「AQUOS」がトッテナム・ホットスパーFC（イングランド）とプレシーズンツアー2025のオフィシャルパートナーシップを締結
シャープは、スマートフォンおよびテレビ「AQUOS」において、イングランドのプレミアリーグに所属するトッテナム・ホットスパーFC（以下、スパーズ）と、本年7月1日（火）から9月30日（火）までの期間で、プレシーズンツアー2025のオフィシャルパートナーシップを締結しました。
左：トッテナム・ホットスパーFC（イメージ）、右：トッテナム・ホットスパーFCロゴ、シャープ AQUOSロゴ
シャープは、臨場感あふれる高精細映像を楽しめるスマートフォンやテレビ「AQUOS」を展開。先端技術により、革新的な製品の創出に取り組んでいます。スパーズの掲げる「TO DARE IS TO DO（挑戦無くして成功無し）」の精神に共感し、今般、「AQUOS」とのパートナーシップ締結にいたりました。本パートナーシップを通じて、スパーズの活躍を応援してまいります。
また、スマートフォン「AQUOS」を展開する日本・台湾・シンガポール・インドネシアにおいて、コラボレーションによる各種プロモーションも実施。所属選手が、スマートフォン「AQUOS」の魅力を伝える動画コンテンツの配信などを予定しています。詳細は、各国・地域のスマートフォン「AQUOS」公式SNS（詳細後記）で順次お知らせします。
■ トッテナム・ホットスパーFCについて
トッテナム・ホットスパーFC（通称スパーズ）は、北ロンドンを拠点とするイングランド・プレミアリーグのプロフットボールクラブです。2025年のUEFAヨーロッパリーグ優勝を含め、1882年の設立以来、数々のタイトルを獲得しています。
「TO DARE IS TO DO（挑戦無くして成功無し）」をクラブのモットーに掲げ、常に革新的なプレーを追求し、挑戦を続けています。また、地域コミュニティに深く根ざし、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。
■ スマートフォン「AQUOS」公式SNS
詳細は、以下のSNSアカウントにて順次お知らせします。
・日本
アカウント名：@aquosmobile_official
https://www.instagram.com/aquosmobile_official/
YouTube
アカウント名：@aquosphonesharp
https://www.youtube.com/user/AQUOSPHONESharp
・台湾
https://www.facebook.com/SharpMobileTW/
アカウント名：@sharpmobiletw
https://www.instagram.com/sharpmobiletw/
・シンガポール
https://www.facebook.com/sharpsingapore
アカウント名：@sharp_singapore
https://www.instagram.com/sharp_singapore/
・インドネシア
https://www.facebook.com/sharpindonesia
アカウント名：@sharpindonesia
https://www.instagram.com/sharpindonesia/
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