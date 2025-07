『BOYS ll PLANET』が第１話の予告映像を公開！Mnet Japanでは8月から『BOYS ll PLANET K』『BOYS ll PLANET C』字幕版を放送予定

CJ ENM Japan 株式会社

・K-POPワールドスケールのデビュープロジェクト『BOYS ll PLANET』の第1回予告映像を公開!

・異なる2つのプラネットの、対照的なシーンが公開され話題を集めた

・Mnet JapanのCS放送では、日韓同時放送のほか、8月から『BOYS ll PLANET K』『BOYS ll PLANET C』字幕版を放送予定

K-POPワールドスケールデビュープロジェクト、『BOYS ll PLANET』が7月17日と18日に初放送を控え、Mnet『BOYS ll PLANET』が第1回の予告映像を公開しました。

『BOYS ll PLANET K』1話予告動画:

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eX9PExNCqXw ]

『BOYS ll PLANET C』1話予告動画:

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ojsXt12zEvE ]

『BOYS ll PLANET K』と『BOYS ll PLANET C』それぞれで異なる個性とストーリーを持った参加者たちの登場により、彼らがどのような成長を見せるのか、注目を集めています。

今回公開された予告映像には、KとCプラネットに集まった参加者たちの初めての出会いから、マスター陣を驚嘆させた多彩なステージ、そして早くも始まった熾烈な戦いが映されています。期待に満ちた表情で抱負を語ったKプラネットの参加者たちと、初対面からお互いを牽制し緊張感を生み出したCプラネットの姿が対照的な映像となりました。

すでに話題となっている初登場の参加者たちは、驚くべき実力と個性で強烈な印象を残しました。「すごいな、彼らは」「どこからこんな子たちが出てくるんだ?」など、専門家マスターたちの驚嘆の声も。さらに、映像を見たグローバルスタークリエイターたちもコミュニティやSNSを通じて「これだからサバイバル番組を見るのをやめられない」「K、C予告映像、すごく期待できる!」「今回も実力者が多数いる」「見る価値があるね」「あぁ!もうすでに面白い」と熱い反応を見せ、話題を集めています。

『BOYS ll PLANET』制作陣は「グローバル展開という企画の下、KとCの2つのプラネットの物語が展開されます。参加者たちが自分の言葉でキャラクター性や魅力をより自然に表現できるよう構成しており、異なるテイストを持つ2つのプラネットのリアリティと多様性にも期待してください」と述べました。

Mnet JapanのCS放送では、日韓同時放送のほか、8月から『BOYS ll PLANET K』『BOYS ll PLANET C』字幕版を放送予定です。お見逃しなく!

BOYS ll PLANET (Mnet Japan公式番組サイト):https://mnetjp.com/sp/2025/06/boys2planet/

<Mnet 視聴方法はこちら!>

Mnet Japanは、「スカパー!」「J:COM」「ひかりTV」「ケーブルテレビ」「auひかり」のいずれかにご加入にいただくことでお申込みいただけます。

https://mnetjp.com/howtowatch/mnetjapan/(https://mnetjp.com/howtowatch/mnetjapan/)

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/(https://mnetjp.com/)

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能