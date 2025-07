「Ameri」がフォトグラファー「Silvia Conde Oliván」とのコラボレーションを発表！

B STONE株式会社

この度、B STONE株式会社(東京都港区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド

「Ameri(アメリ)」は、バルセロナ在住のフォトグラファー兼アートディレクターであるSilvia Conde Olivanの作品とのコラボレーションアイテムを7月29日(火)に発売いたします。

シルビア氏はフォトグラファーとアートディレクター両方の顔を持ちながら、バルセロナを拠点に活動しています。10年以上にわたり、個人的な作品制作と、雑誌やブランドからの依頼を両立させてきました。

今回のコラボレーションが実現したのは、シルビア氏の作品に魅了され、Ameriからオファーしたことがきっかけです。

写真なのにどこか幻想的な雰囲気のある彼女の作品、ひとつひとつに胸を打たれました。

今回のコラボレーションアイテムは、オーバーサイズTee、シアーTOPS、レイヤードドレス、ベロアスカートの計4型。全てに彼女のグラフィックを落とし込み、目を惹くアイテムになりました。

■アイテム詳細

Silvia Conde Oliván×Ameri OVERSIZE TEE

\12,100 tax in

アーティスト・シルビア氏による幻想的なグラフィックを大胆にプリントした、オーバーサイズTシャツ。

ドロップショルダーで、身幅やアームホールにもたっぷりとゆとりを持たせたリラックス感のあるシルエット。

柔らかくストレッチ性のある素材を使用し、ストレスフリーな着心地に仕上げました。

程よい厚みでロングシーズン活躍する、通年使いやすい生地感。

Silvia Conde Olivan×Ameri SHEER LAYERED DRESS

\24,200 tax in

幻想的なグラフィックが目を惹く、シアー素材のロングトップスとキャミソールドレスのセットアイテム。

トップスは柔らかなストレッチチュールを使用し、肌を美しく透かす繊細な透け感が魅力。脇に施されたドレープディテールが、立体的で動きのあるシルエットを演出します。

インナーのキャミソールドレスは、シンプルなIラインシルエットで洗練された印象に。

セットではもちろん、それぞれ単品でも活躍し、スタイリング次第でオケージョンにもデイリーにも対応可能な万能アイテムです。

Silvia Conde Olivan×Ameri SHEER TOP

\13,200 tax in

抜け感と上品さを纏う、シアートップス。

ゆったりとしたシルエットが魅力のシアートップス。

ヒップラインを自然にカバーしてくれるやや長めの丈感で、体のラインを拾いすぎず、リラックスした着心地です。

ほどよい透け感が、ヘルシーで大人っぽい印象を演出します。

一枚で着映えする、洗練されたシアーアイテムです。

Silvia Conde Olivan×Ameri VELOUR SKIRT

\18,150 tax in

光沢感のあるベロア素材に、幻想的なグラフィックを載せたIラインスカート。

ストレッチの効いた柔らかな生地と、後ろウエストゴム仕様でストレスフリーな穿き心地を叶えました。

シルエットはすっきりとしたIライン。主張しすぎないシンプルなデザインで、どんなトップスとも好相性。

コーディネートに取り入れるだけで、華やかさと個性をプラスしてくれる万能アイテムです。

■Silvia氏の作品

Organic vs Plastic Degradation. About Moving, a Paradox and How We Can Not Control Everything in Life

9年間暮らしたドイツからスペインへの引っ越し準備中に撮影した一枚。「帰る」べき場所、あるいは新しい「故郷」を探すような気持ちで移動することに決めました。

プラスチック社会への問題提起であるポートレートを、皮肉にもプチプチで包んだこのシーンは、「すべてをコントロールできない人生」と「矛盾」を象徴しています。

Pyrenees Daydream

2人の子どもの母となって初めて、自分が育ったピレネーの山々を家族とともに再訪。

出会った2頭の馬に子どもたちの姿を重ねた瞬間、現実とは思えないほど鮮やかな“夢”のような感覚を覚えました。

母となった視点で自然と向き合う、静かな祈りのような作品です。

Last Days in Berlin

ベルリンを離れる直前、もう二度と戻らないことを感じながら撮影した一枚。

花が咲くシュプレー川を写したこの作品は、「闇の中に光がある」という、私にとってのベルリンそのものを象徴しています。

都市と記憶、別れの美しさを表現した静謐な風景です。

Summer in Ibiza - The Wilderness Within Us

「夜明け」を意味する名を持つAlbaとの出会いから始まった旅。

彼女が案内してくれたイビサ島の神秘的な側面は、島の自然と私たち自身の“内なる野性”を呼び覚ましてくれました。

廃墟の池や海で自由に泳いだ体験は、これまでに感じたことのない解放感と深い自由をもたらしてくれました。

その感覚と音は、今でも心に鮮明に残っています。

■発売詳細

発売日:7月29日(火)

発売店舗:

WEB STORE (https://amerivintage.co.jp/(https://amerivintage.co.jp/)) (12:00~発売)

AMERI VINTAGE全店舗(代官山店、ルミネ新宿店、心斎橋店、名古屋店、大阪店)

ZOZOTOWN(15:00~発売)

■Silvia Conde Olivan

バルセロナを拠点に活動するフォトグラファー兼アートディレクター。

広告とPRの学位を取得後、ベルリンに移住し、9年間を過ごす。

ベルリンではOstkreuzschule für Fotografie(オストクロイツ写真学校)で写真を学びました。

彼女の作品は自然をテーマにしており、地球本来の美しさ──色彩、質感、そして夢のようでありながら実在する風景──をとらえることを目指しています。10年以上にわたり、個人的な作品制作と、雑誌やブランドからの依頼を両立させてきました。

近年は「母性」というテーマにも関心を広げ、リアルな体験を共有するプラットフォーム An Ode to Mother(アン・オード・トゥ・マザー)を立ち上げました。

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR