サターラのPinnacle 21® (P21) エンタープライズソフトウェアを活用することで臨床データのフローを最適化しスピードと品質を向上ペンシルベニア州ラドナー:2025年7月8日 - モデリング&シミュレーションを強みとする医薬品開発の世界的リーダーであるサターラ社(Nasdaq: CERT)は本日、MSD として知られるメルク社との新たな提携を発表しました。メルク社はサターラの Pinnacle 21 (ピナクル21)ソフトウェアプラットフォームの利用範囲を、メタデータリポジトリ管理やデータ標準化ワークフローにまで拡大することになります。この契約は、規制当局への申請を支援するべく、メルクとサターラの既存の技術提携に基づいて締結されました。今日の複雑な医薬品開発において、データ収集からバリデーション済みの解析可能なデータセット作成までの時間を短縮することは困難を極めます。第 III 相臨床試験では現在、平均 360 万件のデータポイントが収集されており、これは過去 10 年間のうちに 3 倍に増加しました。(※) サターラの Pinnacle 21 プラットフォームは、現代の大規模なデジタル試験におけるデータ標準化の課題解決を目的に開発されました。「メルク社との継続的な提携を強化し、データ標準化の管理を支援するとともに、Pinnacle 21 プラットフォームの価値を拡大できることを嬉しく思います。メルク社は研究に重点を置いた一流企業であり、当社のチームは高品質の研究データをより迅速に提供し、世界中の人々の生命を救い、その生活の向上に貢献するというゴールを共有しています。」と、サターラの最高経営責任者(CEO)であるウィリアム・F・フィーヘリーは述べました。Pinnacle 21 エンタープライズ 臨床データ管理・自動化プラットフォームについての詳細は、 https://www.certara.com/pinnacle-21-enterprise-software/ をご覧ください。※Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD) Impact Report November/December 2021サターラについてサターラは、モデリング&シミュレーション・ソフトウェアと技術を用いて、従来の創薬・開発を変革し、医薬品をよりスピーディーに患者さんに届けることをミッションとしています。世界66カ国にわたる2,400社以上のバイオ医薬品企業、主要学術機関、主要な規制当局がサターラのソフトウェアやコンサルティングサービスを利用しています。詳細は https://jp.certara.com/ をご覧ください。本件に関するお問合わせ先赤津 笑美emi.akatsu@certara.com藤井沙奈sa-fujii@prap.co.jp