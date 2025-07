【参加無料】小学生向け夏休みイベント「はねだキッズチャレンジ2025」わくわく探検ノートを配布！

~ノートを手に、“学びと冒険”の羽田空港探検へ!~日本空港ビルデング株式会社は、2025年7月18日(金)~9月29日(月)までの間、第1ターミナル5階「THE HISTORY OF HANEDA 空がつなぐ。」会場にて、小学生を対象とした「はねだキッズチャレンジ2025」としてわくわく探検ノートを配布します(参加無料)。本イベントは、「わくわく探検ノート」を手に、第1・第2・第3ターミナルをめぐりながら、空港のひみつや飛行機にまつわるクイズにチャレンジ。羽田空港を知り、考え、自分の足で学びを深める体験ができる内容となっています。昨年は約10,000人のお子さまにご参加いただき、大変ご好評をいただきました。今年も、羽田空港や航空に関する理解を深めるきっかけとなることはもちろん、夏休みの自由研究にもご活用いただけます。この夏はぜひ、羽田空港で“学びと冒険”の思い出をつくってみませんか。【概要】■名称: 「はねだキッズチャレンジ2025」■配布期間:2025年7月18日(金)~9月29日(月)10:00~16:00 /参加無料■配布場所:羽田空港第1ターミナル 5階「The History of HANEDA 空がつなぐ。」内■主催:日本空港ビルデング株式会社■後援:大田区教育委員会~探検の流れ~①第1ターミナル 5階「The History of HANEDA 空がつなぐ。」内で探検ノートをGET!②第1・第2・第3ターミナルを探検しながら、クイズを解こう!③目指せ、羽田空港博士!※本イベントは、保安検査前の一般エリアでお楽しみいただけるイベントです。※なくなり次第、配布終了となります。※「The History of HANEDA 空がつなぐ。」は、羽田空港の歴史的瞬間の数々を集めた入場無料の特別企画展です。本件に関するお問合わせ先本件に関するメディアからのお問い合わせ:日本空港ビルデング株式会社 広報・ブランド戦略室 TEL:03-5757-8030 9:00-17:30(土日祝除く)