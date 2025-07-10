株式会社MENEGIより、TVアニメ『葬送のフリーレン』のグッズが発売！
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株式会社MENEGIより、アニメ「葬送のフリーレン」の新しいグッズが新発売！
オリジナルイラストシリーズ［にゅ～とろ］にて、定番のアクリルスタンドや証明写真風ステッカーに加え、トートバッグや蓄光缶バッジを発売いたします！
ご予約期間
2025年7月10日（木）～ 2025年7月28日 （月）
通販ページ
MENEGI online store
https://store.menegi.jp/collections/frieren_nt
商品詳細
ホログラムキーホルダー
上代：900円（税抜）
サイズ
板：約W60×H60
素材：アクリル
アクリルスタンド
上代：1,500円（税抜）
サイズ
板：W65×H140
キャラ：約W60×H100
台座：W50×H30
素材：アクリル
証明写真風ステッカー
上代：600円（税抜）
サイズ：W150×H100mm
素材：紙・PP
蓄光缶バッジ
上代：600円（税抜）
サイズ：Φ58mm
素材：ブリキ、紙、PP
トートバッグ
上代：3,000円（税抜）
サイズ：約W280×H380×D100（間口380mm）
素材：綿100％ 原産国：日本
【お問い合わせ先】
発売元：株式会社MENEGI
お問合せ：store@menegi.jp
配信元企業：株式会社MENEGI
株式会社MENEGIより、アニメ「葬送のフリーレン」の新しいグッズが新発売！
オリジナルイラストシリーズ［にゅ～とろ］にて、定番のアクリルスタンドや証明写真風ステッカーに加え、トートバッグや蓄光缶バッジを発売いたします！
ご予約期間
2025年7月10日（木）～ 2025年7月28日 （月）
通販ページ
MENEGI online store
https://store.menegi.jp/collections/frieren_nt
商品詳細
ホログラムキーホルダー
上代：900円（税抜）
サイズ
板：約W60×H60
素材：アクリル
アクリルスタンド
上代：1,500円（税抜）
サイズ
板：W65×H140
キャラ：約W60×H100
台座：W50×H30
素材：アクリル
証明写真風ステッカー
上代：600円（税抜）
サイズ：W150×H100mm
素材：紙・PP
蓄光缶バッジ
上代：600円（税抜）
サイズ：Φ58mm
素材：ブリキ、紙、PP
トートバッグ
上代：3,000円（税抜）
サイズ：約W280×H380×D100（間口380mm）
素材：綿100％ 原産国：日本
【お問い合わせ先】
発売元：株式会社MENEGI
お問合せ：store@menegi.jp
配信元企業：株式会社MENEGI
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