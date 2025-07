インターン主導で開発！WordPress向け認証強化プラグイン「4Login for Secure And Smart Access」をリリース

パスロジ株式会社

独自技術で純国産セキュリティ製品を開発・販売するパスロジ株式会社(東証TOKYO PRO Market上場:証券コード4426、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小川秀治。以下、パスロジ)は、インターン生を中心に企画・設計・開発・テスト・保守までを一貫して手がけた、WordPress向け認証強化プラグイン「4Login for Secure And Smart Access(SASA)」を2025年5月にリリースいたしました。

本プラグインは、パスロジが開発・提供する認証プラットフォーム「4Login」とWordPressサイトを簡単に連携させ、WordPressの管理者ログインに対して、パスワードレスかつ強固な多要素認証をスムーズに導入できるツールです。開発には長期インターンの学生たちが主体的に取り組み、実務経験を積みながら、社員と連携して高品質な成果物として完成させました。

■ 4Loginについて

4Loginは、厳格な本人認証とプライバシー保護で個人とサービスをつなぐ認証プラットフォームです。マトリックス方式(知識認証)と、アプリを開いたときだけ認証を受け付けるログインプロテクト(所有物認証)による多要素認証で、強固な本人認証セキュリティを実現します。

▶︎ 4Login製品紹介サイト: https://www.4login.jp/(https://www.4login.jp/?utm_source=presswalker&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20250711_press_sasa)

■ インターン主導の実務プロジェクト

プロジェクトは複数名のインターンメンバーにより進行され、設計・技術選定から実装・UI開発、ドキュメント整備、テスト・保守運用までを担当しました。勤務スケジュールが固定でないなか、Discordでの常時接続型コミュニケーションやWiki・Notionでの情報共有、WBSによるタスク管理など、柔軟かつ自律的な体制を構築し、実施しました。パスロジにとっても、長期インターン制度立ち上げ期における成功事例となりました。

■ 品質と安全性への取り組み

本プラグインは、開発段階からパスロジの社内基準に則ったセキュリティ設計とコード品質に配慮して構築されており、専門エンジニアによるコードレビューおよび機能テストを経て、実運用に耐えうる品質レベルに達しています。

さらに、導入後の保守・サポートについても、パスロジの4Login開発チームが責任を持って継続対応し、必要に応じた機能追加やアップデートを行っていく予定です。

■ プロダクトの概要と価値

■ 開発に携わったインターン生の声

- 製品名: 4Login for Secure And Smart Access- 種別: WordPress用プラグイン- 公式ディレクトリ:https://wordpress.org/plugins/4login-for-secure-and-smart-access/- 機能: 4Login認証(多要素認証)を用いてWordPressログインのセキュリティを強化- 技術構成: WordPress / PHP / JavaScript / HTML / MySQL / Firebase主な特長- パスワード不要、マトリックス方式+ログインプロテクトによる強固なセキュリティ- 管理者向け設定UIとエンドユーザー向け認証画面を提供- 将来的にデジタルバッジや証明情報(4Login for Smart Badge)との連携が可能に想定されるユースケース- 中小規模事業者や個人開発者が、自社WordPressサイトの認証強化を手軽に実現したいとき- 4Login認証を複数サービスで一元管理したいとき- セキュアな会員認証基盤としてデジタルバッジや証明情報(4Login for Smart Badge)を活用したいとき下山 捷揮さん

出勤スケジュールがばらばらで、日をまたいだ情報共有や引き継ぎに苦労しましたが、WBSを使ってタスクを細かく管理し、スムーズな進行を心がけました。

湯田 恭子さん

未経験のプログラミング言語に戸惑いながらも、Notionで全体進捗を把握し、着実にタスクをこなすことができました。

中村 連太朗さん

“おまかん”バグ(自分の環境だけで発生する不具合)で悩みましたが、原因調査を通じて問題解決力が鍛えられました。レビューを受けながら、将来的な保守を考えた設計の大切さも実感しました。

■ 4Login for Secure And Smart Accessの今後の展望

4Login for Secure And Smart Accessは、今後、4Login for Smart Badgeなど連携可能な製品を増やし、セキュリティとユーザー体験の両立を追求してまいります。

■ インターン募集について

パスロジでの次回のインターン募集は、2025年シルバーウィーク頃を予定しており、長期インターン専門求人サイト「ゼロワンインターン」(https://01intern.com/)にて情報を公開予定です。

パスロジが求めるインターン生の人物像: 技術が好きで自律的に動ける、主体性ある学生

4Login for Secure And Smart Access 開発チームのインターン生。左から下山さん、湯田さん、山川さん(新メンバー)、中村さん(2025年6月25日撮影)。パスロジでは現在16名のインターン生が実践的なプロダクト開発の場で活躍しています。

2000年の創業以来、持続可能な情報セキュリティインフラの構築に貢献する技術の研究開発を続けてまいりました。特許権の取得件数は、日本国内38件、国内外合計125件を有します。

主力製品の多要素認証ソリューション「PassLogic」は、多くの企業や政府機関に採用されており、累計発行ライセンス数は115万以上です。

自社開発の純国産セキュリティシステムですので、海外各国の政府・団体の影響を受ける可能性が低く、安心してご利用いただけます。(2025年4月時点)



▶パスロジ会社案内ページ:https://www.passlogy.com/corporate/



【パスロジ株式会社 概要】

社名 :パスロジ株式会社(Passlogy Co., Ltd.)

代表取締役社長 :小川 秀治

設立 :2000年2月24日

資本金 :1億円

上場区分 :東京証券取引所 TOKYO PRO Market(証券コード4426)

所在地 :東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイ東京ビル

業務内容 :セキュリティソフトウェア開発販売

認証 :ISMS / ISO27001

ウェブサイト :https://www.passlogy.com/

主要製品 :PassLogic、4Login、クリプタン