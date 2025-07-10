【参加学生募集！】最高賞金30万円「京都ではたらく動画コンテスト」
撮る！学ぶ！届ける！
『京都ではたらく』をもっとリアルに動画でPRチャレンジ！
4つの部門で最優秀賞、優秀賞を授与！
最優秀賞には最高賞金30万円
応募対象：
大学、短期大学、専修学校、専門学校の在学生
※大学の所在地不問、個人・団体不問
※申込時に参加者本人の学生証（コピー）の提出をお願いいたします。
概要：
提出動画 2種類（30秒程度、３～５分程度）
提出形式 動画メディア（YouTube等）やＳＮＳ（Instagram）で配信可能な形式
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage1】
「京都ではたらく動画コンテスト」とは
学生の視点で描かれた動画作品を通じて、同世代の“京都で働く未来”のきっかけとなるよう、動画作品の制作からメッセンジャーとしてのＰＲ活動までを行うチャレンジ企画です。
部門・審査概要
申込期間：令和7年6月27日～令和7年7月31日
審査期間：令和7年10月1日～令和8年1月30日
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage2】
主なスケジュール
日時や場所などの詳細は、決まり次第お知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage3】
▼詳細は京都インターンシップナビサイトをご確認ください
https://www.kyoto-is.jp/news/news-73159/
▼申込み： フォームよりお申し込みください
https://www.kyoto-is.jp/form/form-73006/
▼チラシは下記URLよりダウンロードできます
https://tinyurl.com/yvcymtb6
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage4】
主催：京都府、京都ジョブパーク
問い合わせ：
京都ジョブパーク学生就職センター
（事業運営会社：株式会社アイシーエル）
電話 075-682-8945
Email gakusei@kyoto-jobpark.jp
〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階
（受付時間：月曜日～金曜日 9:00～19:00 / 土曜日 9:00～17:00）
配信元企業：株式会社アイシーエル
『京都ではたらく』をもっとリアルに動画でPRチャレンジ！
4つの部門で最優秀賞、優秀賞を授与！
最優秀賞には最高賞金30万円
応募対象：
大学、短期大学、専修学校、専門学校の在学生
※大学の所在地不問、個人・団体不問
※申込時に参加者本人の学生証（コピー）の提出をお願いいたします。
概要：
提出動画 2種類（30秒程度、３～５分程度）
提出形式 動画メディア（YouTube等）やＳＮＳ（Instagram）で配信可能な形式
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage1】
「京都ではたらく動画コンテスト」とは
学生の視点で描かれた動画作品を通じて、同世代の“京都で働く未来”のきっかけとなるよう、動画作品の制作からメッセンジャーとしてのＰＲ活動までを行うチャレンジ企画です。
部門・審査概要
申込期間：令和7年6月27日～令和7年7月31日
審査期間：令和7年10月1日～令和8年1月30日
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage2】
主なスケジュール
日時や場所などの詳細は、決まり次第お知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage3】
▼詳細は京都インターンシップナビサイトをご確認ください
https://www.kyoto-is.jp/news/news-73159/
▼申込み： フォームよりお申し込みください
https://www.kyoto-is.jp/form/form-73006/
▼チラシは下記URLよりダウンロードできます
https://tinyurl.com/yvcymtb6
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324577&id=bodyimage4】
主催：京都府、京都ジョブパーク
問い合わせ：
京都ジョブパーク学生就職センター
（事業運営会社：株式会社アイシーエル）
電話 075-682-8945
Email gakusei@kyoto-jobpark.jp
〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階
（受付時間：月曜日～金曜日 9:00～19:00 / 土曜日 9:00～17:00）
配信元企業：株式会社アイシーエル
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