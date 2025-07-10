【アドインテ】「JAPANドラッグストアショー for ビジネス」出展のお知らせ

株式会社アドインテ

株式会社アドインテは2025年8月8日(金)～9日(土)に東京ビッグサイトで開催される

「JAPANドラッグストアショー for ビジネス」に出展いたします。

当日は、ブランドメーカー様や広告代理店様に特化したリテールメディア広告配信サービス「BRAND LOOP Ads」、流通小売向けのリテールメディア構築パッケージ「Connected Retail」、サイネージ型IoT自動販売機「AIICO（アイコ）」の展示とサンプル品の配布を予定しております。

弊社ブース番号は【4-002（ストア＆ファーマシーソリューションゾーン）】となります。

IoT・AI技術を活用したアドインテサービスに触れていただける機会となっておりますので、ぜひお立ち寄りください。

■展示会概要

JAPANドラッグストアショー for ビジネス

開催日 ： 2025年8月8日(金)～8月9日 (土)

会場 ： 東京ビッグサイト 東展示棟4・5・6・7ホール

（25回JAPANドラッグストアショー会場内）

アクセス ： 〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1

弊社ブース番号 ： 4-002（ストア＆ファーマシーソリューションゾーン）

イベント公式HP ： https://www.drugstoreshow.jp/

■入場について

JAPANドラッグストアショー for ビジネスへの来場は事前登録制となります。（入場無料）

以下のリンクよりお申込みいただきますようお願いいたします。

来場者登録フォーム(https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qfkf-mcqble-69b5025c07474ba8a4340e04439357eb)