最先端ヒューマノイドロボット「Unitree G1 レンタルサービス」開始のお知らせ

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株式会社EmplifAI

平素より EmplifAI をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本日より、最先端ヒューマノイドロボット Unitree G1 を体験いただける レンタルサービス を正式に開始いたしました。研究・プログラミング用途からイベント・撮影まで、幅広いシーンでご活用いただけます。





サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157243/table/4_1_dd06ee41e518c3fc8052823afb152277.jpg?v=202507100227 ]


Unitree G1 とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P5TjbSvJjn0 ]

23DoF+ の高自由度関節 による滑らかな2足歩行


Dex3-1 パワーコントロールハンド で繊細な把持・操作が可能


深度カメラ＋3D LiDAR、Wi-Fi 6 搭載 ― 自律制御や遠隔操作の拡張性◎





ご利用までの流れ

お問い合わせフォーム送信


利用目的・日程ヒアリング → お見積り


ご契約


ラボご来訪または現地デリバリー → 立ち会いデモ開始


お問い合わせ


下記フォームもしくはメールアドレスより必要事項をご入力ください。
2営業日以内 に担当よりご連絡差し上げます。
お問い合わせページ(https://emplif.ai/service/rent-unitree-g1)


support@emplif.ai



今後とも EmplifAI をよろしくお願い申し上げます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。



会社概要

社名：株式会社EmplifAI


所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目8番3号 小川町北ビル


代表者：代表取締役　大曽根 宏幸


事業内容
- ロボット導入コンサルティング／開発


URL：https://emplif.ai/