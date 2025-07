対象のロードバイク/グラベルバイクがキャッシュバック対象に！FUJIが「RIDE YOUR VISION」キャンペーンを実施。

FUJI日本総代理店の株式会社アキボウ(本社:大阪府堺市 代表取締役社長:西木 一彦)は、2025年7月11日(金)より、対象の自転車をお得に購入することができる「RIDE YOUR VISION」キャンペーンを実施する。ある朝、すれ違った誰かのロードバイク。SNSで何度か眺めた、風を切る姿。誰かと一緒に目的地を目指す喜びも、自分と向き合いペダルを踏むことで流れていく景色も、グラベルでしか味わえない自然と対話する様なあの感触も--それらはすべて「なぜか目に焼きついて離れないあの瞬間」のほんのすこし先にある。「いつかはあんな自転車に乗ってみたい」そう思い描いていた気持ちがあるなら、今こそ一歩踏み出して、“走ること”が目的になるような日々を始めてみよう。この夏、FUJIはロードバイクおよびグラベルバイクの対象モデルをお得に購入することができる「RIDE YOUR VISION」キャンペーンを実施。対象モデルの購入でもれなく10,000円のキャッシュバックを行います。スポーツバイクを始めてみたい方にはもちろん、グラベルデビューや2台目を考えている方にも。秘めていた憧れと、その先に広がる景色へ。この機会に、あなたの新しい相棒を見つけてみよう!FUJI「RIDE YOUR VISION」 キャンペーン期間:2025年7月11日(金)~2025年8月11日(月)概要:対象モデルをお買い上げの方に、10,000円(税別)をキャッシュバック!さらに、オフィシャルオンラインストアSHIFTAでも、お得に購入できる同額のオンラインクーポンを配布!クーポンコードは「FJCBCP2507」【対象モデル】JARI1.3 GRX / JARI1.5 / JARI 1.7 / NAOMI Disc / NAOMI / BALLAD OMEGA*掲載元ページはコチラから https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/760*オンラインストア「SHIFTA」で購入の際は対象製品の購入の際にクーポンコード「FJCBCP2507」を入力することで本キャンペーン割引価格が適用されます。ご購入にはSHIFTA会員登録が必要となります。*本キャンペーンは予告なく内容を変更または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324615&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324615&id=bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324615&id=bodyimage3】

