【 BIM-PLUS.1 Summit 2025 】7月17日開催／オンライン視聴受付中

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PLUS．１株式会社




PLUS.1株式会社が主催する、年に１度のBIM（Building Information Modeling）の最新情報をご提供するイベント「BIM-PLUS.1 Summit 2025」が、2025年7月17日（木）にNOVARE Hub 3Fホール（東京都江東区）にて開催されます。イベント内容はオンラインにてライブ配信し、公式サイトにて視聴登録を受付中です。


オンデマンドプログラムでは、ゼネコンや組織設計事務所から最新事例をご紹介頂きます。


さらに、PLUS.1パートナー各社からBIM推進のためのノウハウを提供するパートナーセッションもご視聴頂けます。



今年のテーマは『協創』。建設業界を牽引するキーパーソンによる講演や、実務に直結する先端技術・事例紹介を通じて、BIM活用による建設DXの“現在”と“未来”を多角的に紐解きます。



▼オンライン視聴のお申し込みはこちら（無料）


https://www.bim-plus1.com/news/bim-plus1-summit-2025/



【開催概要】


- 名称：BIM-PLUS.1 Summit 2025


- ライブ配信日時：2025年7月17日（木）13:00～17:20


- オンデマンド配信期間：2025年7月17日（木）13:00～2025年8月16日（土）23:59


- 参加費：無料（要事前登録）


- 主催：PLUS.1株式会社



【ケーススタディセッションでご登壇頂く企業（50音順・予定）】


・伊藤忠丸紅住商テクノスチール 株式会社 様


・株式会社 久米設計 様


・清水建設 株式会社 様(LIVE)


・株式会社 杉孝 様


・株式会社 船場 様


・大成建設 株式会社 様


・大和ハウス工業 株式会社 様(LIVE)


・高取建築情報化コンサルティング 株式会社 様


・株式会社 竹中工務店 様(LIVE)


・戸田建設 株式会社 様


・東日本旅客鉄道 株式会社 様(LIVE)


・株式会社 日建設計 様


・株式会社 日本設計 様



【こんな方におすすめ】


- BIM導入・活用を検討中の企業・団体


- 設計・施工の実務に携わる技術者


- 建設業界におけるDX推進責任者


- 建設テックやICTに関心を持つビジネスパーソン