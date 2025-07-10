駅スタンプアプリ「エキタグ」北大阪急行電鉄にエキタグがデビュー！大阪モノレール＆北大阪急行エキタグスタンプラリーも開催！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年7月18日（金）より、大阪エリアの北大阪急行電鉄にエキタグがデビューします。
◎2025年7月18日（金）～2025年10月13日（月・祝）の期間限定で、「大阪モノレール＆北大阪急行エキタグスタンプラリー」を開催します。55年前の1970年大阪万博をきっかけに開業した北大阪急行電鉄や、現在は大阪モノレールの万博記念公園駅となる当時の開催地へこの機会にぜひお越しいただき、デジタルスタンプラリーをお楽しみください。
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大
（１）設置駅とスタンプデザイン
【新規設置箇所：5 駅】
箕面萱野駅、箕面船場阪大前駅、千里中央駅、桃山台駅、緑地公園駅
（２）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
■「大阪モノレール＆北大阪急行エキタグスタンプラリー」の実施
（１）実施期間 2025年7月18日（金）始発より2025年10月13日（月・祝）最終まで
（２）対 象 駅 ＜大阪モノレール＞大阪空港駅、千里中央駅、万博記念公園駅
＜北大阪急行電鉄＞箕面萱野駅、千里中央駅、緑地公園駅
（３）実施概要 期間中に対象６駅すべてのスタンプを集めると、両社の駅名標をモチーフにした
限定デジタル3Dフィギュアをプレゼントします！
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp/
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp