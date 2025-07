「HarryPotter × DIANA Collaboration Vol.1」　初のコラボレーションアイテムが7月10日(木)より発売！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社:東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、世界的大人気作品「ハリー・ポッター」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観を表現したスペシャルなシューズ・バッグを全国のダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOPにて7月10日(木)より販売を開始します。

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1125

世界中から愛されている映画「ハリー・ポッター」の第1作である『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観を存分に表現したシューズ、スニーカー、バッグ、傘、キッズレインシューズを計18モデルの圧巻のラインナップで展開いたします。

主人公たちが通うホグワーツ魔法魔術学校の「ホグワーツ4寮」、ハリーが受け取ったホグワーツの「入学許可証」、11歳のお誕生日を迎えたハリーがハグリッドからもらった「バースデーケーキ」、ホグワーツへ行くためにハリーたちが乗車した「ホグワーツ特急」、ハリーたち生徒や教授が式典を行ったり食事をするホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」、これらをモチーフに日常に溶け込むデザインに仕上げました。豊富なデザインで選ぶ楽しさが広がります。

◇商品情報

●「ホグワーツ4寮」シリーズ

ボリュームソールローファーリボンフラットパンプスリボンパンプスバニティバッグ

【ボリュームソールローファー】

商品番号:WD43370H

価格:\20,350(税込)

サイズ展開:22.0~26.0cm

カラー展開:グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー

【リボンフラットパンプス】

商品番号:NJ42144H

価格:\18,700(税込)

サイズ展開:21.5~25.5cm

カラー展開:グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー

【リボンパンプス】

商品番号:EM14161H

価格:\19,250(税込)

サイズ展開:21.5~25.0cm

カラー展開:グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー

【バニティバッグ】

商品番号:KB5626H

価格:\16,500(税込)

サイズ:H18×W15×D10

カラー展開:グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー

●「大広間」シリーズ

【クリアヒールパンプス】

商品番号:U16259H

価格:\23,100(税込)

サイズ展開:21.5~25.0cm

カラー展開:ホグワーツオオヒロマ

【メリージェーン】

商品番号:MR42234H

価格:\18,700(税込)

サイズ展開:21.5~25.5cm

カラー展開:ホグワーツオオヒロマ

【晴雨兼用長傘】

商品番号:BC UM013H

価格:\4,950(税込)

カラー展開:ホグワーツオオヒロマ

●「ホグワーツ特急」シリーズ

【バレエシューズ】

商品番号:FA41351H

価格:\18,150(税込)

サイズ展開:21.5~25.5cm

カラー展開:ホグワーツ特急

【バニティバッグ】

商品番号:KB5627H

価格:\16,500(税込)

サイズ:H18×W15×D10

カラー展開:ホグワーツ特急

【スマホショルダー】

商品番号:KB5629H

価格:\16,500(税込)

サイズ:H11.5×W19×D4.5

カラー展開:ホグワーツ特急

【キッズレインシューズ】

商品番号:WV61313H

価格:\8,800(税込)

サイズ展開:13.0~19.0cm

カラー展開:ホグワーツ特急

●「バースデーケーキ」シリーズ

【バレエシューズ】

商品番号:FA41350H

価格:\18,150(税込)

サイズ展開:21.5~25.5cm

カラー展開:バースデーケーキ

【ボリュームソールスニーカー】

商品番号:BL45570

価格:\19,800(税込)

サイズ展開:21.5~26.0cm

カラー展開:バースデーケーキ

【スマホショルダー】

商品番号:KB5630H

価格:\16,500(税込)

サイズ:H11.5×W19×D4.5

カラー展開:バースデーケーキ

【キッズレインシューズ】

商品番号:WV61314H

価格:\8,800(税込)

サイズ展開:13.0~19.0cm

カラー展開:バースデーケーキ

●「入学許可証」シリーズ

【プラットフォームスニーカー】

商品番号:HE44569

価格:\18,700(税込)

サイズ展開:21.5~26.0cm

カラー展開:ニュウガクキョカショウ

【スマホショルダー】

商品番号:KB5628H

価格:\16,500(税込)

サイズ:H11.5×W19×D4.5

カラー展開:ニュウガクキョカショウ

【晴雨兼用折り畳み傘】

商品番号:BC UM014H

価格:\4,950(税込)

カラー展開:ニュウガクキョカショウ

◇ノベルティキャンペーン

コラボレーションアイテムをお買い上げの方に先着でノベルティをプレゼントいたします!

無くなり次第終了となりますので、お早目にご来店くださいませ。

●ノベルティ

全国のダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOPにてコラボレーションアイテムを1点お買い上げにつき“テキスタイルチャーム“を1つプレゼント。

「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」の4種類をご用意いたしました。首元に巻くだけでなく、ヘアアクセサリーやバッグチャームにアレンジしてもご使用いただけます。

●店舗限定ノベルティ

店舗にてコラボレーションアイテムを税込3万円以上お買い上げの方に“シューホーン“をプレゼント。「入学許可証」「バースデーケーキ」「ホグワーツ特急」「大広間」の計4種類をご用意いたしました。

◇販売情報

販売開始日:2025年7月10日(木)

販売店舗:全国のダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))

※詳細在庫は各店舗へお問い合わせくださいませ。

◇お問合せ先

・ダイアナ お客様相談室 TEL:0120‐40‐4192(#)

※受付 平日10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日休業)

・ダイアナ公式WEBSHOP お問合せフォーム(https://www.dianashoes.com/shop/contact/contact.aspx)

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.Publishing Rights (C) JKR. (s25)

■ダイアナ株式会社

企業理念:美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社:107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容:婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド:ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp