【初！ まるごと1冊フィンランド】ムーミン、サウナ、オーロラ、北欧デザインから歴史・文化まで徹底解説した、フィンランド旅の完全ガイドが発売開始
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2025年7月10日（木）に『地球の歩き方 A35 フィンランド 2026～2027』を全国書店およびオンライン書店で発売いたしました。
■「地球の歩き方」初！ フィンランドだけにフォーカスした1冊
1979年の創刊以来、約160の国と地域を網羅し、多くの旅人に支持され続ける旅行ガイドブック「地球の歩き方」。新たに地球の歩き方海外版にて“フィンランド”だけで1冊のガイドブックを発売しました。
北欧のなかでも人気のフィンランドを深く掘り下げ、観光スポットだけでなく、歴史や文化、豊かな自然や魅力までを1冊にぎゅっと凝縮。読めば読むほど、知れば知るほど、フィンランドの魅力にトリコになる情報が満載です。
モデルコースでは、王道だけではなく湖水地方やカレリア地方を巡る旅プランを掲載しています。
サウナ―必見！ ヘルシンキ、タンペレのおすすめ本場のサウナやサウナグッズもご紹介。
一生に一度は見たい、オーロラについて詳しくなれる！ オーロラ出現の仕組みや鑑賞方法も。
首都ヘルシンキだけではなく、タンペレやラハティなどがある湖水地方、トゥルクやオウルなどがある西部沿岸、カレリア地方、ラップランドまで！ 都市の詳細をチェックしよう♪
▼独特の文化や奥深い歴史を深掘りしたページにも注目
ページをめくるたびに、フィンランドの自然・文化・歴史・暮らしに触れられ、その魅力の奥深さを実感できます。観光スポットの紹介はもちろん、現地のライフスタイルや背景も感じられ、旅行ガイドとしてだけでなく、現地を深く知る教養書としても活用できます。
フィンランドを代表するブランドの歴史やデザイナー、人気のアイテムなどをご紹介。
フィンランドの人々の生活を支える森に行って、ベリー摘みやキノコ狩りなどを楽しみませんか？
［商品概要］
『地球の歩き方 A35 フィンランド 2026～2027』
著作：地球の歩き方編集室
定価：2,420円（税込）
判型：A5変・320ページ
発売日：2025年7月10日
電子版：あり
ISBN : 978-4-05-802298-6
発行所：株式会社地球の歩き方
発売元：株式会社Gakken
地球の歩き方 https://www.arukikata.co.jp/guidebook/302800/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/302800/)
学研出版サイト https://hon.gakken.jp/book/2080229800(https://hon.gakken.jp/book/2080229800)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058022981(https://www.amazon.co.jp/dp/4058022981)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18231378/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231378/)
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBTCF1FD/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBTCF1FD/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/919e866aa3fe3f9ea56a96ceb92448d8/(https://books.rakuten.co.jp/rk/919e866aa3fe3f9ea56a96ceb92448d8/)
■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）
https://www.arukikata.co.jp/company/
・代表取締役社長：新井 邦弘
・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）
・資本金：5百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開