国内外の地域創生に専門知見を持つ。日本とオーストラリアにオフィスを構え、地球まるごと多拠点生活で超絶まちづくりを手がけている。著書『最強の縄文型ビジネス』（日本経済新聞出版社）で１万人のビジネスリーダーが選ぶ「TOPPOINT大賞」ベストビジネス書を受賞。



【オフィシャルサイト】https://www.shugo-yanaka.com

【Facebook】https://www.facebook.com/shugo.yanaka(https://www.facebook.com/shugo.yanaka)

▼参加方法

主催者である農林水産省「農村プロデューサー養成講座」オフィシャルページを確認の上、フォームからお申し込みください。

【オフィシャルページ】https://www.maff.go.jp/j/nousin/course/

【申込フォーム】https://agri.mynavi.jp/agri-nousonpro/beginner-course/

▼参考図書

最強の縄文型ビジネス イノベーションを生み出す4つの原則（日本経済新聞出版社）

谷中 修吾 著

１万年を超える縄文時代の叡智をビジネス論に昇華させ、イノベーターの思考回路を体系化したビジネス書。直感・協調・創造・感謝を特徴とする縄文型ビジネスの実践論を解説。縄文と弥生の二項対立フレームワークに基づいて、新しいビジネスを生み出す４つの原則を提唱する。



令和元年度、１万人のビジネスリーダーが選ぶ『TOPPOINT大賞』でベストビジネス書を受賞。丸善、ブックファースト、紀伊国屋書店など、大手書店で週間ベストセラー１位を獲得。Amazon「歴史に学ぶビジネス」カテゴリー１位。日テレ、J-WAVE、Discover Japanなど、各種メディアで反響を得る。

書籍情報（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/453232288X

▼お問い合わせ

一般社団法人INSPIRE

東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階

info@inspire-jpn.com

https://www.inspire-jpn.com