３年保証とオフィス付きで「選んで安心・使って満足」エディオン限定ビジネスノートPC「Modern-14-F1MG-5148JP」を2025年7月下旬より順次販売開始

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、従来シリーズから改良を重ねて利便性が向上したビジネスノートPC「Modern 14 F」シリーズより、長期メーカー保証付帯と最新オフィスソフトを搭載した「選んで安心・使って満足」構成のエディオン限定モデル「Modern-14-F1MG-5148JP」を本日、2025年7月下旬より順次発売いたします。

各モデルでは、“パフォーマンスの向上で操作がよりスピーディーに”なったオフィスソフト「Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024」をプリインストール。「Word」「Excel」「PowerPoint」「Outlook」などに加え、100GBのクラウド ストレージ「OneDrive」などの有料サービスを1年間無料*で使える「Microsoft 365 Basic」がセットになっており、コンテンツの管理や作成、タスク管理など、毎日の作業をもっと効率的にできるようになります。

この他、スケルトンデザインと薄型・軽量の本体で気軽に持ち運べて設置も楽々で扱いやすいゲーミングノートPCとして人気の「Cyborg」シリーズより、新しいデザインと「GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」を搭載した最新モデル「Cyborg 15 B2RW」のエディオン限定モデル「Cyborg-15-B2RWFKG-0335JP」を2025年7月下旬より順次発売いたします

今回発売となる製品全てがエディオン限定ならではの3年間長期メーカー保証が付帯し、より長い期間安心してご使用いただけます。

【Modern-14-F1MG-5148JPの主な特徴】

●コンパクトで扱いやすい本体にビジネス向けの性能・機能をしっかり搭載

「Modern 14 F1M」シリーズは、ビジネスシーンで求められる高速処理性能と各種便利な機能を薄型・軽量の本体へ詰め込んだビジネスノートPCです。

CPUに「インテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 150U」を採用し、オフィスソフトやWebブラウザなどを同時に起動して作業を行うマルチタスクに最適な高速処理を実現します。また、16GBの大容量メモリを搭載することで、表計算ソフトやプレゼンテーションソフトなどを使用する際でも、メモリ不足を心配することなくサクサク快適動作が可能です。

ノートPC本体は従来のModer 14シリーズから改良を加えることで利便性が向上。従来モデルでは省かれていた有線LANポートを搭載し、変換アダプタなしでLANケーブルを接続できるようになりました。また、USB Type-Aポートがすべて「USB3.2 Gen1」になり、USBメモリや外付けSSDなどを使用したデータ転送を行いやすくなっています。さらに、Webカメラの消し忘れや悪用した盗撮を防ぐWebカメラプライバシーシャッターを搭載し、Webカメラを使用する際のリスクを低減してくれます。

・Modern 14 F1Mシリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-14-F1MX

【Cyborg 15 B2RWシリーズの主な特徴】

●15.6インチのコンパクトボディにフルHDゲーミングを存分に楽しめる性能・機能を凝縮

「Cyborg 15 B2RW」シリーズは、サイバーパンクの世界にインスパイアされたスケルトンデザインの本体にフルHD解像度ゲーミング向けに最適な性能と機能を備えたゲーミングノートPC「Cyborg」シリーズの新しいデザインを採用した15.6インチモデルです。

「GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」を搭載しつつ、本体重量を2kg以下に抑え、室内を移動する際の持ち運びやバックパックへ収納して外出先へ気軽に持ち運ぶことが可能になっています。また、コンパクト設計のためデスク上でパソコンを設置するスペースを節約することができ、扱いやすいデザインになっています。

高性能CPU&GPUの組合せは、フルHD解像度であらゆるジャンルのPCゲームを快適にプレイすることが可能です。また、ゲーミング用途だけに限らず、高いCPU・GPU処理性能を必要とする学生・ビジネスユーザー・クリエイターにも扱いやすく、驚くほどパワフルにサクサク・高速動作を可能にしてくれます。

この他、USB Type-C、Type-AやHDMI、有線LANなどゲーミングに必要な各種ポートを備えており、変換アダプタ不要で様々なデバイスを接続でき、ゲーミング・ビジネス・クリエイティブなどあらゆる場面で高いユーザービリティを発揮します。

エディオン限定モデルの「Cyborg-15-B2RWFKG-0335JP」では「Core(TM) 7 プロセッサー 240H」「GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」「32GB メモリ」、「144Hz ディスプレイ」という4大要素をしっかり備え、初めてゲーミングPCをお求めの方やパソコンに詳しくないため内部構成に迷ってしまうという方でも安心してお求めいただけるハイスペック構成となっています。

・Cyborg 15 B2RW シリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-15-B2RWX

*2年目以降は、サブスプリクション サービス(有料)の契約が別途必要となります。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

