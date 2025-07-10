リーブ21が髪のお悩みオンライン無料相談会 ★7/16（水）12:00～ 参加特典あり！★
正真正銘自分の髪 リーブ 21 （本社：大阪市中央区、
代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21）は、
7月16日（水）に下記の内容でオンライン無料相談会を開催します。薄毛・脱毛のお悩み無料相談会
「最近、抜け毛が増えてきた…」
「これって脱毛の始まり？」
そんな不安や疑問を、専門の発毛診断管理士が
オンラインで丁寧にお答えします。
髪に関するお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
顔出し不要・途中退出OKですので、
「ちょっと話を聞いてみたい」という方も
安心してご参加いただけます。事前質問も募集中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324762&id=bodyimage1】
【開催日時】
2025年7月16日 （水）12:00～13:00
【参加方法】
Zoom（事前登録が必要です）
【参加費】
無料
【募集人数】
先着100名 ※定員数に達し次第、募集終了となります。
▼お申し込みはこちらから
https://us02web.zoom.us/meeting/register/89zDemR5QHqO14Qe3qDmtQ#/registration
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：40,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21）は、
7月16日（水）に下記の内容でオンライン無料相談会を開催します。薄毛・脱毛のお悩み無料相談会
「最近、抜け毛が増えてきた…」
「これって脱毛の始まり？」
そんな不安や疑問を、専門の発毛診断管理士が
オンラインで丁寧にお答えします。
髪に関するお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
顔出し不要・途中退出OKですので、
「ちょっと話を聞いてみたい」という方も
安心してご参加いただけます。事前質問も募集中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324762&id=bodyimage1】
【開催日時】
2025年7月16日 （水）12:00～13:00
【参加方法】
Zoom（事前登録が必要です）
【参加費】
無料
【募集人数】
先着100名 ※定員数に達し次第、募集終了となります。
▼お申し込みはこちらから
https://us02web.zoom.us/meeting/register/89zDemR5QHqO14Qe3qDmtQ#/registration
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：40,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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