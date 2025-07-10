「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025」7月12日(土)より全国大会セミファイナルが開催！

STAGE:0 eSPORTS High-School Championship PR事務局

※STAGE:0実行委員会調べ。2015年-2025年 高校生のみ(高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校の高等部所属)を対象としたeスポーツ大会の参加者数(公表数)の調査に基づく(2025年3月1日時点)

株式会社テレビ東京(本社：東京都港区、社長：吉次 弘志)、株式会社電通(本社：東京都港区、社長：佐野 傑)が開催する、日本最大※高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025(コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウゴ)』は、2025年7月12日(土)、13日(日)、 20日(日)、21日(月・祝)、26日(土)、27日(日)の6日間、全国大会セミファイナル※1 を行います。

※1 クラッシュ・ロワイヤル部門、ストリートファイター6部門は全国大会セミファイナル・グランドファイナルを同日に開催いたします。

今年で7回目の開催となる本大会には、 過去最多となる全国のべ8,293名の高校生からエントリーが集まりました。 8月に大阪・関西万博にて開催予定の、全国大会グランドファイナルの出場をかけ「日本最大※の高校eスポーツの祭典」として熾烈な戦いが繰り広げられます。

こちらも過去最多となる6タイトル6日間の配信が決定！「クラッシュ・ロワイヤル部門」「ストリートファイター6部門」はグランドファイナルを同日開催！

「ヴァロラント」、「リーグ・オブ・レジェンド」、「ブロスタ」、「オーバーウォッチ 2」の4タイトルでは日本一の高校生チームを決める全国大会グランドファイナルへと進出する4チームを決定いたします。

また、「クラッシュ・ロワイヤル」「ストリートファイター6」の2タイトルでは、全国大会グランドファイナルをセミファイナルと同日に開催し、優勝チームを決定いたします。優勝チームには、大阪・関西万博「EXPO ホール」にて8月16日(土)に実施予定の表彰式に参加いただきます。

【YouTube】 https://www.youtube.com/@stage0

【X】 https://twitter.com/stage0_jp

【Twitch】 https://m.twitch.tv/tvtokyo/home

『Coca-Cola STAGE:0 2025』全国大会セミファイナル〈7月12日(土)〉

ヴァロラント部門

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43369/table/7_1_3fa619f902e9e660edaf9244e7e1ddef.jpg?v=202507100656 ]

※当日の試合順は変更になる可能性があります。

■ ヴァロラント部門出演者：

実況：岸大河、解説：yue、スペシャルサポーター：丹生明里、テレビ東京アナウンサー：古旗笑佳

『Coca-Cola STAGE:0 2025』全国大会セミファイナル〈7月13日(日)〉

リーグ・オブ・レジェンド部門

実況：岸大河解説：yueスペシャルサポーター： 丹生明里テレビ東京アナウンサー：古旗笑佳[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43369/table/7_2_13b4c1811a3041327bce4ee6155e930a.jpg?v=202507100656 ]

※当日の試合順は変更になる可能性があります。

■リーグ・オブ・レジェンド部門出演者：

実況：eyes、解説：Revol、ゲスト：ケイン・コスギ、テレビ東京アナウンサー：藤井由依

『Coca-Cola STAGE:0 2025』全国大会セミファイナル〈7月20日(日)〉

ブロスタ部門

実況：eyes解説：Revolゲスト：ケイン・コスギテレビ東京アナウンサー：藤井由依[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43369/table/7_3_b62ecaa24142218ec010eea858f8dc33.jpg?v=202507100656 ]

※当日の試合順は変更になる可能性があります。

■ブロスタ部門出演者：

実況：岸大河、解説：わほっち 、ゲスト：本田真凜、テレビ東京アナウンサー：藤井由依

『Coca-Cola STAGE:0 2025』全国大会セミファイナル〈7月21日(月・祝)〉

オーバーウォッチ 2部門

実況：岸大河解説：わほっちゲスト：本田真凜テレビ東京アナウンサー：藤井由依[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43369/table/7_4_b635f1fa352a7dacb9460592d916c735.jpg?v=202507100656 ]

※オーバーウォッチ 2部門の対戦カードは7月12日、13日のブロック代表決定戦 予選ラウンド2ののち抽選により決定します。

■オーバーウォッチ 2部門出演者：

実況：蒼汁、解説：gappo3 、ゲスト：えなこ、テレビ東京アナウンサー：松澤亜海

『Coca-Cola STAGE:0 2025』全国大会〈7月26日(土)〉

クラッシュ・ロワイヤル部門

実況：蒼汁解説：gappo3ゲスト：えなこテレビ東京アナウンサー：松澤亜海[表5: https://prtimes.jp/data/corp/43369/table/7_5_e7952ece08763e272556e62da07275d1.jpg?v=202507100656 ]

