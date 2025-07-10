ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場：グローバル調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年7月に『ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場のセグメンテーション：出力別（5kW、5～10kW、10～20kW、20～50kW、50kW超）、相別（単相、三相）、燃料種別（天然ガス、プロパン）、冷却方式別（空冷式、水冷式）、用途別（主電源、バックアップ電源）―世界市場の分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の概要
ガス焚き空冷式家庭用常設発電機は、天然ガスまたはプロパンを燃料とする家庭用のバックアップ電源装置である。停電時に自動で起動し、家庭内の主要な機器に電力を途切れなく供給する。液冷式モデルとは異なり、空冷式発電機は外気でエンジン温度を調整するため、よりコンパクトでコスト効率が高く、設置も容易である。通常は屋外に設置され、住宅の電気系統および燃料供給と接続される。信頼性が高く、排出量が少なく、メンテナンスも最小限で済むことから、停電の多い地域において理想的なバックアップ電源ソリューションとされている。
Surveyreportsの専門家による市場調査によれば、ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の規模は2025年に18億ドルであり、2035年末には38億ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場は約6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324856&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の定性的分析によれば、家庭における電力需要の増加、途切れない電力供給への要求の高まり、停電の頻度および深刻度の上昇、スマートかつクリーン燃料技術の統合といった要因により、市場規模は拡大すると見込まれている。ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場における主要企業としては、Cummins、CAT、Socomec、Generac Power Systems Inc、Champion Power Equipment、Eaton Corporation、Emerson Electric、Briggs & Stratton、三菱電機、Honda Power Equipment、Skyline Products、Wacker Neuson、Kohler、Hertz Equipment Rentalなどが挙げられる。
本市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれており、日本の顧客ニーズに対応した特化型分析も盛り込まれている。
目次
● 各国におけるガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバル・ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：出力別、相別、燃料種別、冷却方式別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場のセグメンテーション
● 出力別：
?- 5kW、5～10kW、10～20kW、20～50kW、50kW超
ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の概要
ガス焚き空冷式家庭用常設発電機は、天然ガスまたはプロパンを燃料とする家庭用のバックアップ電源装置である。停電時に自動で起動し、家庭内の主要な機器に電力を途切れなく供給する。液冷式モデルとは異なり、空冷式発電機は外気でエンジン温度を調整するため、よりコンパクトでコスト効率が高く、設置も容易である。通常は屋外に設置され、住宅の電気系統および燃料供給と接続される。信頼性が高く、排出量が少なく、メンテナンスも最小限で済むことから、停電の多い地域において理想的なバックアップ電源ソリューションとされている。
Surveyreportsの専門家による市場調査によれば、ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の規模は2025年に18億ドルであり、2035年末には38億ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場は約6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。
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Surveyreportsのアナリストによるガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の定性的分析によれば、家庭における電力需要の増加、途切れない電力供給への要求の高まり、停電の頻度および深刻度の上昇、スマートかつクリーン燃料技術の統合といった要因により、市場規模は拡大すると見込まれている。ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場における主要企業としては、Cummins、CAT、Socomec、Generac Power Systems Inc、Champion Power Equipment、Eaton Corporation、Emerson Electric、Briggs & Stratton、三菱電機、Honda Power Equipment、Skyline Products、Wacker Neuson、Kohler、Hertz Equipment Rentalなどが挙げられる。
本市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれており、日本の顧客ニーズに対応した特化型分析も盛り込まれている。
目次
● 各国におけるガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバル・ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：出力別、相別、燃料種別、冷却方式別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
ガス焚き空冷式家庭用常設発電機市場のセグメンテーション
● 出力別：
?- 5kW、5～10kW、10～20kW、20～50kW、50kW超