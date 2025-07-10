＼U18試合結果／2戦勝利！でELITE LEAGUEに弾み
シーホース三河株式会社
詳細を見る :
https://go-seahorses.jp/news/detail/id=23121
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2025年7月5日(土),6日(日)に、ありそドームにて開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」(中地区・富山開催)にシーホース三河U18が出場し、「ベルテックス静岡U18」「信州ブレイブウォリアーズU18」と対戦し、見事勝利しました。
残り5試合は、8月8日(金),9日(土)トッケイセキュリティ平塚総合体育館、8月16日(土)・17日(日)岡崎中央総合公園総合体育館にて行われます。
詳細を見る :
https://go-seahorses.jp/news/detail/id=23121
お問い合わせ先
シーホース三河株式会社
〒448-0021 愛知県刈谷市八軒町一丁目15番地
チーム運営グループ アカデミーチーム
Email:academy@go-seahorses.co.jp
(営業時間9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く)