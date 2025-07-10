『毎日こつこつ俺タワー』イベント「落花流水のミルキーウェイ」開催！ポリッシャー（特種）【織姫】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年7月10日メンテナンス終了後よりイベント「落花流水のミルキーウェイ」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRポリッシャー（特種）【織姫】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「落花流水のミルキーウェイ」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324828&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年7月10日メンテナンス終了後から
2025年7月24日13:59まで
月遅れの七夕を楽しむ、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ポリッシャー（特種）【織姫】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324828&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRポリッシャー（特種）【織姫】 ピックアップガチャ
日時：2025年7月10日メンテナンス終了後から
2025年7月24日13:59まで
期間限定「SSRポリッシャー（特種）【織姫】」が金ガチャに登場！
ポリッシャーは病弱だけれど芯が強い女の子です！
●ポリッシャー（特種）【織姫】
CV：空見柚希
機能：星空と神様に願いを捧げる。
性格：織姫に扮して七夕に花を咲かす。
短冊に掲げる願いは「皆さんが健やかに過ごせますように」
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324828&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324828&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
また、期間限定の新建姫「SSRポリッシャー（特種）【織姫】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「落花流水のミルキーウェイ」開催
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イベント概要
日時：2025年7月10日メンテナンス終了後から
2025年7月24日13:59まで
月遅れの七夕を楽しむ、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ポリッシャー（特種）【織姫】
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キャンペーン概要
SSRポリッシャー（特種）【織姫】 ピックアップガチャ
日時：2025年7月10日メンテナンス終了後から
2025年7月24日13:59まで
期間限定「SSRポリッシャー（特種）【織姫】」が金ガチャに登場！
ポリッシャーは病弱だけれど芯が強い女の子です！
●ポリッシャー（特種）【織姫】
CV：空見柚希
機能：星空と神様に願いを捧げる。
性格：織姫に扮して七夕に花を咲かす。
短冊に掲げる願いは「皆さんが健やかに過ごせますように」
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
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※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
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