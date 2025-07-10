最先端ヒューマノイドロボット「Unitree G1 レンタルサービス」開始のお知らせ
株式会社EmplifAI
平素より EmplifAI をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
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今後とも EmplifAI をよろしくお願い申し上げます。
会社概要
事業内容
平素より EmplifAI をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本日より、最先端ヒューマノイドロボット Unitree G1 を体験いただける レンタルサービス を正式に開始いたしました。研究・プログラミング用途からイベント・撮影まで、幅広いシーンでご活用いただけます。
サービス概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/157243/table/4_1_dd06ee41e518c3fc8052823afb152277.jpg?v=202507100227 ]
Unitree G1 とは[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P5TjbSvJjn0 ]
23DoF+ の高自由度関節 による滑らかな2足歩行
Dex3-1 パワーコントロールハンド で繊細な把持・操作が可能
深度カメラ＋3D LiDAR、Wi-Fi 6 搭載 ― 自律制御や遠隔操作の拡張性◎
ご利用までの流れ
お問い合わせフォーム送信
利用目的・日程ヒアリング → お見積り
ご契約
ラボご来訪または現地デリバリー → 立ち会いデモ開始
お問い合わせ
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2営業日以内 に担当よりご連絡差し上げます。
お問い合わせページ(https://emplif.ai/service/rent-unitree-g1)
support@emplif.ai
今後とも EmplifAI をよろしくお願い申し上げます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
会社概要
社名：株式会社EmplifAI
所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目8番3号 小川町北ビル
代表者：代表取締役 大曽根 宏幸
事業内容
- ロボット導入コンサルティング／開発
URL：https://emplif.ai/