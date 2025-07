Spotifyが2025年上半期を賑わせた音楽シーンを振り返る日本のランキングを発表

スポティファイジャパン株式会社

●Mrs. GREEN APPLEが楽曲部門・アーティスト部門共に2025年上半期の国内ランキングで2冠を獲得。国内で最も再生された楽曲部門ではトップ10中6曲がMrs. GREEN APPLEの楽曲に

●海外で最も再生された国内楽曲部門では、昨年シーンを席巻したCreepy Nutsが「オトノケ - Otonoke」で1位を獲得。同アーティスト部門では、ワールドツアーの反響が国内外で大きな注目を集めるAdoが初の1位に躍進

世界で6億7,800万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービス Spotify(会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden)は、今年のリスニングデータから2025年上半期を振り返る日本のランキングを発表いたしました。

※集計期間: 2025年1月1日~2025年6月30日

2025年上半期に国内で最も再生された楽曲/ アーティスト









今年の上半期に国内で最も再生された楽曲は、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」でした。2024年4月にリリースされ、昨年の年間ランキングでも同部門で2位を獲得している本楽曲は、今年に入ってからもSpotify Japanデイリーチャート/ ウィークリーチャートの上位に君臨し続け、総再生数は1億8,000万回を突破しました。Mrs. GREEN APPLEはトップ10内に6曲、トップ5内に4曲、自身の楽曲を送り込み、圧倒的な強さを見せつけています。

2位には、Jiminの「Who」がランクイン。ソロアルバム『MUSE』のタイトル曲として2024年7月にリリースされて以来、安定して聴かれ続けるロングヒットとなり、日本はアメリカ、タイなどに続く高いシェアを記録しています。海外の楽曲が国内で最も再生された楽曲ランキングトップ3にエントリーしたのは、2021年の年間ランキングでBTS「Dynamite」が2位を記録して以来3年半ぶりとなります。

また、7位にはサカナクションが約3年ぶりの新曲としてリリースした「怪獣」がランクインを果たしました。本楽曲は、配信リリース日である2025年2月20日にSpotify Japanデイリーチャートで1位を獲得するという数少ない偉業を達成し、その中でも過去最高の再生数(575,713回)をチャート上で記録したことでも話題となりました。

国内で最も再生されたアーティスト部門では、楽曲部門で異次元の存在感を見せつけたMrs. GREEN APPLEが堂々の1位に輝きました。Mrs. GREEN APPLEは、1354日連続Spotify Japanデイリーアーティストランキングの1位を独走し続けるという偉業を引き続き更新中です。2位のback number、3位のVaundyも、昨年年間ランキングの同部門に引き続きトップ3をキープしています。



また、2024年1月1日から音楽活動を開始し、今年5月に開催されたMUSIC AWARDS JAPAN「ベスト・オブ・リスナーズ・チョイス: 国内楽曲 powered by Spotify」にて1stシングル「GOAT」が1位に輝いたNumber_iが本部門5位に初登場。国内外での支持を拡大し続ける藤井 風も、本部門では初のランクインとなる8位に浮上しています。

2025年上半期に海外で最も再生された国内楽曲/ アーティスト

今年の上半期に海外で最も再生された国内楽曲は、昨年「Bling-Bang-Bang-Born」が世界を席巻したCreepy Nutsの「オトノケ - Otonoke」でした。本楽曲は国内外で人気のTVアニメ「ダンダダン」オープニングテーマとして2024年10月にリリースされ、日本はもちろん、アメリカ、メキシコ、ブラジル、ドイツなどの海外で多くの支持を集めました。海外からの再生比率は7割を超えています。

2位の藤井 風「死ぬのがいいわ」、4位のCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」など、昨年年間ランキング同部門トップ10にエントリーした楽曲が変わらず上位を占める中、3位にランクインしたのはLiSAがStray KidsのFelixとコラボレーションした楽曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」でした。2025年1月より放送開始のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』のオープニングテーマに起用され、アメリカ、ドイツ、メキシコ、ブラジルを筆頭に海外からの再生が9割を超えるグローバルヒットとなっています。

一方、海外で最も再生された国内アーティストの1位に輝いたのは、日本人アーティスト最大規模のワールドツアーが国内外で注目を集めているAdoでした。これまで同部門では2021年から2024年まで4年連続でYOASOBIが1位を記録しており、Adoの首位獲得は初となります。海外の再生比率は8割近くに達しており、昨年年間ランキング同部門2位から大きく飛躍を遂げました。昨年新星の如く現れたアトラスサウンドチームは2位に浮上、世界での活躍が日本でも注目を集めているXGは本部門初のトップ5入りを果たしました。

Spotifyまとめ

Spotifyでは、毎年年末にリスナーが自身の聴取履歴からその年を振り返ることができる

企画「Spotifyまとめ」を展開しており、1年を通して最も聴いたアーティストや楽曲、音楽ジャンル、ポッドキャストなどのデータを遊び心ある形でお届けしています。

「Spotifyまとめ」が体験できる年末に向けて、引き続きSpotifyでの音楽体験をお楽しみください。

2025年上半期のランキングは次の通りです。

*集計期間:2025年1月1日~6月30日



国内で最も再生された楽曲

- ライラック/ Mrs. GREEN APPLE- Who / Jimin- ケセラセラ / Mrs. GREEN APPLE- ビターバカンス / Mrs. GREEN APPLE- ダーリン / Mrs. GREEN APPLE- 青と夏 / Mrs. GREEN APPLE- 怪獣/ サカナクション- GOD_i / Number_i- Soranji / Mrs. GREEN APPLE- APT. / ROSE, ブルーノ・マーズ

国内で最も再生されたアーティスト

- Mrs. GREEN APPLE- back number- Vaundy- 米津玄師- Number_i- RADWIMPS- あいみょん- 藤井 風- ヨルシカ- Official髭男dism

海外で最も再生された国内楽曲

- オトノケ - Otonoke / Creepy Nuts- 死ぬのがいいわ / 藤井 風- ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) / LiSA, Felix- Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts- Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack / Teriyaki Boyz- アイドル / YOASOBI- NIGHT DANCER / imase- 夜に駆ける / YOASOBI- KICK BACK / 米津玄師- SPECIALZ / King Gnu

海外で最も再生された国内アーティスト

- Ado- アトラスサウンドチーム- YOASOBI- 久石譲- XG- 藤井 風- Creepy Nuts- 澤野弘之- LiSA- ONE OK ROCK

■Spotifyについて

https://www.spotify.com/

Spotifyは2008年のサービス開始以来音楽の楽しみ方を一変させました。Spotifyでは1億曲以上の音楽や600万番組以上のポッドキャスト、35万以上のオーディオブックを無料でも発見・管理・共有することができますが、有料のプレミアムプランにアップグレードいただければ広告が入らず、より高音質に、インターネット環境がなくても、好きな曲順にお楽しみいただけます。Spotifyは、現在180以上の国と地域で2億6,800万人の有料会員を含む6億7,800万人のユーザーが利用する、世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスです。

Spotifyニュースルーム 「For The Record」:https://spotifynewsroom.jp/