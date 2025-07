ブランチカフェFLIPPER’S（フリッパーズ）夏を彩る “奇跡のパンケーキ まるごと白桃” が今年も発売決定

株式会社ベイクルーズ▲「奇跡のパンケーキ まるごとピーチアラモード」▲「奇跡のパンケーキ まるごと白桃」

株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営する、ブランチカフェ「FLIPPER’S(フリッパーズ)」は、旬の国産白桃をまるごと使った桃フェアを2025年7月17日(木)から開催いたします。

その日、その時で最も美味しい桃を厳選し、厳しい糖度検査を経て、丁寧に一個ずつ手作業で皮を剥いたまるごとの桃を存分に堪能できるフリッパーズの桃フェア。今年はフレッシュフルーツをふんだんに使用した「まるごとピーチアラモード」、完熟白桃の美味しさをそのまま味わえる「まるごと白桃」2種のパンケーキをご用意しています。

新登場!

「奇跡のパンケーキ まるごとピーチアラモード」

旬の国産白桃の中に、ブリュレソースと濃厚な桃のソースをたっぷりととじ込めました。

ピンクの器の中にはりんご、いちご、キウイ、ブルーベリーなどフレッシュフルーツをふんだんにのせ、完熟の白桃にはさくらんぼの冠をつけたアラモード仕立てのパンケーキです。

王道!

「奇跡のパンケーキ まるごと白桃」

旬の国産白桃の中に、甘さ控えめのレアチーズクリームをしのばせ、完熟白桃そのものの美味しさを感じられるように仕上げました。果肉を凍らせた白桃のグラニテがひんやり涼しい、夏の一皿です。

「ピーチティーソーダ」(写真左)

フレッシュな白桃をたっぷりと使ったソースを、自家製アールグレイシロップで割った爽やかなティーソーダ。

「ベルガモットピーチティー」(写真右)

甘い果汁をたっぷりと含んだみずみずしい白桃に、爽やかなベルガモットの香りを加えた、すっきりした味わいの紅茶。

▲ペアリングドリンク

自由が丘店、梅田エスト店限定

季節のアフタヌーンティー“白桃”

▲季節のアフタヌーンティー“白桃”

国産白桃をふんだんに使用したフリッパーズこだわりのセイボリーとスイーツ7種です。

スタンド上段にはフレッシュな桃の果肉に花をあしらった“フレッシュピーチのフラワーマリネ”と、“白桃とラズベリーレモンのソルベ“、

中段には艶やかなピーチソースと味わう

“ベイクドチーズケーキ ピーチソース&クリーム”、

口溶けなめらかな“白桃と紅茶のムース”。

下段はセイボリーをお楽しみいただけます。

桃の甘みと豊かな香りを生かした

”白桃と生ハムのビネグレットマリネ“

ミニパンケーキとスモークサーモンにレモンの酸味がさっぱりと楽しめる

”スモークサーモとディルクリームのシトロンブリニ“。

更に、フリッパーズ自慢のミニスフレパンケーキがセットとなります。

一皿で多くの桃の甘みと豊かな香りを楽しめる

アフタヌーンティープランをぜひお楽しみください。

▲上段 フレッシュな桃とソルベ▲中段 口溶けなめらかな白桃と紅茶のムース▲下段 ミニパンケーキとスモークサーモンにレモンの酸味が効いたシトロンブリニ▲アフタヌーンティーにはミニサイズの奇跡のパンケーキがセットに

■FLIPPER’S桃フェア概要

展開期間:2025年7月17日(木)~8月31日(日)

展開店舗:下北沢店、自由が丘店、吉祥寺店、梅田エスト店

※アフタヌーンティーは自由が丘店、梅田エスト店のみ

展開商品

・奇跡のパンケーキ まるごとピーチアラモード 1,980円(税込2,178円)

・奇跡のパンケーキ まるごと白桃 1,880円(税込2,068円)

・ピーチティーソーダ 750円(825円) ドリンクセット価格500円(税込550円)

・ベルガモットピーチティー 750円(825円) ドリンクセット価格500円(税込550円)

季節のアフタヌーンティー“白桃”コース内容

・Aコース

桃の乾杯スパークリング+シーズナルドリンク+フリードリンク 4,500円(税込4,950円)

※乾杯スパークリング、シーズナルドリンクは1杯まで

・Bコース

シーズナルドリンク+フリードリンク 3,800円(税込4,180円)

※シーズナルドリンクは1杯まで

・Cコース

フリードリンク 3,600円(税込3,960円)

※ご予約は2日前までにお願い致します。※こちらは平日15:00-【予約限定】メニューとなります。

※ご予約は、店頭、ホットペッパー、ozmall 、各店のお電話で承っております。

※お席のご指定は承り兼ねます。※お時間は90分制とさせて頂きます。

■「FLIPPER’S」とは

”Egg Farm to Table”

~契約養鶏場「竹鶏ファーム」の新鮮たまごで作る最高に一皿~

をコンセプトに、さまざまな人々のライフスタイルに寄り添う、心にも体にも優しいブランチカフェ。

こだわりの素材とシンプルながらも素材本来の力を生かした製法で作る新食感&新体験の「奇跡のパンケーキ」や、一日のパワーチャージになる美味しいたまご料理を提供します。

HP:https://www.flavorworks.co.jp/brand/flippers.html

Instagram:https://www.instagram.com/flippers.jp/

公式L INEアカウント:https://lin.ee/XWgcnU4

■SHOP INFORMATION

・下北沢店

TEL : 03-5738-2141住所 : 東京都世田谷区北沢2-26-20 1F

・自由が丘店

TEL : 03-5731-1185住所 : 東京都目黒区自由が丘1-8-7 3F

・吉祥寺店

TEL : 0422-23-5979 住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-5 1F

・渋谷店

TEL : 03-6773-0476住所 : 東京都渋谷区神南1-15-5 神南プラザビル1F

・梅田エスト店

TEL : 06-6743-4970 住所 : 大阪府大阪市北区角田町3番25号 EST FOODHALL

■FLIPPER’S WORLD

・台湾

住所 : Eslite Spectrum Nanxi 3F,No. 16號, Nanjing West Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan

・香港

住所 :L2, The ONE, No. 100 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

・韓国(イクソンドン)

住所 : 168-1, Ikseon-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea

・韓国(セントラルシティ)

住所 : 1F 176 Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

・韓国(ヨイド)

住所 : B1 floor, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

・アメリカ合衆国(ニューヨーク)

住所 : 337 W Broadway, New York, NY, 10013, USA

・アメリカ合衆国(ロサンゼルス)

住所 : 1010 N Fairfax Ave, West Hollywood, CA , 90046 , USA

・シンガポール(ウエストゲート)

住所:3 Gateway Drive #01-42, Singapore 608532

・シンガポール(ブギス)

住所:#01-97 Bugis Junction, 80 Middle Road, Singapore 188966

・カナダ(トロント)

住所:31 Elm St,Toronto, ON M5G 1H1

・中国(上海)

住所:上海市浦东新区金桥路535号 15(493#) 幢第 1 层 102、103 室

■会社概要

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット 通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社:株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、 株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP : http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド: J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、

eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすびごっつ食べなはれ、

お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく山笑ふ、BAYCREW'S FOOD MARCHE、

THE STAND fool so good(s)、J.S.BURGERS Jr.

【報道関係者の皆様からのお問い合わせ先】

株式会社ベイクルーズ FLIPPER’S PR木村

E-mail: food_press@baycrews.co.jp Mobile: 080-4409-5043 (直通) Tel:03-5728-4616(代表)