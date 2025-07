株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

期間:2025年8月1日(金)~8月17日(日)

館内の人気ブランドにてスペシャルなアイテムを先行販売!

POP UP STOREのオープン、SHIBUYA109渋谷店限定プレゼント企画、館内フォトスポットにAR登場!

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石川あゆみ)は、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」にて、2025年8月1日(金)~8月17日(日)の期間、ディズニーのグローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」とシンクロし、“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす“をテーマにした『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』を開催いたします。

期間中は、本キャンペーンのために制作された、「ミッキー&フレンズ」のオリジナルキャンペーンビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の館内外に掲出されます。

そのほか、館内の人気ブランドにて制作したスペシャルなアイテムの先行販売、期間限定のPOP UP STOREのオープン、SHIBUYA109渋谷店でしか手に入らないプレゼント企画を実施いたします。

さらに、スマートフォンをかざすとミッキーたちが現れるARコンテンツ体験、スペシャルフォトスポットの設置、BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。

■『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』概要

開催期間:2025年8月1日(金)~ 8月17日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

内容:1.キャンペーンビジュアル掲出

2.館内の人気ブランドにてスペシャルアイテムを販売

3.ノベルティプレゼント

4.『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』

オープン

5.館内フォトスポット

6.AR体験

7.BGMジャック

1.スペシャルなキャンペーンビジュアル掲出

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外に、『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』のスペシャルなキャンペーンビジュアルを掲出するほか、エントランスの大型サイネージや、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画を放映いたします。

2.館内の人気ブランドにてスペシャルなアイテムを先行販売

館内の人気13ブランドにて制作した「ミッキー&フレンズ」のスペシャルなアイテムを先行販売いたします。

また、参加店舗にてノベルティもご用意しております。

さらに、取り扱いアイテムを紹介したオリジナルリーフレットを配布いたします。

※アイテム詳細は各ブランドにお問い合わせください。

※ノベルティの詳細については「3.ノベルティプレゼント」をご確認ください。

※サンプル商品のため若干の仕様変更が生じる場合がございます。

販売期間:8月1日(金)~

参加店舗:ANAP(地下1階)/MITSUMARU Chico(1階)/SAMANTHAVEGA(1階)/

MOUSSY(2階)/FREE’S MART(2階)/LAGUA GEM(3階)/

GYDA(5階)/jouetie(5階)/SPIRALGIRL(5階)/ONEWAY GOLD(6階)/

WEGO(7階)/HTH(7階)/#C-pla+(8階) 計13ブランド

《商品イメージ(一部)》※価格は全て税込表記

3.ノベルティプレゼント

『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』開催を記念したSHIBUYA109渋谷店限定ノベルティを、先着でプレゼントいたします。

1.アクリルキーチャーム

スペシャルアイテムを販売する13店舗にて、対象商品をご購入いただいた方にキャンペーンビジュアルを使った限定ノベルティをプレゼントいたします。

■限定アクリルキーチャーム(全1種):

オリジナルコラボアイテム1点ご購入につき1つプレゼントいたします。

期間:8月1日(金)~各店舗無くなり次第終了

対象店舗:スペシャルアイテム販売店(13店舗)

画像はイメージです

2.イベントオリジナルガシャポン

スペシャルアイテムを販売する13店舗と

『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』の計14店舗にて1会計につき、ディズニー商品を2,000円以上(税抜)購入した方限定で、イベントオリジナルガシャポンが回せるチケットをお渡しします。

※レシート合算不可

期間:8月1日(金)~ ~8月17日(日)(無くなり次第終了)

対象店舗:スペシャルアイテム販売店(13店舗)

『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』(8階)

設置場所:『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』(8階)

4.『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』オープン

画像はイメージです

本キャンペーンの開催を記念した『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』がオープンいたします。

店舗では本キャンペーンのビジュアルを使用したSHIBUYA109限定グッズ等を販売いたします。

また、数量限定でノベルティもご用意しております。

※取り扱いアイテムの詳細についてはPOP UP STORE特設ページをご確認ください。

※一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。

※商品はなくなり次第終了です。あらかじめご了承ください。

※ノベルティの詳細については「3.ノベルティプレゼント」をご確認ください。

ストア名:『DISNEY MICKEY&FRIENDS WITH YOU POP UP STORE by PONEYCOMB』

期間:8月1日(金)~8月17日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8階

POP UP STORE 特設ページ:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=363533

5.館内フォトスポット

SHIBUYA109渋谷店館内にて、「ミッキー&フレンズ」仕様のフォトスポットが登場いたします。

期間:8月1日(金)~8月17日(日)

設置場所:SHIBUYA109渋谷店 1階階段~2階階段、 SHIBUYA109渋谷店入口サイネージ横 など

6.ARコンテンツ体験

キャンペーン期間中、SHIBUYA109 館内外のあらゆる箇所にフォトスポットやポスターとして登場するキービジュアルにスマホをかざすと、ミッキー&フレンズが現実の世界に出現し、みんなと一緒に記念撮影が楽しめます!

お気に入りのキャラクターたちとの特別なひとときをお楽しみください。

専用サイトからアクセスして今すぐ撮影しよう! https://www.disney.co.jp/shopping/special/dreamtravel

7.BGMジャック

期間中の館内BGMをKing & Princeが歌うミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」のリード曲をはじめとする、ミッキーがセレクトした楽曲を集めた「Mickey’s Mix tape」がジャックいたします。

お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

放送場所:SHIBUYA109渋谷店

期間:8月1日(金)~8月17日(日)

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフとは

ディズニーフランチャイズのひとつである「ミッキー&フレンズ」が、全世界のファンの間で共感を呼び、キャラクターのストーリーテリングを深めるため、2028年に迎えるミッキーマウス100周年に向けて、昨年よりウォルト・ディズニー・カンパニーが実施しているグローバルキャンペーン。

「ミッキー&フレンズ」のユニークで多面的なキャラクターの個性や興味を表現するために、 “ミッキーたちと私たちが日常を共に過ごす”をテーマに、ミッキー&フレンズが現実の世界に登場していきます。

これまで米国では音楽イベントでのアニメーションとアーティストのコラボレーションやTikTokでのエフェクトのほか、人気ブランドとのコラボレーション商品などが続々と開始。日本では、ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」を、ミッキーのベストフレンド・King & Princeが歌うなど、ミッキー&フレンズとKing & Princeによる特別なコラボレーションが展開されています。

ミッキーのオフィシャルテーマソング 特設サイト:

https://www.disney.co.jp/fc/special/mickeyirl/wwg