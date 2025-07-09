【小中高生向け】夏休み「医療機器体験イベント」8/9（土）を開催！
学校法人セムイ学園
電気メス体験
- ドラマで見る医療機器に触れてみよう！
- 血液をきれいにする機械にジュースを入れたらどうなるか体験しよう！
- 電気メスや人工呼吸器の仕組みを学ぼう！
- 白衣を着て、模擬手術室で記念撮影！
透析装置体験
内視鏡操作体験
人工呼吸器体験
- 医療に興味がある
- 医師など医療従事者になりたい
- 医療機器に触ってみたい
- お友だちやご家族と夏休みの思い出を作りたい
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/10_1_7563360431488f6e83a8306e74eb6e28.jpg?v=202507100926 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/10_2_616472524301d76021fd0b5fe0545536.jpg?v=202507100926 ]
詳細を見る :
https://www.tokai-med.ac.jp/special/p28403/
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/10_3_a6fa0591ce270f658d3692b100ff71b9.jpg?v=202507100926 ]
お申込み :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXfBOcT0QjVjbTxZHccvICzixU9pc9wOdx16vqcjsBowj6ew/viewform
学校法人セムイ学園 東海医療科学専門学校（愛知県名古屋市中村区、校長：横井英行）は、8月9日（土）に小中学生や高校生、高校教員の方を対象とした医療機器体験イベント（参加無料）を開催します。普段はなかなか見ることができない医療機器に触れたり操作することで、病院で使われる医療機器の操作やメンテナンスをする医療の仕事を体験できるイベントです。
電気メス体験
イベント内容
- ドラマで見る医療機器に触れてみよう！
- 血液をきれいにする機械にジュースを入れたらどうなるか体験しよう！
- 電気メスや人工呼吸器の仕組みを学ぼう！
- 白衣を着て、模擬手術室で記念撮影！
など
透析装置体験
内視鏡操作体験
人工呼吸器体験
こんな方におすすめ！
- 医療に興味がある
- 医師など医療従事者になりたい
- 医療機器に触ってみたい
- お友だちやご家族と夏休みの思い出を作りたい
午前の部
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/10_1_7563360431488f6e83a8306e74eb6e28.jpg?v=202507100926 ]
午後の部
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/10_2_616472524301d76021fd0b5fe0545536.jpg?v=202507100926 ]
詳細を見る :
https://www.tokai-med.ac.jp/special/p28403/
イベント概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/10_3_a6fa0591ce270f658d3692b100ff71b9.jpg?v=202507100926 ]
お申込み :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXfBOcT0QjVjbTxZHccvICzixU9pc9wOdx16vqcjsBowj6ew/viewform
学校法人セムイ学園の概要
【法人名】
学校法人セムイ学園
【代表者】
理事長 野村 斉史
【所在地】
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南2-7-2
【設置学校・学科】
東海歯科医療専門学校(https://www.tokai-med.ac.jp/dental/)（名古屋市）
歯科技工士科
東海医療工学専門学校(https://www.tokai-med.ac.jp/kougaku/)（みよし市）
救急救命科
東海医療科学専門学校(https://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/)（名古屋市）
看護科、臨床工学科、理学療法科
作業療法科・柔道整復科・言語聴覚科
社会福祉科（昼間・通信課程）
精神保健福祉科（通信課程）
【学生数】
989名（2025年5月現在）
【学園ホームページ】
https://www.tokai-med.ac.jp/