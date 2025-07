DISCOVER WORLD THEATREシリーズから誕生した2作品が、イギリスで大躍進！今秋には東京で『リア王』が上演！

株式会社東急文化村

株式会社東急文化村(所在地:東京都渋谷区)は、2016年秋から「シアターコクーンが海外の才能と出会い、新たな視点で挑む演劇」を継続的に上演していく取組み「DISCOVER WORLD THEATREシリーズ(以下:「DWT」)」をスタートさせました。

2021年にジョナサン・マンビィが演出を手掛けたDWT vol.11『ウェンディ&ピーターパン』(日本初演)が、今年10月・11月にイギリス・バービカンシアターで上演されることが決定しました。

また今年6月には、2023年上演のvol.13、フィリップ・ブリーン演出の『アンナ・カレーニナ』もイギリス・チチェスターフェスティバルシアターで上演され、現地で好評を博しました。

今秋には、vol.15『リア王』の開幕を控える今、「DWT」の活動にご注目ください。

ジョナサン・マンビィ演出 『ウェンディ&ピーターパン』

この冬、愛され続ける古典神話に、新たな視点で命を吹き込んだ舞台がバービカンに帰ってくる…

愛と喪失、贖罪――そして海賊の物語。

本作は、家族みんなで楽しめる忘れられない旅となる――。

2022年に上演した『ウェンディ&ピーターパン』より(劇場:リーズ・プレイハウス)(C)Mark Brenner

ワールドツアー版としてBunkamuraがイギリスのリーズ・プレイハウスと共同製作した『ウェンディ&ピーターパン』は2021年8月にBunkamuraオーチャードホールにて日本初演を果たしました。この度、本作のロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)によるイギリス・ロンドンにあるバービカンシアターでの上演が決定しました(2025年10月21日~11月22日)。

脚本のエラ・ヒクソン、演出のジョナサン・マンビィ、美術・衣裳のコリン・リッチモンドをはじめとしたオリジナルプロダクションのクリエイティブチームに加え、日本からは音楽にかみむら周平、映像に上田大樹、舞踏コンサルタントに黒田育世が名を連ね、英国においても日英クリエイターの融合により、スペクタクルとマジカル満載の美しい劇世界が再現されます。

また、RSCのアソシエイト・アーティストであるトビー・スティーブンスがフック船長とダーリング氏の二役を演じることが決まっており、その他のキャストは近日公開。

多くの観客を魅了してきたマジカルファンタジーが再び幕を開けます。ご期待ください。

RSC公式ホームページ https://www.rsc.org.uk/wendy-and-peter-pan

ジョナサン・マンビィ:演出家として国内・海外で 精力的に活動。RSC、ロンドン・グローブ座などの名門劇場をはじめ、ウエストエンド、ブロードウェイなど欧米各地で数々のプロダクションを手掛けている。2009年には『The Dog in the Manger』にてヘレン・ヘイズ賞最優秀演出賞候補にノミネート。DWTでは『るつぼ』(16年)、『民衆の敵』(18年)、『ウェンディ&ピーターパン』(21年)、『A Number-数』『What If If Only-もしももしせめて』(24年)2作品連続上演の演出を手掛け、幅広い年齢層の観客の評価と共感を得た。近年の演出作品に、『The Taxidermist's Daughter』、『凍える』、イアン・マッケラン主演『リア王』、ジョナサン・プライス主演『ヴェニスの商人』など。

フィリップ・ブリーン演出 『アンナ・カレーニナ』

2023年2月にBunkamuraシアターコクーンにて上演した舞台『アンナ・カレーニナ』が、2025年6月7日から28日まで、イギリス・チチェスターにある名門チチェスターフェスティバルシアターにて上演されました。

イギリスでの上演は、日本上演時より演出家フィリップ・ブリーンの構想にあり、そのビジョンのもと、日本公演の演出・美術・音楽をそのまま受け継ぐかたちで実現しました。キャストは現地の俳優陣が務めましたが、一部のミュージシャンは日本公演から続投し、作品の世界観を国境を越えて共有しました。

現地メディアからは、「壮麗さに満ちた見事な舞台。ナタリー・ドーマー(※アンナ・カレーニナ役の俳優)は圧倒的な存在感を放つ(Magnificently opulent. Natalie Dormer is utterly compelling.)」(Broadway World)、「トルストイの悲劇が、演劇的な輝きをもって立ち上がる。ナタリー・ドーマーは主役として卓越している(Tolstoy’s tragedy fizzes with theatrical brilliance. Natalie Dormer is exceptional in the title role.)」(The Guardian)など、高い評価を受けています。

