農林水産省主催「農村プロデューサー養成講座」イノベーション分野のオンライン講義を縄文リミックスで開講します
国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE（インスパイア）」を運営する一般社団法人INSPIRE（所在地：東京都渋谷区）創設者の谷中修吾代表理事（BBT大学大学院 経営学研究科 MBA 教授）が、農林水産省主催「農村プロデューサー養成講座」において、2025年7月11日（金）にイノベーション分野のオンライン講義を行います。
入門コースの公開講座として、当該テーマに関心のある方であれば誰でも参加可能です。
▼開催概要
農林水産省主催「農村プロデューサー養成講座」
入門コース：イノベーション分野
【主催】農林水産省
【日程】2025年7月11日（金）19時00分～20時30分
【講師】谷中 修吾（やなか・しゅうご）｜BBT大学大学院 経営学研究科 MBA 教授／一般社団法人INSPIRE 代表理事
【オンラインツール】Zoomウェビナー
【受講対象】地域づくりに関心のある方を幅広く歓迎
【参加費】無料
【オフィシャルページ】https://www.maff.go.jp/j/nousin/course/
【申込フォーム】https://agri.mynavi.jp/agri-nousonpro/beginner-course/
▼講義概要
農山漁村の超絶まちづくり ～縄文型で突き抜ける農村イノベーション～
農村イノベーションには、地域の社会的課題を明らかにしてロジカルに解決策を導き出す「問題解決型」だけではなく、突き抜けたアイデアから出発して農村の社会的課題を紐づける「価値創造型」のアプローチを組み合わせることが重要です。
０から１を生み出すイノベーターは、農村でどのように新しい事業を生み出しているのでしょうか。
国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE（インスパイア）」において、価値創造型で地域活性化に取り組むイノベーターたちの集合知を体系化した「超絶まちづくりのビジネスデザイン技法」を伝授します。
2025年度は、ロングセラーとなっている著書『最強の縄文型ビジネス』のエッセンスも取り上げるため、縄文にご関心のある皆様にもお楽しみいただけます。
＜講義で解説予定の主なアジェンダ＞
・０から１を生み出すイノベーターの超絶まちづくり
・イノベーターが実践している価値創造型のビジネスデザイン --地方創生のヘンタイたちを解剖する
・突き抜けたアイデアを生み出す大喜利イノベーション
・プロデューサーは関係人口に要注意！ --総論賛成・各論曖昧となる関係人口の正体とは？
・農村イノベーションを加速させる縄文型ビジネス --その変態性を解放せよ
▼講師プロフィール
谷中 修吾（やなか・しゅうご）
BBT大学大学院 経営学研究科 MBA 教授／一般社団法人INSPIRE 代表理事
ビジネスプロデューサー。静岡県湖西市出身。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻卒。外資・戦略コンサルティングファーム Booz Allen Hamilton にて、政府機関・民間企業の戦略立案・実行支援を経て現職。国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE」を立ち上げ、超絶まちづくりの集合知を社会にシェアする取組を展開。内閣府「地方創生カレッジ」講師として受講満足度No.1を獲得。地方創生分野において、中央省庁や地方自治体の有識者を務める。農林水産省「新しい農村政策の在り方検討会」委員、OECD（経済協力開発機構）農村イノベーション専門家会議エキスパート委員など歴任。 世界30ヶ国を遍歴し、国内外の地域創生に専門知見を持つ。日本とオーストラリアにオフィスを構え、地球まるごと多拠点生活で超絶まちづくりを手がけている。著書『最強の縄文型ビジネス』（日本経済新聞出版社）で１万人のビジネスリーダーが選ぶ「TOPPOINT大賞」ベストビジネス書を受賞。
【オフィシャルサイト】https://www.shugo-yanaka.com
【Facebook】https://www.facebook.com/shugo.yanaka(https://www.facebook.com/shugo.yanaka)
▼参加方法
主催者である農林水産省「農村プロデューサー養成講座」オフィシャルページを確認の上、フォームからお申し込みください。
【オフィシャルページ】https://www.maff.go.jp/j/nousin/course/
【申込フォーム】https://agri.mynavi.jp/agri-nousonpro/beginner-course/
▼参考図書
最強の縄文型ビジネス イノベーションを生み出す4つの原則（日本経済新聞出版社）
谷中 修吾 著
１万年を超える縄文時代の叡智をビジネス論に昇華させ、イノベーターの思考回路を体系化したビジネス書。直感・協調・創造・感謝を特徴とする縄文型ビジネスの実践論を解説。縄文と弥生の二項対立フレームワークに基づいて、新しいビジネスを生み出す４つの原則を提唱する。
令和元年度、１万人のビジネスリーダーが選ぶ『TOPPOINT大賞』でベストビジネス書を受賞。丸善、ブックファースト、紀伊国屋書店など、大手書店で週間ベストセラー１位を獲得。Amazon「歴史に学ぶビジネス」カテゴリー１位。日テレ、J-WAVE、Discover Japanなど、各種メディアで反響を得る。
書籍情報（Amazon）
https://www.amazon.co.jp/dp/453232288X
▼お問い合わせ
一般社団法人INSPIRE
東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階
info@inspire-jpn.com
https://www.inspire-jpn.com