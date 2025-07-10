【 BIM-PLUS.1 Summit 2025 】7月17日開催／オンライン視聴受付中
PLUS.1株式会社が主催する、年に１度のBIM（Building Information Modeling）の最新情報をご提供するイベント「BIM-PLUS.1 Summit 2025」が、2025年7月17日（木）にNOVARE Hub 3Fホール（東京都江東区）にて開催されます。イベント内容はオンラインにてライブ配信し、公式サイトにて視聴登録を受付中です。
オンデマンドプログラムでは、ゼネコンや組織設計事務所から最新事例をご紹介頂きます。
さらに、PLUS.1パートナー各社からBIM推進のためのノウハウを提供するパートナーセッションもご視聴頂けます。
今年のテーマは『協創』。建設業界を牽引するキーパーソンによる講演や、実務に直結する先端技術・事例紹介を通じて、BIM活用による建設DXの“現在”と“未来”を多角的に紐解きます。
▼オンライン視聴のお申し込みはこちら（無料）
https://www.bim-plus1.com/news/bim-plus1-summit-2025/
【開催概要】
- 名称：BIM-PLUS.1 Summit 2025
- ライブ配信日時：2025年7月17日（木）13:00～17:20
- オンデマンド配信期間：2025年7月17日（木）13:00～2025年8月16日（土）23:59
- 参加費：無料（要事前登録）
- 主催：PLUS.1株式会社
【ケーススタディセッションでご登壇頂く企業（50音順・予定）】
・伊藤忠丸紅住商テクノスチール 株式会社 様
・株式会社 久米設計 様
・清水建設 株式会社 様(LIVE)
・株式会社 杉孝 様
・株式会社 船場 様
・大成建設 株式会社 様
・大和ハウス工業 株式会社 様(LIVE)
・高取建築情報化コンサルティング 株式会社 様
・株式会社 竹中工務店 様(LIVE)
・戸田建設 株式会社 様
・東日本旅客鉄道 株式会社 様(LIVE)
・株式会社 日建設計 様
・株式会社 日本設計 様
【こんな方におすすめ】
- BIM導入・活用を検討中の企業・団体
- 設計・施工の実務に携わる技術者
- 建設業界におけるDX推進責任者
- 建設テックやICTに関心を持つビジネスパーソン