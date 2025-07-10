FIT2025 第24回情報科学技術フォーラム 聴講申込受付中！
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■FIT2025 第24回情報科学技術フォーラム■
聴┃講┃申┃込┃受┃付┃中┃！┃
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https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/
会 期：2025年9月3日（水）～9月5日（金）
会 場：北海道科学大学（ハイブリッド開催）
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情報処理学会と電子情報通信学会が共同で開催する学術大会
FIT2025 第24回情報科学技術フォーラムを、2025年9月3日（水）～5日（金）に
ハイブリッド開催いたします。
聴講参加の申込みを2025年6月6日より開始いたしました。
2025年8月3日まではお得な事前価格でお申込みいただけます。
皆様、どうぞ奮ってお申込みください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324434&id=bodyimage1】
【開催概要】
◆会 期 ： 2025年9月3日（水）～9月5日（金）
◆会 場 ： 北海道科学大学（北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号）ハイブリッド開催
◆主 催 ：一般社団法人電子情報通信学会
情報・システムソサイエティ（ISS）
ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）
一般社団法人情報処理学会（FIT2025幹事学会）
◆共 催 ： 北海道科学大学
◆後 援 ： 全国高等学校情報教育研究会
北海道高等学校教育研究会
FIT2025詳細はこちら：
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025
聴講のお申込みページはこちら：
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/adv_reserve.html
■ハイブリッド開催について
オンラインミーティングツール Zoom を併用しながら現地でイベント企画・各発表セッションを開催致します。
インターネット・オーディオ機器に接続できる PC とヘッドセットを各自で必ずご準備願います。
イベントによっては、オンライン予定のものがあります。現地からもオンライン参加いただけます。
◆懇親会を現地開催（予定）します。参加者の皆さまの親睦をぜひ深めてください。
開催日時：2025年9月4日（木）18:00～20:00（予定）
開催会場：北海道科学大学 学内（予定）
■問合せ先
【FIT事務局】
一般社団法人 情報処理学会 事業部門
101-0062東京都千代田区神田駿河台1-5化学会館4F
e-mail:ipsjfit@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
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聴┃講┃申┃込┃受┃付┃中┃！┃
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https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/
会 期：2025年9月3日（水）～9月5日（金）
会 場：北海道科学大学（ハイブリッド開催）
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情報処理学会と電子情報通信学会が共同で開催する学術大会
FIT2025 第24回情報科学技術フォーラムを、2025年9月3日（水）～5日（金）に
ハイブリッド開催いたします。
聴講参加の申込みを2025年6月6日より開始いたしました。
2025年8月3日まではお得な事前価格でお申込みいただけます。
皆様、どうぞ奮ってお申込みください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324434&id=bodyimage1】
【開催概要】
◆会 期 ： 2025年9月3日（水）～9月5日（金）
◆会 場 ： 北海道科学大学（北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号）ハイブリッド開催
◆主 催 ：一般社団法人電子情報通信学会
情報・システムソサイエティ（ISS）
ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）
一般社団法人情報処理学会（FIT2025幹事学会）
◆共 催 ： 北海道科学大学
◆後 援 ： 全国高等学校情報教育研究会
北海道高等学校教育研究会
FIT2025詳細はこちら：
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025
聴講のお申込みページはこちら：
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/adv_reserve.html
■ハイブリッド開催について
オンラインミーティングツール Zoom を併用しながら現地でイベント企画・各発表セッションを開催致します。
インターネット・オーディオ機器に接続できる PC とヘッドセットを各自で必ずご準備願います。
イベントによっては、オンライン予定のものがあります。現地からもオンライン参加いただけます。
◆懇親会を現地開催（予定）します。参加者の皆さまの親睦をぜひ深めてください。
開催日時：2025年9月4日（木）18:00～20:00（予定）
開催会場：北海道科学大学 学内（予定）
■問合せ先
【FIT事務局】
一般社団法人 情報処理学会 事業部門
101-0062東京都千代田区神田駿河台1-5化学会館4F
e-mail:ipsjfit@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
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