※当日の試合順は変更になる可能性があります。

■クラッシュ・ロワイヤル部門出演者：

実況：ラッシュ、解説：ライキジョーンズ 、ゲスト：宇野昌磨、テレビ東京アナウンサー：古旗笑佳

『Coca-Cola STAGE:0 2025』全国大会〈7月27日(日)〉

ストリートファイター6部門

実況：ラッシュ解説：ライキジョーンズゲスト：宇野昌磨テレビ東京アナウンサー：古旗笑佳[表6: https://prtimes.jp/data/corp/43369/table/7_6_ff6fac6e138cb62078d748592c1ccec7.jpg?v=202507100656 ]

※ストリートファイター6部門の対戦カードは7月12日、13日のブロック代表決定戦 予選ラウンド2ののち抽選により決定します。

■ストリートファイター6部門出演者：

実況：平岩康佑、解説：ハメコ。、ゲスト：丹生明里、テレビ東京アナウンサー：古旗笑佳

7月27日（日）「ストリートファイター6部門」は、tbc夏まつりでライブビューイングを開催！

実況：平岩康佑解説：ハメコ。スペシャルサポーター： 丹生明里テレビ東京アナウンサー：古旗笑佳

7月26日(土)～27日(日)に仙台市の勾当台公園で開催されるtbc東北放送主催イベント『tbc夏まつり』内のSTAGE:0ブースで大会の生配信を行います。また、27日(日)はエル・パーク仙台スタジオホールにて、ストリートファイター6部門全国大会のライブビューイングを実施します。豪華ゲストと一緒に大画面で試合の様子を観戦することができます。

◆STAGE:0 2025 ストリートファイター6

全国大会ライブビューイング開催概要

日程：2025年7月27日(日)

会場：エル・パーク仙台スタジオホール

（仙台三越定禅寺通り館６階）

全国大会グランドファイナルを大阪・関西万博「EXPO ホール」にて開催！

『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025』では、8月に行われる全国大会グランドファイナルを、大阪・関西万博会場内の「EXPO ホール」にて開催します。

「EXPO ホール」は、客席・舞台が一体となった円形型のホールで、座席数約1,900席を保有する大催事場です。大阪・関西万博会場内「EXPO ホール」で開かれる唯一の高校eスポーツ大会となります。

◆STAGE:0 2025 全国大会グランドファイナル開催概要

日程：2025年8月15日(金)～8月17日(日)

会場：EXPO ホール「シャインハット」

後援：(公社)2025年日本国際博覧会協会

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025』大会概要

■昨年は全国からのべ2,322チームが参加！日本最大の高校生eスポーツ大会が大阪・関西万博にて開催！

「STAGE:0(ステージゼロ)」は、同じ高校内のチームで日本一を争う、高校対抗eスポーツ大会です。昨年の第6回大会では、全国のべ2,322チーム・7,692名の高校生がエントリー！過去最大の参加人数となりました。大会のライブ配信総視聴者数は、約1,393万人を記録し、日本最大※の”高校eスポーツの祭典”となりました。第7回となる今年は6月から7月にかけてオンラインでブロック代表決定戦を行い、7月中旬の全国大会セミファイナル、そして8月大阪・関西万博で開催される全国大会グランドファイナルにて、日本一の高校チームが決定します。全国から集まる強豪校を倒し、日本一の王座に輝くのは！？高校生の皆さんと一緒に、この夏の熱闘を盛りあげていきます！！

※STAGE:0実行委員会調べ。2015年-2025年 高校生のみ(高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校の高等部所属)を対象としたeスポーツ大会の参加者数(公表数)の調査に基づく(2025年3月1日時点)

■大会主旨：

“STAGE:0(ステージゼロ)”には 「この舞台からすべてが始まる」という意味が込められています。eスポーツという文化で繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまに提供してまいります。ぜひご期待ください。

■主催：STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025 実行委員会 (テレビ東京・電通)

■協力：Blizzard Entertainment、Epic games、Riot games、Supercell

■後援：一般社団法人日本eスポーツ連合、オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟、日本経済新聞社 他

■トップ・スポンサー：日本コカ・コーラ株式会社

■ゴールド・スポンサー：雪印メグミルク株式会社、日本ガイシ株式会社、三機工業株式会社

■シルバー・スポンサー：株式会社イズミ、仙台デザイン&テクノロジー専門学校

■メディアパートナー：

北海道新聞社、テレビ北海道(北海道ブロック代表決定戦主催)

河北新報社、東北放送(東北ブロック代表決定戦主催)

中日新聞社、テレビ愛知(中部ブロック代表決定戦主催)

