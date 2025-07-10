【特集】未来を拓く次世代太陽電池:カーボンニュートラルに向けて『月刊ファインケミカル 2025年7月号』が7月15日に発売！

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株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区神田錦町1-17-1、代表取締役：金森洋平）は、 雑誌『月刊ファインケミカル2025年7月号』(定価：税込7,700円)を、2025年7月15日に発売いたします。 本誌は当社ECサイトおよび全国の書店にてご購入いただけます。

太陽電池技術は、持続可能なエネルギー源として、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、その市場は更に拡大が予測されています。

本特集では効率的な開発、発電効率の向上、過酷な環境下でも性能を維持する耐久性の強化、そして設置場所を選ばないフレキシブル化など、多岐にわたる革新的な取り組みをその最前線を走る研究者・技術者の皆様にご協力いただき、最新の成果をお届けします。

著者

尾坂 格 広島大学

佐伯昭紀 大阪大学

松尾 豊 名古屋大学

アーマド シャリフ ヒダヤ 名古屋大学

上岡直樹 名古屋大学

早瀬修二 電気通信大学

奥田 篤 キヤノン(株)

寺島健仁 東京農業大学

岡田 至 東京農業大学

冨澤元博 東京農業大学

目次

【特集】未来を拓く次世代太陽電池:カーボンニュートラルに向けて

・有機薄膜太陽電池の高効率化に向けた材料開発:後期段階官能基化を用いた半導体ポリマーの合成設計

・SnO2層連続塗布による鉛ペロブスカイト太陽電池の性能向上

・n型カーボンナノチューブ薄膜電極を用いたペロブスカイト太陽電池

・錫系ペロブスカイト太陽電池の高効率化,高耐久性化およびそれを用いたペロブスカイトタンデム太陽電池

・ペロブスカイト太陽電池の耐久性と生産安定性を実現する高機能材料の開発

[連載]トリアジン系機能性化学品(染料,農薬,医薬品,紫外線吸収剤など)

第3回:アミノ置換-1,3,5-トリアジン誘導体

[マーケット情報]

ヘアケア製品の市場動向⑸

[ケミカルプロフィル]

エチレングリコールジメチルエーテル類(Ethylene glycol dimethyl ether)

ジオキサン(Dioxane)

シクロヘキサンカルボン酸(Cyclohexanecarboxylic acid)

[ニュースダイジェスト]

・海外編

・国内編