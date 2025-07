¡ÚNBA RISE¡Û²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤¬¡ØNBA RISE¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社 (所在地: 東京都中央区) は、NBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE』において、河村勇輝選手(※現在シカゴ・ブルズ所属)がアンバサダーに就任したことを発表いたします。アンバサダー就任記念スペシャルイベント「GRIZZLIES FESTIVAL」を同時開催いたします。

また、河村選手の限定カードが手に入る特別ログインボーナスも実施中です。

【NBA RISE】河村勇輝選手が『NBA RISE』のアンバサダーに就任!

◆河村勇輝選手が『NBA RISE』のアンバサダーに就任!

日本人史上4人目のNBAプレイヤーである河村勇輝選手が、『NBA RISE』のアンバサダーに就任!

これから河村選手とともに『NBA RISE』をさらに盛り上げていきます!

今後、アンバサダー就任を記念した様々なキャンペーンを実施予定です。公式サイト、公式Xおよび公式YouTubeにて随時情報を公開してまいりますので、ぜひブックマーク・フォロー・チャンネル登録をしてチェックしてくださいね。

『NBA RISE』をプレイして、河村選手と一緒に、日本国内でNBAをもっと盛り上げていきましょう!

◆ゲームログインで河村選手が手に入る!

アンバサダー就任を記念して、河村選手のカードが手に入るログインボーナスを実施中です。

華麗なパスでNBAを沸かせた河村選手。彼のスーパープレイを『NBA RISE』でもぜひお楽しみください!

河村選手のカードセットプレイ河村選手

開催期間:2025/6/19(木) ~ 2025/8/11(月)23:59

詳細はこちら: https://nbarise.com/yhdrjk/(https://nbarise.com/yhdrjk/)

◆河村勇輝アンバサダー就任記念期間限定スペシャルイベント「GRIZZLIES FESTIVAL」開催!

現在シカゴ・ブルズで奮闘する河村選手がNBAのキャリアをスタートさせたメンフィス・グリズリーズ。

その歴代の豪華スター選手たちによる特別チームに挑め!

河村勇輝アンバサダー就任記念期間限定スペシャルイベント「GRIZZLIES FESTIVAL」開催!

今回はイベントで登場する選手で特別に編成された「メンフィス・グリズリーズ」を対戦相手として試合を行います。試合を行うとイベントポイントを獲得でき、ポイント交換所などでイベント限定選手や、さまざまな豪華報酬がゲットできます。

また、スーパープレイを一定回数発生させるなどのゴールドをゲットできる限定ミッションもありますので、こちらもチャレンジしてみてくださいね。

なお、イベント連動スカウトで登場する対象選手をチームに編成すると、イベントで獲得できるポイントがアップ!対象選手をチームにうまく編成して、効率よく報酬をゲットしましょう!

さらに、マネーやアイテムが手に入るイベント連動ログインボーナスも開催します。

ハイスコアランキングと累計イベントポイントランキングには、スペインが誇るレジェンド兄弟が、各ランキングの上位者報酬として登場!

イベント交換所では、河村選手と同じくグリズリーズでキャリアをスタートさせた選手達が登場します!お見逃しなく!

※本イベントは再度開催する場合がございます

開催期間:2025/7/10(木) メンテナンス終了後~2025/7/24(木)13:59

詳細はこちら:https://nbarise.com/vnuwoq/

・イベント限定スカウト「GRIZZLIES FESTIVAL SCOUT」開催!

本スカウトでは、圧倒的な身体能力から繰り出されるプレイで相手を翻弄し、長身の選手をも飛び越え、繊細かつダイナミックなプレイで観客を魅了させるグリズリーズの絶対的エースが登場!

イベント限定スカウト「GRIZZLIES FESTIVAL SCOUT」開催!

このスカウトで獲得した対象選手をチームに編成すると、同時開催のイベント「GRIZZLIES FESTIVAL」で試合を行った後のイベントポイントやハイスコアの獲得量がアップします。うまく編成して、効率よくイベントを進めてくださいね。

※本スカウトや新規追加選手は期間終了後も、再登場する場合があります

開催期間:2025/7/10(木) メンテナンス終了後~2025/7/24(木)13:59

詳細はこちら:https://nbarise.com/bhyvof/

※本リリース内の内容は予告なく変更となる場合がございます

◆『NBA RISE』とは

直感的な操作、スピーディーな試合展開、ゲームが苦手な方でもバスケット体験を楽しめるNBAシミュレーションです!

現在活躍中の現役選手だけでなく、名だたるレジェンド選手たちも迫力満点の新たなビジュアルで多数登場予定!お気に入りのスター選手たちを集めて、自分だけのドリームチームを編成しましょう。

ホーム画面シミュレーションセットプレイ

◆基本情報

タイトル:NBA RISE

ジャンル:スポーツ

対応OS:Android 7.0以上 / iOS 11.0以上

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

配信開始日:2021年11月24日(水)

公式サイト:https://nbarise.com/(https://nbarise.com/)

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg(https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/NBA_RISE(https://twitter.com/NBA_RISE)

ストアページ:https://app.adjust.com/1lwip9hy(https://app.adjust.com/1lwip9hy)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) 2025 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. (C) 2025 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

NBA

The NBPA identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of the National Basketball Players Association. and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players, Inc. (C) 2025 the National Basketball Players Association. All rights reserved.

NBPA◆会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

グラビティゲームアライズ株式会社

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※Appleロゴ、Apple Arcade、iPad、iPhone、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Apple ArcadeはApple Inc.のサービスマークです。