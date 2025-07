AI導入の前に、“農家がデータを持つ”という選択を　― ベンダーロック時代の農業DX。AI孔明 on IDXで“自立する生産者経営”へ ―

1

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、 農業DXを推進するデータ主権型AIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」の無料PoC支援キャンペーンPoC(概念実証)の提供を開始しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324815&id=bodyimage1】スマート農業、農業DX、AI活用。ここ数年、農業界にも“テクノロジーの波”が押し寄せています。一見すると、それは「生産者にとって追い風」でもあるように見えますが、現場からはこんな声も聞こえてきます。「色々なクラウドシステムを使っているけど、結局データは自分の手元に残らない」「AIで分析できると聞いたが、何もできなかった」「うちの過去データは、結局どこにあるのか分からない」それは、農業界が“デジタル化”と引き換えに、“データ主権”を失いつつあるという静かな危機の兆候でもあります。データ主権がないと、AIも活かせない。「AIを導入したのに、使えなかった」このような失敗談の多くは、“活用できるデータが手元にない”ことが原因です。たとえば、出荷データ・品質記録・施肥計画・収穫日誌…。それらは、JAの農業クラウドや専用の管理システムに入力されていたとしても、● CSVすら出力できない● 外部AIとの連携が不可能● 画像やメモが残っていないという“ベンダーロック状態”では、生成AIに活かすことができません。つまり、AI導入の前提は「自分のデータを、自分で保有・管理できること」なのです。■「AI孔明 on IDX」は、“農家のデータ主権”を支えるAI孔明 on IDXは、農業の現場においてデータの分散・囲い込み・属人化という課題を根本から解決するために設計された国産のAIナレッジ基盤です。その最大の特徴は、「データを農家自身が保持・管理し、AIで自由に活用できる」こと。● 最適なAIエンジンを柔軟にブレンディング可能● 出荷表・選果評価・施肥記録・メモ・写真(※1)などを統合保存● 自然言語でAIに質問 → 意味ベースで検索・要約・比較これにより、「過去の経験」や「圃場ごとの傾向」をAIが理解し、「次にすべき行動」や「改善ポイント」を提示してくれます。※1:画像データはIDXのメタタグ機能でアップロード時にメタ情報を付与することで、AIが適切なデータを探しやすくなります■経営に活かせるAIとは、“農家の手の中にあるAI”単なる“便利ツール”としてのAIではなく、農業経営の舵取りに活かせるAIこそが、今必要とされています。AI孔明 on IDXのトライアル導入によって、次のような変化が起きています。● 情報の一元管理個別ファイルや紙の記録がバラバラに散らばっていた状態から、すべての記録が構造化されて保存され、AIがいつでも参照可能な状態に。● 意思決定支援「なぜ去年は糖度が落ちたのか?」「同じ品種でA圃場だけ病害が出た理由は?」といった“現場での疑問”にAIが即時に答えることで、意思決定が速く・正確に。● データが資産になる収穫記録・品質データ・クレーム履歴・対応策…。これらすべてが「将来の意思決定・技術継承・トレーサビリティ」に活かせる、農家自身の知的資本になります。■“使わされる”農業ITから、“自ら使いこなす”農業DXへ