産経新聞社、テレビ大阪(関西ブロック代表決定戦主催)

中国新聞社、中国放送 (中国・四国ブロック代表決定戦主催)

西日本新聞社、TVQ九州放送 (九州・沖縄ブロック代表決定戦主催)

テレビせとうち

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025』

■大会公式WEBサイト ：https://stage0.jp

■大会公式X ：https://x.com/stage0_jp

配信スケジュールについて

＜配信日程＞

◎ブロスタ部門

全国大会セミファイナル：7月20日(日)、全国大会グランドファイナル： 8月17日(日)

◎クラッシュ・ロワイヤル部門

全国大会：7月26日(土) ※1

◎フォートナイト バトルロイヤル部門

全国大会： 8月16日(土)

◎フォートナイト ゼロビルド部門

全国大会： 8月17日(日)

◎オーバーウォッチ 2部門

全国大会セミファイナル：7月21日(月・祝)、全国大会グランドファイナル：8月16日(日)

◎リーグ・オブ・レジェンド部門

全国大会セミファイナル：7月13日(日)、全国大会グランドファイナル：8月15日(金)

◎ヴァロラント部門

全国大会セミファイナル：7月12日(土)、全国大会グランドファイナル： 8月15日(金)

◎ストリートファイター6部門

全国大会：7月27日(日)※1

※配信日程は変更になる可能性がございます。

※1 クラッシュ・ロワイヤル部門、ストリートファイター6部門は全国大会セミファイナル・全国大会グランドファイナルを同日に開催いたします。

2024年(第6回) 大会実績

■参加数：参加チーム：のべ2,322チーム 参加人数：7,692名

■配信視聴者数：約1,393万人

※2023年8月22日集計。「Twitter」「Twitch」「YouTube」視聴者数の総計

■優勝校：

＜クラッシュ・ロワイヤル＞立命館宇治高等学校(京都府)

＜フォートナイト バトルロイヤル部門＞ルネサンス高等学校（東京都）

＜フォートナイト ゼロビルド部門＞N高等学校(沖縄県)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞ルネサンス高等学校(神奈川県)

＜ヴァロラント＞ルネサンス豊田高等学校(愛知県)

＜オーバーウォッチ 2＞N高等学校(沖縄県)

2023年(第5回) 大会実績

■参加数：参加チーム：のべ2,134チーム 参加人数：7,031名

■配信視聴者数：約1,060万人

※2023年8月22日集計。「Twitter」「Twitch」「YouTube」視聴者数の総計

■優勝校：

＜クラッシュ・ロワイヤル＞日本大学習志野高等学校(千葉県)

＜フォートナイト＞北海道江別高等学校(北海道)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞ルネサンス大阪高等学校(大阪府)

＜ヴァロラント＞ルネサンス高等学校 池袋キャンパス(東京都)

＜オーバーウォッチ 2＞N高等学校(沖縄県)

2022年(第4回) 大会実績

■参加数：参加チーム：のべ2,559チーム 参加人数：6,728名

■配信視聴者数：約1,015万人

※2022年8月17日集計。「Twitter」「Twitch」「YouTube」視聴者数の総計

■優勝校：

＜クラッシュ・ロワイヤル＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

＜フォートナイト＞岡山県立水島工業高等学校(岡山県)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

＜フォールガイズ(GAME PARTY)＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

＜ヴァロラント(GAME PARTY)＞角川ドワンゴ学園S高等学校(茨城県)

2021年(第3回) 大会実績

■参加数：参加チーム：のべ2,478チーム 参加人数：5,919名

■配信視聴者数：約798万人

※2021年8月24日集計。「Twitter」「Twitch」「YouTube」視聴者数の総計

■優勝校：

＜クラッシュ・ロワイヤル＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

＜フォートナイト＞ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス(東京都)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

＜フォールガイズ(GAME PARTY)＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

2020年(第2回) 大会実績

■参加数：参加チーム：のべ2,158チーム 参加人数：5,555名

■配信視聴者数：約747万人

※2020年9月22日集計。「Twitter」「Twitch」「YouTube」視聴者数の総計

■優勝校：

＜クラッシュ・ロワイヤル＞三田国際学園高等学校(東京都)

＜フォートナイト＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

2019年(第1回) 大会実績

■参加数：参加チーム：のべ1,780チーム 参加人数：4,716名

■配信視聴者数：約136万人

※2019年8月15日集計。「Twitter」「Twitch」「YouTube」視聴者数の総計

■優勝校：

＜クラッシュ・ロワイヤル＞渋谷教育学園渋谷高等学校(東京都)

＜フォートナイト＞千葉県立下総高等学校(千葉県)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)