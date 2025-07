¡ÖASKA CONCERT 2026 ¾¼ÏÂ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹!?¡×¡¢¾¼ÏÂ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹!? 14Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÁÉ¤ë 2026Ç¯2·î¡¡Åìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社サンライズプロモーション東京

ASKAが2009年、2012年に開催し、大きな反響を呼んだコンサート「昭和が見ていたクリスマス!?」が、この度、2026年2月に東京・大阪にて開催が決定いたしました。東京公演は2月12日・13日東京国際フォーラム ホールA、大阪公演は2月16日・17日グランキューブ大阪にて開催いたします。約14年の時を経て、再びあの温かい光が、現代に生きる私たちの心を照らします。更に、今尚輝き続けているシンガー岩崎宏美をゲストに迎え、デュエット曲「Love is alive」を、こちらも14年振りにお届けすることになりましたのでコメントと共にお知らせいたします。

近年、社会現象ともいえる「昭和レトロブーム」。当時を知る昭和世代のみならず、なぜかデジタルネイティブであるはずの若者世代をも強く惹きつけています。SNSを遡れば、ファッション、雑貨、そして純喫茶や横丁といった「エモい」スポットで溢れかえり、その多くは若者によって発信されています。「昭和が見ていたクリスマス!?」を通じて、激動の時代を駆け抜けた「昭和」が何を「見ていた」のか、そして、現代社会に生きる私たちが何を「見るべき」なのかを、音楽という普遍的な言語で問いかけます。

ASKAは 「昭和のクリスマスは賑やかだった。日本のクリスマスはクリスチャンの『聖夜」ではなく、冬のお祭りだった。いつからだろう?静かなクリスマスになったのは。僕の見ていたクリスマス。憧憬。そう『昭和が見ていたクリスマス』だったんです」と心境を語り、デジタル社会に生きる私たちに、ASKAの唯一無二の歌声が、世代を超えて共鳴し合う一夜となることでしょう。

14年前のセットリストに想いを馳せながら、今回はどんなラインナップになるか楽しみにしていただけたら幸いです。

<2012年 昭和が見ていたクリスマス!? セットリスト>

1.Smile/2.My Life/3.Let It Snow!Let It Snow!Let It Snow!/4.また逢う日まで/5.天使の誘惑/6.廃墟の鳩/7.あの鐘を鳴らすのはあなた/8.木綿のハンカチーフ/9.ここに幸あり/10.MOON LIGHT BLUES/11.Stardust/12.What A Wonderful World/13.歌の中には不自由がない/14.朝をありがとう/15.思い出すなら/16.僕はこの瞳で嘘をつく/17.夢のかなた/18.BROTHER/19.月が近づけば少しはましだろう/20.野いちごがゆれるように/21.世界にMerry X’mas/22.見上げてごらん夜の星を

岩崎宏美コメント

30年以上前に2人でレコーディングした「Love is alive」。また久々にASKAの隣で歌える日が来るなんて想像するだけでドキドキしちゃいます。あの頃よりも、さらにパワーアップしているASKA!なんとかついていかれるよう、50年選手になった岩崎宏美は、気合入れて臨みたいと思います!

どうぞ皆様、私と同じ気持ちで楽しみになさってくださいね。

<コンサート概要>

タイトルASKA CONCERT2026 昭和が見ていたクリスマス!?

出演ASKA

指揮・編曲藤野浩一

演奏Newherd Special Big Band

特別ゲスト岩崎宏美

日時会場

[TOKYO] 2026年2月12日thu-13日fri 開場 17:30 開演 18:30

会場 東京国際フォーラム ホールA

[OSAKA] 2026年2月16日mon-17日tue 開場 17:30 開演 18:30

会場 グランキューブ大阪(大阪国際会議場)

入場料(税込)S席13,000円 A席9,000円

主催サンライズプロモーション東京

企画・制作BURNISH STONE

協賛ローソンエンタテインメント

協力ディスクガレージ(東京公演)/ 関西テレビ放送、リバティ・コンサーツ、夢番地(大阪公演)

■ASKA PROFILE

1979年に「ひとり咲き」でデビュー。「SAY YES」「YAH YAH YAH」「めぐり逢い」などリリース。楽曲提供も行う傍ら、ソロ活動も並行し、1991年にリリースされた「はじまりはいつも雨」が、ミリオン・セールスを記録。同年のアルバム「SCENEII」がベストセラーとなり、1999年には、ベスト・アルバム「ASKA the BEST」をリリース。また、アジアのミュージシャンとしては初となる「MTV Unplugged」へも出演。2017年には、自主レーベル「DADA label」を立ち上げる。2024年6月には2度目となるDavid Fosterとの共演。2024年9月からの全国ツアー『Travel TV presents ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA !?-』27ヶ所31公演全公演SOLD OUT。2025年7月から追加公演7公演開催。同年12月には2年ぶりとなるディナーショー開催決定!

[レギュラーラジオ] T-FM J-FN全国38局ネット日曜 10:00~10:30 『ASKA Terminal Melody』O.A中

■岩崎宏美 PROFILE

1975年「天まで響け!!岩崎宏美」のキャッチフレーズで「二重唱(デュエット)」でデビュー。

2作目「ロマンス」レコード大賞新人賞受賞。

1982年「聖母たちのララバイ」第13回日本歌謡大賞受賞。

1986年外務省イベント「エジプト ギザ公演」女性初ピラミッドの前でコンサート開催。

2007年チェコフィルハーモニー管弦楽団とのアルバム「PRAHA」。

2016年ジャズピアニスト国府弘子とのアルバム「Piano Songs」。

2019年「筒美京平トリビュートアルバム」。2021年「筒美京平シングルズ&フェイバリッツ」リリース。

2023年「宝くじまちの音楽会」岩崎宏美・岩崎良美~ふれあいコンサート スタート。

2025年4月25日デビュー50周年を迎え、50周年記念曲「永遠のありがとう」をリリース。全国でのコンサート開催中。

