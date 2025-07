ジャ・モラントが7月31日(木) Alpen TOKYOに来店！ナイキのシグネチャーアスリートが自身初の海外ツアー「Make Them Watch Tour」をスタート

スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野 敦之)は、ナイキのシグネチャーアスリート ジャ・モラント選手の海外ツアー「Make Them Watch Tour(メイク・ゼム・ウォッチ・ツアー)」期間中の7月31日(木)にAlpen TOKYOにてイベントを開催いたします。さらに、ジャ・モラントシグネチャーシューズの最新モデル「ジャ 3」を特別先行販売いたします。ナイキシグネチャーアスリートとして自身初の海外ツアーとなる今回、ジャ・モラント選手はアメリカ、中国、日本、フィリピンの4か国を巡る「Make Them Watch Tour」を行います。「Make Them Watch Tour」は、ジャ・モラント選手とナイキがバスケットボール界に貢献するという強い想いを体現するものです。アスリートを支援し、次世代にインスピレーションを与え、世界のバスケットボールカルチャーをさらに活性化させることを目的としています。またこのツアーは、バスケットボールの力が国と国を結び、若いアスリートたちに夢を追いかける力を与え、アスリートやファンの間に永続的な影響を生み出すという、両者の共通した信念に基づいています。「Make Them Watch Tour」の一環として、東京ではAlpen TOKYOにてトークセッションイベントを開催いたします。■イベント概要イベント当日は、Alpen TOKYO 1階バスケットボールフロアに特設コートを設置し、ジャ・モラント選手がフロアをジャックします。これまでのバスケットボールキャリアを振り返るトークセッションに加え、スキルチャレンジを通して間近で交流できるスペシャルイベントです。※イベント内容は予定であり、変更になる可能性がございます。場所:Alpen TOKYO 1階日時:2025年7月31日(木)18:00-19:00 ※17時受付開始予定参加人数:130名応募期間:2025年7月10日(木)~ 2025年7月21日(月・祝)当選通知:2025年7月22日(火)~ 2025年7月24日(木)の期間に当選者のみメールにてご連絡応募条件:アルペングループメンバーズまたは新規ご登録応募ページURL: https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/Alpen_TOKYO_nike_specialevent_jamorant_0731 会員登録URL:https://www.alpen-group.jp/campaign/group//card/#registration-method■ジャ 3商品概要ジャ・モラントのシグネチャーフットウェアシリーズをさらに進化させるナイキ ジャ 3。ジャのゲームを進化させるとともに、次世代のプレーメーカーのスタイルとパフォーマンスを高める新しいデザインで登場します。ジャ 3では、ジャのスタンダードである大胆でエネルギッシュなデザインをアピール。今もスニーカーカルチャーに貢献する彼の実践的で創造性あふれる姿勢がシューズ全体に表れた一足です。ジャの過去2つのシグネチャーモデルの「スクラッチ」デザインを基に、彼のブルドッグクロスオーバーにインスパイアされた新しいアウトソールパターンを追加。フルレングスのZoomXフォームミッドソールが、彼のトレードマークである爆発的なパワーに反発力と快適性をもたらします。このツアーを記念して、ナイキ バスケットボールは「ナイキ ジャ 3」の3つの特別なカラー「EYBL」、「NY VS NY」、「Light Show」をツアー各地で発売予定です。国内では、Alpen TOKYOにてLight Showカラーが7月31日より先行販売予定です。Alpen TOKYO住所 : 〒160-0022東京都新宿区新宿3丁目23-7ユニカビルB2~8Fアクセス: 新宿駅東口より徒歩1分株式会社アルペンについて創業:1972年7月資本金:151億円業績:売上高2,529億円、経常利益53億円(2024年6月期)事業内容:・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営本件に関するお問合わせ先ウェブサイト: https://store.alpen-group.jp/corporate/