弱酸可溶性リン酸肥料の世界調査レポート：2031年には19230百万米ドルに達する見込み

1

2

次へ

2025年7月10日に、QYResearch株式会社(所在地:東京都中央区)は、「弱酸可溶性リン酸肥料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025~2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、弱酸可溶性リン酸肥料市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。弱酸可溶性リン酸肥料には、カルシウムマグネシウムリン酸肥料、脱フッ素化リン酸肥料、鋼スラグリン酸肥料、沈殿リン酸肥料などがあります。この種類のリン酸肥料は水に溶解しませんが、弱酸によって溶解可能です。1.弱酸可溶性リン酸肥料市場規模弱酸可溶性リン酸肥料の世界市場規模は2024年に12860百万米ドルと推定され、2025年には13550百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率(CAGR)6.00%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が19230百万米ドルに達すると見込まれています。2.弱酸可溶性リン酸肥料市場の分類と主要企業主要企業の市場シェア弱酸可溶性リン酸肥料市場の主要企業には、以下の企業が含まれます:Nutrien、Sabic、Bohra Industries Ltd、Uralchem、Foskor、Profert、OCP Group、Sinochem、Simplot、Xiangfeng Group、Koch Fertilizer, LLC、Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited、Wengfu Group本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。製品別・用途別市場分類弱酸可溶性リン酸肥料市場は、以下のセグメントに分類されます。製品別:Calcium Magnesium Phosphate Fertilizer、Defluorinated Phosphate Fertilizer、Steel Slag Phosphate Fertilizer、Other用途別:Cereals and Oil Crops、Fruits and Vegetables、Otherまた、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。地域別市場分析以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。北米:アメリカ、カナダヨーロッパ:ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域アジア太平洋地域:中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域ラテンアメリカ:メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域中東・アフリカ:トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域本レポートは、企業が弱酸可溶性リン酸肥料市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】https://www.qyresearch.co.jp/reports/1288761/weakly-acid-soluble-phosphate-fertilizer3.【総目録】第1章:市場概況と業界動向弱酸可溶性リン酸肥料の市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上、販売量、価格の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。(2020~2031年)