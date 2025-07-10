AlmondSIM公式サイトで夏セール開催中！人気エリアeSIMが全品5％OFF、さらに会員登録で限定クーポンも配布！

株式会社ビッグコネクト

株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する海外高品質eSIM通信ブランド「AlmondSIM」は、公式オンラインストア（https://www.globalsimshop.com/jp/）にて、公式サイト限定の【夏セール】を開催しております。

この機会に、人気の海外旅行先で使えるeSIMをお得にゲットして、快適なネット環境を手に入れましょう！

キャンペーン概要

■ キャンペーン名：AlmondSIM 夏のサマーキャンペーン

■ 期間：2025年7月10日（木）～2025年7月28日（月）

■ 内容：人気エリアのeSIM商品が一律 5％OFF

※対象国例：韓国、台湾、中国大陸、東南アジア諸国、アメリカ（ハワイ&サイバン）、ヨーロッパ各国、香港、オーストラリアなど

キャンペーン対象商品一覧：

https://www.globalsimshop.com/

さらに！会員登録で「翌週から使える限定クーポン」を配布中

初めてAlmondSIMの公式サイトで会員登録された方には、登録の翌週からご利用いただける会員限定割引クーポンをメールでお届けします。

また、会員登録をすると以下のような特典が受けられます：

- 毎週配信される会員限定割引クーポン- 累計5回以上の購入でVIP会員に自動昇格：・VIP限定の50％OFFクーポンを1枚進呈・セール時にはVIP会員限定の特別割引も適用

会員登録：

https://www.globalsimshop.com/jp/login.html

AlmondSIMとは？

「AlmondSIM」は、海外旅行者や出張者向けに、世界160か国以上で利用できるプリペイドeSIMを提供するブランドです。

公式サイトでは、日本語で24時間対応のカスタマーサポートを完備しており、初めてeSIMを利用する方でも安心してご利用いただけます。

物理SIM不要、オンラインで即発行・即利用可能- 利用後の返却や契約不要- 購入後すぐにeSIMが届く、面倒な予約不要- 未使用であれば返金も対応（手数料を除く）