DWT最多登場を誇るフィリップ・ブリーン。人間を深く見つめ物語を繊細に紡ぎ出す彼の演出で、2025年10月に『リア王』を上演します。

フィリップ・ブリーン:グラスゴー・シチズンズシアターにてブレヒトの『アルトロ・ウィの抑え得た興隆』にて演出家としてプロデビュー。その後、ロイヤルオペラ、ロイヤルシェイクスピアカンパニー(RSC)、チチェスターフェスティバルシアターにてアシスタントディレクターを務め、名だたる演出家の元で確かな実績を積む。独立してからの30本以上に及ぶ自身の演出作品は、Fringe Firstsなど様々な演劇賞を受賞もしくはノミネート。新作から古典戯曲、ミュージカル、ジャズキャバレー、コメディまで幅広い分野の作品を演出。シアターコクーンDWTの先駆けとなる2015年『地獄のオルフェウス』にて、日本で念願の演出家デビューを果たし、見事に成功を収めた。その後、『欲望という名の電車』(17年)、『罪と罰』(19年)、『夜への長い旅路』(21年)、『アンナ・カレーニナ』(23年)を演出。すべての作品においてキャストの実力をいかんなく発揮させ、好評を博す。

フィリップ・ブリーン演出『リア王』今秋上演

シェイクスピア四大悲劇のひとつ『リア王』を、フィリップ・ブリーンが新たに現代的な視点で描き出します。

今回も、『アンナ・カレーニナ』をともに創り上げた美術家マックス・ジョーンズ、音楽家パディ・カニーン、そして当時は美術助手として参加し、今回は衣裳を担当するルース・ホールといった実力派クリエイター陣が再集結。世界レベルのクリエイティブチームが、日本の演劇シーンに鮮烈な一石を投じます。

また、ブリーン自らが手がけた上演台本では、これまで日本で繰り返し上演されてきた『リア王』を大胆に刷新。古典の重厚さを保ちつつも、現代に生きる私たちに響く新たな『リア王』としてよみがえります。

主演には、大竹しのぶ。初となる男性役・リア王に挑みます。(大竹は1979年、2017年上演の『にんじん』で少年役を演じている。成人男性役を演じるのは初となる。)

さらに、リアの長女ゴネリルに宮沢りえ、成田 凌、生田絵梨花、鈴鹿央士、横田栄司、安藤玉恵、勝村政信、山崎 一といった、実力と華を兼ね備えた豪華キャストが集結。かつてないスケールで『リア王』が幕を開けます。

■『リア王』公演概要

Bunkamura PRODUCTION 2025

DISCOVER WORLD THEATRE vol.15

『リア王』

NINAGAWA MEMORIAL

日程/2025年10月9日(木)~11月3日(月・祝)

会場/THEATER MILANO-Za(東急歌舞伎町タワー6階)

https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/25_kinglear.html

「DISCOVER WORLD THEATREシリーズ」とは

「Bunkamuraシアターコクーンが海外の才能と出会い、新たな視点で挑む演劇シリーズ」として、2016年秋からスタート。作品・プランナー・俳優など限定することなく、劇場が広く世界の演劇と出会い、成長していきたいという思いから生まれた本シリーズ開始のきっかけのひとつは、ギリシャ悲劇をはじめとする翻訳戯曲への挑戦、演劇で国境を越える冒険へと導いてくれた演出家・蜷川幸雄2代目芸術監督の存在です。

蜷川作品のような世界に通用する演劇を作り続けるために、海外に目を向け、これまで6名の演出家と共に14本の新作(vol.8は新型コロナウイルスの影響を受け公演中止)を世に生み出しています。

【特設ホームページ】https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/dwt/

Bunkamura (所在地:東京都渋谷区)

株式会社東急文化村が運営する「Bunkamura」は、一部施設を除き休館していますが、休館期間を自由な発想で新たな挑戦をしていくチャンスととらえ、これまでBunkamuraが大事にしてきた人々の心を動かす文化・芸術の創造と発信を続けていくとともに、さらに活動の場を広げていく取り組みを進めています。

https://www.bunkamura.co.jp/sp/bunkamurachallenge/