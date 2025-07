より多くの動画形式をサポート！Cisdem Video Player for Windows V3.1.0登場

ソフト開発会社Cisdemは令和7年7月2日(水)より、動画再生プレイヤーCisdem Video Player for Windows V3.1.0をリリースしました。今回の更新では、より多くの動画形式に対応するようになり、動画再生の安定性を上げてユーザー体験を改善しました。★Cisdem Video Player公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/video-player.html【Cisdem Video Player for Windows V3.1.0の更新情報】●インターフェースを最適化した●基盤となるデータベースを更新した●一部の不具合を修正した【Cisdem Video Playerについて】Cisdem Video Playerは専門の動画再生プレイヤーとして、MP4、AVI、MKV、MOV、WMV、MPG、M4V、MP3、M4A、WMA、AAC、FLAC、WAVなど、ほぼすべての動画/オーディオ形式に対応しています。その上、1080p/4K/5K/8Kを含めた高品質の動画も再生可能です。動画ファイルの互換性問題を心配することはありません。Cisdem Video Playerで4K動画を再生する手順:1. https://download.cisdem.com/cisdem-videoplayer.exeへアクセスしてCisdem Video Playerをダウンロードしてインストールします。2. 再生したい4K動画を追加します。ドラッグ&ドロップで動画を追加します。もしくは、再生リストの右上のフォルダアイコンをクリックし、動画フォルダを選択して中の動画を一気に追加します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324646&id=bodyimage1】3. 動画はソフトにインポートされると、自動で再生します。順番再生、ループ再生、シャッフル再生、リピート再生の4つの再生モードが提供されています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324646&id=bodyimage2】【Cisdem Video Player他の機能】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324646&id=bodyimage3】●小窓表示をサポート●ドラッグ&ドロップで再生リストを並べ替え●シークレットモードと分割モードが提供される●内部字幕を自動で読み込み、外部字幕を追加可能●「Ctrl+P」キーで動画からスクリーンショットを撮れる●「Ctrl+A」キーで再生リストにおけるファイルを一括削除●ソースメディアファイルの異なるサウンドトラックをシームレスに切り替え【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324646&id=bodyimage4】【可用性と料金プラン】https://www.cisdem.com/jp/video-player.htmlへ移動してCisdem Video Player for Windows最新バージョンをダウンロードできます。以下は料金プランです。1台のPCの永続ライセンス:2980円2台のPCの永続ライセンス:4180円5台のPCの永続ライセンス:7480円Cisdem Video Playerを購入するにはこちらへ:Windows版:https://www.cisdem.com/jp/video-player-windows/buy.htmlMac版:https://www.cisdem.com/jp/video-player-mac/buy.html【関連記事】Windows 11で動画を再生する:https://www.cisdem.com/resource/best-video-player-windows.htmlMKV動画を再生する:https://www.cisdem.com/resource/mkv-file-no-sound.htmlCisdem Video Player(Windows版)のユーザガイド:https://www.cisdem.com/resource/cisdem-video-player-windows-user-guide.htmlCisdemについて2014年以来、Cisdemはユーティリティ、PDFツール、マルチメディア、モバイルツールの分野で複数の革新的で効率的なソフトウェアを開発しています。Cisdemのアプリはそのシンプルで分かりやすいデザインで知られており、160カ国以上の個人ユーザと企業ユーザに広く使用されています。より詳しい情報はhttps://www.cisdem.com/jp/に移動してください。CisdemをフォローするYouTube: https://www.youtube.com/@CisdemInc/X: https://x.com/CisdemStudioFacebook: https://www.facebook.com/cisdemsoftwareInstagram: https://www.instagram.com/cisdem_official/

