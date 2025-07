2025年上半期 ドラマランキング発表！国内ドラマは『波うららかに、めおと日和』、海外ドラマは『おつかれさま』が第1位を獲得！《Filmarks調べ》

株式会社つみき

株式会社つみき(代表取締役社長:鈴木貴幸、本社:東京都目黒区)が運営する国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2025年上半期 ドラマランキング」を発表いたしました。

2025年(2025年1月1日から2025年6月30日までの間)に、国内で放送・配信されたドラマを対象に、Filmarksの★スコアデータをもとにした「2025年上半期 ドラマランキング」を算出しました。

2025年上半期 国内ドラマランキング

1位:『波うららかに、めおと日和』★4.27/4,053Mark![フジテレビ系列]

2位:『幸せカナコの殺し屋生活』★4.27/1,038Mark![DMM TV]

3位:『続・続・最後から二番目の恋』★4.21/2,240Mark![フジテレビ系列]

4位:『ホットスポット』★4.20/28,540Mark![日本テレビ系列]

5位:『あんぱん』★4.18/1,527Mark![NHK 総合]

6位:『ガンニバル シーズン2』★4.14/10,890Mark![Disney+]

7位:『しあわせは食べて寝て待て』★4.09/1,991Mark![NHK総合]

8位:『東京サラダボウル』★4.01/4,278Mark![NHK 総合]

9位:『ソロ活女子のススメ5』★3.98/848Mark![テレビ東京系列]

10位:『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』★3.93/1,241Mark![NHK 総合]



2025年上半期の第1位に輝いたのは、芳根京子主演の『波うららかに、めおと日和』。

昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい新婚生活の甘酸っぱい時間を丁寧に描くハートフル・昭和新婚ラブコメ。

鑑賞したユーザーからは「なんだか新しい恋愛ドラマを見させてもらった気がして、毎話本当に楽しかった!」「お互いを想う気持ちや、日常の些細な幸せを大切にしていきたいなぁと改めて感じさせてくれた良作。」といった声が寄せられています。

2025年上半期 海外ドラマランキング

1位:『おつかれさま』★4.44/6,665Mark![Netflix]

2位:『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー シーズン2』★4.40/1,313Mark![Disney+]

3位:『未知のソウル』★4.33/1,908Mark![Netflix]

4位:『THE LAST OF US シーズン2』★4.30/1,076Mark![U-NEXT]

5位:『いつかは賢いレジデント生活』★4.28/4,173Mark![Netflix]

6位:『ジニー&ジョージア シーズン3』★4.24/944Mark![Netflix]

7位:『ブラック・ミラー シーズン7』★4.21/2,242Mark![Netflix]

8位:『トラウマコード』★4.18/7,687Mark![Netflix]

9位:『デアデビル:ボーン・アゲイン』★4.18/2,024Mark![Disney+]

10位:『セヴェランス シーズン2』★4.17/887Mark![Apple TV+]



海外ドラマの第1位は、『おつかれさま』。

自由奔放で無垢なエスン(IU)と、一途で誠実なグァンシク(パク・ボゴム)。ふたりの人生の軌跡を、済州島の鮮やかな四季を通して描く感動の物語。

鑑賞したユーザーからは「素晴らしい壮大な人生ドラマ、何度泣いたことか。生きていくってこういうこと!」「観る人の年齢によって自分と重なるキャラクターが違っていて、そこも色んな人が楽しめるポイントなのかなぁと。良いドラマだ…!」といった感想が寄せられています。

※上記は、2025年7月4日時点のMark!数が、800件以上投稿されているドラマ(単発ドラマは除く)を対象としたランキングです。※記事内の★スコアは2025年7月4日時点のものです。※★スコアは、鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※各作品の★スコアは、順位付けのため最大で小数点以下2桁まで表示しています。サービス内の正規表示は小数点以下1桁までです。※★スコアが同点の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1ユーザー1件までです。



