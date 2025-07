新作パズルゲーム『初音ミク ロジックペイントS+』7月24日発売！　Switch、PS4/PS5、Xbox、Steam版を世界同時リリース！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VPw14fW812E ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之、以下クリプトン)は、新作パズルゲーム『初音ミク ロジックペイントS+』を、2025年7月24日(木)に発売いたします。本作は2021年に発売したNintendo Switch(TM)ゲーム『初音ミク ロジックペイントS』をパワーアップした第2弾です。『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』たち“ピアプロキャラクターズ”と一緒に楽しめる1,000問以上のパズル、30枚以上の描き下ろしイラストを新規収録しているほか、ユーザーが自由にカスタマイズを楽しめる様々な新機能も追加しました。Nintendo Switch(TM),Xbox One,PlayStation(R)4/ PlayStation(R)5,Steamを、世界同時リリースいたします。

『初音ミク ロジックペイントS+』紹介ページ:https://www.crypton.co.jp/games/Hatsune_Miku_Logic_Paint_Splus

『初音ミク ロジックペイントS+』(略称:『ミクロジS+』)は、方眼状のパズルの上部と左部にある数字をヒントにマスを塗りつぶして、パズルを完成させるゲームです。メインビジュアルは前作『初音ミク ロジックペイントS』に引き続き、イラストレーターのNEGIさんに描き下ろしていただきました。また、本作ではクリエイター支援の一環として、クリプトンが運営するコンテンツ投稿サイト『piapro(ピアプロ)』で一般公募した30曲を、BGMに起用しております。

さらに、近年のゲーム実況等の配信コンテンツの需要の高まりを鑑みて、今作は実際に遊んで楽しいのはもちろん、配信等で見ても目で楽しめるようなデザインを意識して制作いたしました。「生配信および動画・画像投稿に関するガイドライン」も公開いたしましたので、ぜひお楽しみください。

『初音ミク ロジックペイントS+』

前作『初音ミク ロジックペイントS』が様々な要素をプラスしてパワーアップ!

ますます可愛くなったピアプロキャラクターズたちのお部屋を舞台にパズルを解き、キャラクターやお部屋のカスタマイズを楽しみながら、イラストやアイテムを集めよう!

〈パズル〉

収録数は前作の2倍以上となり、1000問以上のパズルを新規収録! パズル中は、表情豊かなキャラクターが応援してくれるよ♪

10×10マス、15×15マス、20×20マスの3段階がある「ノーマルパズル」や、パズルをクリアするたびに30枚以上の描き下ろしを含む豪華イラストが順次解放される「スペシャルパズル」に挑戦してみよう!

◎描き下ろしイラストレーター一覧

茶ちえ / めるのめる / 朝顔みのる / 甘木花 / サワシ / 幸原ゆゆ / 大海ちこ / れいろう / さかなへん / 優木すず / 三川あゆむ / 由杞 / 4 / しのたろう / 花ヶ田 / まろ / まさる.jp / アヅママコト / ざむち / きど / mell° / 大堂 / 桐田アサミ / カラコロ / 空真 / 茲助 / ののまろ / 縹ヨツバ / のくはし / あめや / 福きつね / えすけー

〈『ミクロジS+』の新機能〉

今作では、パズルの舞台となっているピアプロキャラクターズのお部屋を自由に模様替えできる「ルームカスタマイズ機能」と、キャラクターたちの着せ替えができる「コスチューム変更機能」を搭載!

パズルをたくさんクリアしてアイテムを集め、お部屋のカスタマイズや、お気に入りのキャラクターの着せ替えを楽しもう!

〈BGM〉

「パズル」をテーマに一般公募した30曲を収録! パズルをクリアするともらえる“スター”を集めて、本作のために生まれた新しいピアプロキャラクターズの歌を堪能しよう♪

- ユア・オウン・ロジック / Messy style feat. 初音ミク- SINGER / 上村香月 feat. 初音ミク- キミとの音 / nobujoe feat. 初音ミク- パズルなホリデー / ツカモン feat. 初音ミク- キュリオ / ろうりあ feat. 初音ミク- 空想ジグソー / ISYU feat. 初音ミク- magic logic music! / 猿楽 雅 feat. 初音ミク- Re:Quest / タケサキ feat. 初音ミク- みらいピース! / SHiMiKO feat. 初音ミク- 恋するパズル / legata feat. 初音ミク- ようこそパズルの世界へ / メガネのひろぴぃ feat. 初音ミク- ぴたこん! / tange feat. 初音ミク- 欠けた言葉だけ / Suruga feat. 初音ミク- みくみくパズル / ぺぽよ feat. 初音ミク- 絶対零度 / MINAMIO feat. 初音ミク- Puzzle Piece People / Fregibot feat. 初音ミク- Let's Draw! / きのこ野山 feat. 初音ミク- ふたりだけのパズル / 夢結 feat. 初音ミク- 怪盗Rの招待状 / ねく feat. 鏡音リン- パズル解き解きドキドキ / Naka-Dai feat. 鏡音リン- ムズパズル / みまか feat. 鏡音レン- What kind of Scenery / クロロン feat. 鏡音レン- ワンダリングジャーニー / やみくろ feat. 巡音ルカ- My Secret Answer / もたろぼん feat. 巡音ルカ- Parametric■推ng / ヤミカ feat. MEIKO- もう誰も止められない / evian feat. MEIKO- Magic・Logic・My way! / 惑井 feat. KAITO- くださいな、ピースサイン! / あしかかもしか。 feat. KAITO- a bit serendipity / furmoph feat. 鏡音リン、鏡音レン- ぴーす / ムラサメ feat. 鏡音リン、鏡音レン

※ピアプロ公式コラボ 結果発表ページ:https://piapro.jp/pages/official_collabo/puzzlegame2_x5yvc/result

〈商品概要〉

- タイトル:初音ミク ロジックペイントS+- 発売日:2025年7月24日(木)- 希望小売価格:2,000円(税込)- ジャンル:パズル- 対応プラットフォーム:Nintendo Switch(TM),Xbox One,PlayStation(R)4/ PlayStation(R)5,Steam- プレイ人数:1人- 購入方法:ニンテンドーeショップ / PlayStation(TM)Store / Microsoft(R)ストア / Steam- 対応言語:日本語 / 英語 / アラビア語 / ブルガリア語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / チェコ語 / デンマーク語 / オランダ語 / フィンランド語 / フランス語 / ドイツ語 / ギリシャ語 / ハンガリー語 / イタリア語 / 韓国語 / ノルウェー語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ポルトガル語-ブラジル / ルーマニア語 / ロシア語 / スペイン語-スペイン / スペイン語-ラテンアメリカ / スウェーデン語 / タイ語 / トルコ語 / ウクライナ語 / ベトナム語

※日・英以外は、各プラットフォームによって対応言語が異なります。ご購入前にご希望の言語に対応しているかストアページの情報をご確認ください。

- 紹介ページ:https://www.crypton.co.jp/games/Hatsune_Miku_Logic_Paint_Splus- 配信ガイドライン:https://www.crypton.co.jp/games/Hatsune_Miku_Logic_Paint_Splus/guideline.html

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「歌声合成ソフトウェア」」(別称:バーチャルシンガー・ソフトウェア)。2007年8月31日に誕生して以来、多くのクリエイターの手により、音楽・イラスト・動画・CGなど様々なジャンルの作品として創作されてきた。パッケージに描かれているキャラクターとしての『初音ミク』は、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な、16歳の女性バーチャルシンガー。創作の連鎖が拡がったことで、グッズ展開やライブ出演など、ソフトウェアの枠を超えたバーチャルシンガーとして国内外で多方面に活躍している。

▼「ピアプロキャラクターズ」とは https://piapro.net/pages/character

『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』の総称。いずれもクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した「歌声合成ソフトウェア」(別称:バーチャルシンガー・ソフトウェア)にして、キャラクターとしても人気の「バーチャルシンガー。「ピアプロ」は「創作の連鎖=ピアプロダクション(Peer Production)」から生まれた造語で、創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められている。

▼『piapro(ピアプロ)』とは https://piapro.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営している、クリエイター同士がお互いの得意なコンテンツ(音楽、歌詞、イラスト、3Dモデルなど)を投稿し合い、協業して、新たなコンテンツを生むための”創造の場”を提供するサイト。投稿者本人による二次利用の許諾条件を明示できるような仕組みにすることで、創作の輪が広がりやすい環境を創出している。また、企業等とのコラボレーション等で作品を公募する「ピアプロ公式コラボ」の実施を通して、様々な分野のクリエイターが力を発揮する機会も提供している。

<会社概要>

会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/